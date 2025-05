F1 : Comment regarder le Grand Prix de Monaco gratuitement ?

Monaco, ce n’est pas une simple course de la Formule 1, c’est un coup de poker sous haute tension. Un piège en or où chaque virage peut briser une carrière ou couronner une légende. Ici, pas de place pour les rêveurs : c’est une danse millimétrée sur un fil de rasoir, où le moindre faux pas coûte un podium… ou une aile avant. Ce week-end, les rois de la vitesse se lancent dans un combat sans merci sur un circuit où l’erreur n’a pas droit de cité. Nos meilleures astuces pour regarder le Grand Prix de Monaco gratuitement.



Comment regarder le Grand Prix de Monaco gratuitement ? Le circuit légendaire de Monaco, avec ses virages serrés et ses défis uniques, s'apprête à accueillir un nouveau chapitre de l'histoire de la Formule 1. Max Verstappen réussira-t-il à maintenir sa domination, ou un autre pilote viendra-t-il secouer les positions établies ? Vivez le Grand Prix de Monaco 2025 en direct et gratuitement sur la RTBF. C'est très simple : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Savourez chaque instant sur https://www.rtbf.be/.

Oubliez les longues lignes droites où le DRS fait tout le boulot. Ici, c’est du pur talent, du nerf à vif et une précision chirurgicale. Monaco ne pardonne rien : trop prudent, on disparaît des radars. Trop agressif, on finit dans le mur. Un duel où seuls les pilotes au mental d’acier survivent.

Les murs sont si proches qu’on pourrait presque entendre les rétroviseurs chuchoter leur dernière prière avant d’être arrachés. Chaque tour est une prise de risque insensée, un jeu de roulette russe à 300 km/h. Et ne comptez pas sur la pluie pour calmer la tempête : si les gouttes tombent, c’est le chaos total.

Qui aura les tripes d’aller chercher la victoire ?

Monaco 2025 : Quand l’imprévu écrase la logique – Qui prendra le trône ?

Monaco, le Grand Prix où les égos explosent plus vite que les moteurs. Une course qui ne pardonne rien, pas même l’arrogance des prétendants au trône. Ceux qui rêvent de dominer Monte-Carlo doivent avoir des nerfs d’acier et une trajectoire au scalpel, sinon le rail s’occupera de leur rappeler qui est le patron.

Les favoris ? Max Verstappen, évidemment. Il roule comme s’il avait signé un pacte avec le diable. Mais Monaco, c’est autre chose. Ici, le talent brut ne suffit pas. Il faut de la ruse, du vice et un sens de la précision chirurgicale. Et si Red Bull a la meilleure voiture, l’histoire nous a appris que sur ce circuit, la machine ne fait pas tout. Un mauvais pit-stop, un drapeau rouge au mauvais moment et adieu les rêves de victoire.

Et puis, il y a Charles Leclerc. Lui, c’est la tragédie grecque version F1. Pilote Ferrari, Monégasque de surcroît, il rêve de gagner chez lui. Mais chaque année, Monaco lui fait un sale coup. Crash en qualifs, problème mécanique, stratégie foireuse… Son propre circuit lui en veut. Alors cette année, c’est quoi le script ? Un dernier tour magistral qui se transforme en cauchemar avec une pénalité tombée de nulle part ?

Derrière, Fernando Alonso attend son heure. Le vieux renard n’a plus la meilleure voiture, mais Monaco ne demande pas une fusée, juste un cerveau bien affûté. Une opportunité, un grain de folie et il pourrait s’inviter sur le podium comme un voleur de haute volée. Quant à Lewis Hamilton, sept titres mondiaux, mais un circuit qui ne fait aucun cadeau. Mercedes patauge, mais si la pluie s’invite, il peut renverser la donne.

Reste à savoir : cette fois, qui va dompter ce labyrinthe doré ?

