F1 : Comment regarder le Grand Prix d’Autriche (Spielberg) gratuitement ?

Après les courses en Espagne et au Canada, l’action continue avec le Grand Prix d’Autriche, la 10ᵉ étape du championnat du monde de Formule 1. Cette course passionnante se déroulera sur le célèbre circuit du Red Bull Ring. Marquez vos calendriers, le vendredi 30 juin et le samedi 1er juillet se dérouleront les deux séances d’Essais Libres. La course principale se tiendra le dimanche 2 juillet. Découvrez comment regarder le Grand Prix d’Autriche gratuitement.

Alors que le championnat du monde de Formule 1 atteint son apogée, tous les regards se tournent vers le légendaire circuit du Red Bull Ring à Spielberg. Les pilotes Max Verstappen et Sergio Pérez sont actuellement au sommet de leur forme et déterminés à briller lors de la prochaine course. Cependant, ne sous-estimez pas la présence d’autres pilotes de renom tels que Fernando Alonso et Lewis Hamilton.

Préparez-vous à un affrontement épique entre les meilleurs pilotes du monde, prêts à repousser les limites de la vitesse et de l’audace. Suivez le guide pour regarder le Grand Prix d’Autriche gratuitement.

Comment regarder le Grand Prix d’Autriche gratuitement ? Vous pouvez profiter de la diffusion en direct et gratuite de toutes les compétitions de F1, y compris le Grand Prix d’Autriche, grâce à la chaîne publique belge RTBF. Voici comment contourner ces restrictions : I nstallez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement les matchs sur https://www.rtbf.be/ Essayer NordVPN gratuitement

Le Grand Prix d’Autriche : une course spectaculaire à ne pas manquer

Ne manquez surtout pas le week-end palpitant de Formule 1 du Grand Prix d’Autriche 2023, qui se déroulera les 30 juin, 1er et 2 juillet, sur le légendaire Red Bull Ring. Ce circuit, qui accueille des compétitions automobiles depuis 2014, offre un véritable défi aux pilotes et à leurs écuries chaque année.

En effet, cette piste offre un mélange stimulant de longues lignes droites et de virages rapides mettant à l’épreuve le rythme et l’habileté des pilotes. Dans la première moitié du circuit, composée de trois lignes droites, la puissance est essentielle pour les pilotes. Cependant, la seconde moitié du circuit devient plus technique, avec une série de virages rapides, dont le célèbre virage à droite de Rindt. Les pilotes doivent ainsi maîtriser ces virages avec précision pour optimiser leur temps de tour.

Rappelons que l’année dernière, le Grand Prix d’Autriche a été riche en actions et en rebondissements. Max Verstappen, pilote de l’écurie Red Bull Racing, a remporté la victoire devant son public. La compétition a également été marquée par des dépassements audacieux et des batailles serrées. Les spectateurs ont été témoins d’une démonstration de compétences et de stratégies de course impressionnante.

Cette année, les attentes sont élevées alors que les pilotes s’apprêtent à relever le défi du Red Bull Ring une fois de plus. Ne manquez pas une minute de cette course palpitante où chaque seconde compte.

Vivez l’intensité de la F1 avec les chaînes étrangères

Pour les amateurs de F1 qui souhaitent regarder les courses gratuitement, les chaînes étrangères se présentent comme une option de choix. Deux chaînes en particulier offrent la possibilité de regarder la F1 en français. La première est la RTBF (rtbf.be/auvio/f1), une chaîne publique belge, reconnue en France pour la diffusion de diverses compétitions sportives. Cette chaîne vous permet d’accéder aux courses de la F1, que ce soit sur votre télévision ou sur vos appareils mobiles, sans payer le moindre centime.

Ensuite, il y a la RTS (rts.ch/sports/programmes), une chaîne publique suisse qui propose également la diffusion en streaming de la F1 sur tous les écrans connectés.

Cependant, comme ces chaînes limitent généralement l’accès à leur contenu aux personnes disposant d’une adresse IP locale, il est impératif d’utiliser un VPN pour le streaming. Cette solution vous permet de modifier votre localisation virtuelle et accéder aux diffusions en direct de la F1 proposées par la RTBF et la RTS où que vous soyez.

Pour profiter pleinement du Grand Prix d’Autriche en direct gratuitement, NordVPN est aujourd’hui considéré comme la solution la plus performante et la plus fiable. Ce service vous permet d’accéder à des sites web et des services bloqués dans votre pays en modifiant votre emplacement virtuel.

En plus de son accès aux contenus géorestreints, la solution panaméenne offre une protection de niveau militaire grâce à une connexion cryptée AES-256 bits. Avec NordVPN, vous pouvez ainsi regarder le Grand Prix d’Autriche en streaming en toute tranquillité, sans compromettre votre sécurité en ligne.

Regarder le Grand Prix d’Autriche gratuitement : FAQ

Quand aura lieu le Grand Prix d’Autriche ?

Le Grand Prix d’Autriche aura lieu le dimanche 2 juillet 2023 à partir de 16 h

Où se déroulera le Grand Prix d’Autriche ?

Le Grand Prix d’Autriche se déroulera sur le circuit du Red Bull Ring à Spielberg.