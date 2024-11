UFC : Comment regarder Moreno vs. Albazi gratuitement ?

Le compte à rebours est lancé. Moreno vs. Albazi, c’est LE combat que personne ne veut rater. Deux titans du MMA, deux styles qui s’affrontent pour une soirée qui s’annonce légendaire. Vous êtes prêts ? Parce que nous le sommes. Notre guide pas à pas vous permettra de regarder l’UFC Moreno vs. Albazi gratuitement. Moreno, surnommé « The Assassin Baby », a un style explosif, imprévisible. Nous avons tous vu de quoi il est capable. Sa vitesse, ses transitions au sol et surtout son cœur de combattant le rendent dangereux à chaque seconde du combat. Souvenons-nous de ses précédentes performances où il a su renverser des situations désespérées pour sortir victorieux. Et puis, il y a sa récente revanche contre Figueiredo où il a montré une résilience inébranlable. Avec Moreno, tout peut basculer en un instant.

Mais face à lui se dresse Albazi, le « Prince », un combattant tout aussi indomptable. Il ne recule devant rien. Il sait exactement où frapper pour briser la défense de ses adversaires. On peut s’attendre à ce qu’il tente de neutraliser la vivacité de Moreno en l’amenant au sol. Mais est-ce suffisant pour dominer l’ancien champion ? Suspense…

Comment regarder l’UFC Moreno vs. Albazi gratuitement ? Nous sommes en route pour une soirée mémorable avec l’UFC, où l’affrontement entre Brandon Moreno et Amir Albazi promet d’être un véritable feu d’artifice d’émotions. Et la meilleure partie ? Grâce à Canal Goat, nous allons pouvoir vivre ce combat de manière totalement gratuite et d’une qualité de diffusion exceptionnelle. Voici comment y accéder en toute liberté : Installez un VPN comme NordVPN

Vivez l’évènement à 100 % sur https://www.youtube.com/@canalgoatbr Essayer NordVPN gratuitement 30 j

Moreno vs Albazi : un combat de générations

Originaire de Tijuana, au Mexique, Moreno a dédié sa vie aux arts martiaux mixtes depuis son jeune âge et il est déterminé à prouver qu’il mérite à nouveau le titre. Ses 9 victoires et sa détermination sans faille le placent parmi les meilleurs. Il sait comment réagir face à l’adversité et sa volonté de gagner est incommensurable.

De plus, fort de son expérience et ancien champion, il a prouvé à maintes reprises sa capacité à relever des défis. Son dernier affrontement, une victoire spectaculaire contre Figueiredo, a montré sa résilience et son intelligence tactique. Il a su exploiter les ouvertures et faire preuve d’une grande adaptabilité, un atout majeur qui pourrait faire la différence dans ce combat.

Albazi, de son côté, est sur une lancée impressionnante. Son record de 5-0-0 démontre une maîtrise incroyable et son jiu-jitsu brésilien est un atout redoutable qui pourrait prendre par surprise un Moreno bien connu pour sa technique mais qui ne s’est pas toujours montré à l’aise face à des lutteurs de son niveau. Son combat contre Manel Kape, où il a su tirer parti de chaque erreur de son adversaire, témoigne d’ailleurs de sa rapidité d’esprit. Sa victoire contre Zhalgas Zhumagulov a également mis en lumière son aptitude à contrôler le sol tout en étant prêt à frapper. Albazi a cette capacité unique de faire basculer un combat à tout moment, et c’est ce qui le rend si dangereux.

Pour ce combat, Moreno va devoir utiliser sa vitesse pour prendre le dessus. Albazi cherchera à capitaliser sur chacune des opportunités. Tous les coups porteront un poids significatif et n’importe quelle erreur pourrait être fatale. Qui saura tirer le meilleur parti de cette occasion pour écrire sa propre légende ?

Canal Goat : Vivez le MMA comme si vous y étiez

L’affrontement entre Brandon Moreno et Amir Albazi est imminent. Grâce à Canal Goat, nous allons pouvoir vivre cet événement d’une manière que peu de personnes peuvent imaginer. La promesse d’une diffusion gratuite et de qualité nous attend ! Profitons de chaque esquive et coup porté comme si nous étions aux premières loges, grâce à une diffusion de haut vol.