Programme complet – Grand Prix de Monaco 2025

Jeudi 22 Mai 2025

13:30 – 14:15 – Formule 3 : Séance d’essais

15:00 – 15:45 – Formule 2 : Séance d’essais

16:30 – 17:15 – Porsche Mobil 1 Supercup : Séance d’essais

19:30 – Ouverture du circuit à la circulation urbaine

Vendredi 23 Mai 2025

11:10 – 11:26 – Formule 3 (Groupe A) : Qualifications

11:34 – 11:50 – Formule 3 (Groupe B) : Qualifications

13:30 – 14:30 – Formule 1 : Essais libres 1

15:10 – 15:26 – Formule 2 (Groupe A) : Qualifications

15:34 – 15:50 – Formule 2 (Groupe B) : Qualifications

17:00 – 18:00 – Formule 1 : Essais libres 2

18:45 – 19:15 – Porsche Mobil 1 Supercup : Qualifications

Samedi 24 Mai 2025

10:45 – 11:30 – Formule 3 : Course Sprint (23 tours ou 40 min + 1 tour)

12:30 – 13:30 – Formule 1 : Essais libres 3

14:15 – 15:05 – Formule 2 : Course Sprint (30 tours ou 45 min + 1 tour)

16:00 – 17:00 – Formule 1 : Qualifications (Q1-Q2-Q3)

19:30 – Ouverture du circuit à la circulation urbaine

Dimanche 25 Mai 2025

08:10 – 09:00 – Formule 3 : Course (27 tours ou 45 min + 1 tour)

09:50 – 10:55 – Formule 2 : Course (42 tours ou 60 min + 1 tour)

12:05 – 12:40 – Porsche Mobil 1 Supercup : Course (17 tours ou 30 min max.)

13:00 – 13:30 – Formule 1 : Parade des pilotes

14:20 – 14:30 – Formule 1 : Grille de départ

14:46 – Hymne national

15:00 – Formule 1 : 82e F1 Grand Prix de Monaco (78 tours ou 120 min max.)

Le Grand Prix de Monaco, c’est l’un des événements les plus prestigieux de la saison. Le soleil, les palaces, les yachts… mais surtout la course, un véritable combat sur un circuit légendaire où la moindre erreur coûte cher. Ferrari, Red Bull, Mercedes… Ces géants de la F1 s’affrontent dans un décor qu’aucun pilote ne voudrait manquer. C’est le genre de course où chaque seconde est suspendue. Et le meilleur dans tout ça ? Vous pourrez suivre ce duel depuis votre canapé.

En Belgique et en Suisse, la RTBF et la RTS vous offrent un accès direct et gratuit. Les deux chaînes proposent une diffusion en HD pour tous les événements sportifs majeurs, garantissant une expérience visuelle immersive. Le Grand Prix de Monaco, avec ses vues spectaculaires et ses virages techniques, est parfaitement retransmis. Les ralentis vous permettent également de savourer chaque moment décisif.

Mais comment vivre cette intensité si votre écran vous crie « contenu indisponible » à cause du géoblocage ? Pas de panique ! Il y a une solution simple : un VPN pour le streaming. Connectez-vous à un serveur belge ou suisse et bam, vous êtes chez vous à Monaco, en HD, sans frais, sans coupure. Avec un VPN comme NordVPN, vous êtes prêts à vivre le Grand Prix de Monaco comme si vous y étiez, sans les restrictions, sans les limites, sans les petits tracas.



Et ce n’est pas tout, le VPN panaméen vous garantit une confidentialité à toute épreuve grâce à son chiffrement de niveau militaire et ses fonctionnalités de sécurité avancées.

Regarder Grand Prix de Monaco gratuitement – FAQ

À quelle heure le Grand Prix de Monaco commence-t-il dimanche ?

Le 82e Grand Prix de Monaco débutera le dimanche 25 mai 15 h avec 78 tours de course ou un maximum de 120 minutes.

Où se déroule le Grand Prix de Monaco ?

Le Grand Prix de Monaco se déroule sur le circuit de Monaco, un circuit urbain légendaire situé dans les rues de la principauté de Monaco, entre le port de Monaco et les montagnes environnantes. Ce circuit emblématique est l’un des plus difficiles et des plus prestigieux du calendrier de la Formule 1.

