Regarder Naples/Eintracht Francfort : comment regarder le match gratuitement ?

Déjà mené à 2:0 au match aller, les Allemands espèrent une remontada de choc et reste motivé pour la suite de la compétition. Oliver Glasner prépare une stratégie qui promet. Quant aux Napolitains, les victoires se succèdent contre les équipes allemandes toutes compétitions européennes confondues. Celui qui pourra pronostiquer ce match de mercredi est très fort. Suivez notre guide pour regarder Naples/Eintracht Francfort gratuitement.

Oliver Glasner déclare qu’il n’ira pas faire le touriste au Stade Diego Armando Maradona. Il affirme mettre tout en œuvre pour mener son équipe en quart de finale malgré leur défaite. De son côté, Naples, n’a perdu qu’un seul match durant toute la UCL. Avec un parcours aussi extraordinaire et une victoire en match aller, on peut dire que toutes les chances sont de leur côté pour ce nouveau face à face. Néanmoins, l’absence de Giacomo Raspadori pourrait bien devenir un désavantage majeur pour la Societa Sportiva Calcio Napoli. Alors, quelle équipe va poursuivre la compétition ?

Comment regarder Naples/Eintracht Francfort gratuitement ? Il est possible de regarder l’ensemble des matchs de la Ligue des Champions sur RTLplay.be. Voici comment contourner ces restrictions : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement le match sur https://www.rtlplay.be/ Essayer NordVPN gratuitement

Naples/Eintracht Francfort : un match épique à ne pas manquer

À la 33ᵉ minute du match aller, Naples trouve déjà le poteau de Kevin Trapp. Trois minutes plus tard, Kim Min-Jae prend un carton jaune. Comme si cela ne suffisait pas, Kvaratskhelia rate le penalty devant le gardien de Francfort. Le stress montait à vue d’œil dans les deux équipes, mais surtout au niveau des joueurs napolitains qui ont fait pas mal d’erreurs de jeu depuis le début du match.

Cependant, cela n’ébranle pas la confiance de cette équipe et Osimben le démontre en ouvrant le score grâce à un magnifique trois quarts venant de son ailier droit. Un nouveau but devait s’afficher à l’écran à la 40ᵉ minute. Par contre, il a été refusé par l’arbitre de touche qui jugeait l’action en hors jeu. À la 58 minutes de jeu, la faute de Kolo Muani handicape encore plus les allemands qui doivent évoluer à 10 contre 11. À la 65 ème minute, Giovanni Di Lorenzo creuse l’écart entre les deux équipes.

Néanmoins, malgré une avance confortable (2:0) des napolitains, rien n’est encore joué pour ce match retour. D’ailleurs, la blessure de Raspador pourrait bien faire pencher la balance en faveur des allemands qui ne se démoralisent pas et qui ont encore toute leur chance pour passer en quart de finale.

Regarder Naples/Eintracht Francfort gratuitement sur les chaînes étrangères

En tant que fan de football, vous vous demandez sûrement comment regarder le match Naples contre Eintracht Francfort gratuitement. Il est important de rappeler que les droits de diffusion sont détenus par différentes chaînes de télévision selon les territoires.

De manière générale, si vous cherchez à voir cette rencontre en direct sans débourser le moindre centime, il faudra vous tourner vers un diffuseur étranger. C’est notamment le cas de la Belgique qui prévoit de transmettre l’ensemble des matchs de l’UEFA Champions league sur sa chaîne nationale.

Si vous êtes en France, vous pourrez de ce fait regarder Naples/Eintracht Francfort gratuitement sur la plateforme RTLPlay.be. En revanche, comme cette chaîne est réservée aux adresses IP belge, il faudra souscrire à un VPN gratuit ou payant pour contourner les restrictions géographiques.

Outre la Belgique, nos voisins suisses proposent également l’intégralité des matchs de la Ligue des champions gratuitement en direct à la télévision ainsi que sur leurs plateformes en ligne RTS (https://www.rts.ch/) et SRF (https://www.srf.ch/). C’est également le cas de l’Autriche qui diffuse les matchs sur son canal de diffusion gratuite ORF (https://orf.at/). Il est à néanmoins à noter que seul RTLplay propose des commentaires en français.

Dans tous les cas, il faudra également vous armer d’un VPN pour le streaming pour accéder à ces chaînes.

Pourquoi recourir à un VPN ?

La Ligue des Champions est l’un des événements sportifs les plus prestigieux en Europe. Chaque année, des millions de téléspectateurs suivent en direct les matchs diffusés sur les chaînes de télévision des quatre coins de l’Europe. Cependant, en France, suivre cette compétition peut parfois s’avérer coûteux. Accéder aux chaînes étrangères se présente ainsi comme la seule solution pour regarder les matchs gratuitement. D’où la nécessité d’un VPN.

De fait, cet outil qui vous permet de masquer votre adresse IP réelle. Ainsi, vous pourrez accéder à des chaînes de télévision gratuites qui ne sont pas accessibles dans votre zone géographique. Ajoutez à cela les nombreuses options de sécurité qui permettent de sécuriser votre navigation en ligne et de garantir votre confidentialité.

Entre autres, NordVPN met à votre disposition une myriade de fonctionnalités avancées comme le Kill Switch, le Split tunneling et le double VPN qui vous permet d’assurer votre confidentialité en ligne à tout moment. La solution panaméenne vous propose également le cryptage AES-256 bits pour rendre votre connexion inviolable.

Naples/Eintracht Francfort : FAQ sur le match

Quand aura lieu le match Naples/Eintracht Francfort ?

Le match Naples/Eintracht Francfort aura lieu le mercredi 15 mars à 21 h.

Où se déroulera la rencontre entre Naples/Eintracht Francfort

La rencontre se déroulera au stade Stadio Diego Armando Maradona à Napoli