Avec Canal Goat, tous les instants seront saisis avec une netteté incroyable. Nous ne manquerons rien des échanges de coups et des techniques impressionnantes, car la réalisation est d’une qualité exceptionnelle. La caméra suit chaque mouvement, chaque esquive. Et nous, nous serons là, captivés, en direct.

Et ce n’est pas tout ! Les commentaires d’experts viendront enrichir notre expérience. Ces voix familières nous donneront des insights précieux sur les stratégies employées et les forces des combattants. Nous aurons l’impression de partager cette aventure avec des connaisseurs, des passionnés, qui nous feront ressentir une montée de tension.

Mais attendez, il y a un léger problème : Canal Goat, la chaîne YouTube brésilienne qui diffuse cet événement en direct, est géobloquée en France. Frustrant, n’est-ce pas ? Vous pourriez presque sentir la déception monter.

C’est là que NordVPN entre en jeu. Vous n’avez jamais utilisé de VPN ? Pas de problème. Le service panaméen, c’est la clé qui va déverrouiller pour nous l’accès à Canal Goat, où que nous soyons. Avec une simple connexion à un serveur brésilien, toutes les restrictions disparaissent. NordVPN, c’est plus qu’un simple outil. C’est une porte d’entrée vers le suspense, la tension, l’adrénaline du MMA en direct, sans interruptions, sans coupures.

Et le meilleur dans tout ça ? C’est gratuit. Oui, vous avez bien entendu. Vous pourrez suivre ce combat titanesque sans dépenser un seul centime. Grâce à Canal Goat et NordVPN, l’UFC est à portée de main. Vous êtes prêt ?

Regarder l’UFC Moreno vs. Albazi gratuitement : FAQ

Quand et où se déroulera l’UFC Fight Night 246 ?

L’UFC Fight Night 246 aura lieu à la Rogers Place Arena à Edmonton, Alberta, Canada.



Voici les horaires :

Carte Principale : Dimanche 3 novembre 2024 à 01h00 .

: Dimanche 3 novembre 2024 à . Carte Préliminaire : Samedi 2 novembre 2024 à 22h00.

Voici la carte complète de l’événement :

Carte principale :

Brandon Moreno (Mexique) vs Amir Albazi (Suède) : Poids Mouches

Rose Namajunas (États-Unis) vs Erin Blanchfield (États-Unis) : Poids Mouches

Derrick Lewis (États-Unis) vs Jhonata Diniz (Brésil) : Poids Lourds

Brendson Ribeiro (Brésil) vs Caio Machado (Brésil) : Poids Mi-Lourds

Marc-Andre Barriault (Canada) vs Dustin Stoltzfus (États-Unis) : Poids Moyens

Mike Malott (Canada) vs Trevin Giles (États-Unis) : Poids Mi-Moyens

Pedro Munhoz (Brésil) vs Aiemann Zahabi (Canada) : Poids Coqs

Ariane Lipski (Brésil) vs Jasmine Jasudavicius (Canada) : Poids Mouches

Charles Jourdain (Canada) vs Victor Henry (États-Unis) : Poids Coqs

Jack Shore (Pays de Galles) vs Youssef Zalal (Maroc) : Poids Plumes

Alexandr Romanov (Moldavie) vs Rodrigo Nascimento (Brésil) : Poids Lourds

Serhiy Sidey (Canada) vs Garrett Armfield (États-Unis) : Poids Coqs

Chad Anheliger (Canada) vs Cody Gibson (États-Unis) : Poids Coqs

Jamey-Lyn Horth (Canada) vs Ivana Petrovic (Bosnie-Herzégovine) : Poids Mouches

Carte préliminaire :

Ibo Aslan (Turquie) vs Raffael Cerqueira (Brésil) : Poids Mi-Lourds

Armen Petrosyan (Russie) vs Sharabutdin Magomedov (Russie) : Poids Moyens

Farid Basharat (Afghanistan) vs Victor Hugo (Brésil) : Poids Coqs

Bruno Silva (Brésil) vs Ismail Naurdiev (Autriche) : Poids Moyens

Said Nurmagomedov (Russie) vs Daniel Santos (Brésil) : Poids Coqs

Abus Magomedov (Allemagne) vs Brunno Ferreira (Brésil) : Poids Moyens

Myktybek Orolbai (Kirghizistan) vs Mateusz Rebecki (Pologne) : Poids Légers

Kennedy Nzechukwu (Nigeria) vs Justin Tafa (Australie) : Poids Lourds

