MotoGP : Comment regarder le Grand Prix d’Inde 2024 gratuitement ?

Comment regarder le Grand Prix d’Inde 2024 gratuitement ?

Adrénaline garantie ! Le circuit de Buddh accueille les plus grands pilotes MotoGP pour un duel sans merci. Vibrez au rythme des moteurs et suivez chaque virage en direct et en intégralité sur RTBF Auvio. Gratuit et sans inscription.

Voici comment y accéder en toute liberté :