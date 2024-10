MotoGP : Comment regarder le Grand Prix d’Australie 2024 gratuitement ?

Phillip Island. Rien que le nom évoque des images de vitesse, de risques et de victoires mémorables. Cette île, battue par les vents de l’océan, est l’arène parfaite pour une course où seuls les plus courageux triomphent. En ce mois d’octobre, le MotoGP débarque de nouveau en Australie pour écrire une nouvelle page d’histoire. Suivez le guide pour regarder Grand Prix d’Australie gratuitement

Nous y sommes ! Jorge Martin, actuel leader du championnat, sait que le Grand Prix d’Australie pourrait bien décider de son sort pour le reste de la saison. Ses récentes performances ont été excellentes, mais les ombres de Francesco Bagnaia et des autres pilotes rôdent toujours. Ce tracé, avec ses 27 tours étourdissants, ne laisse aucune place à l’erreur. La moindre hésitation pourrait coûter cher.

De notre côté, on peut sentir cette tension monter : chaque erreur, chaque choix compte pour la course au titre. À Phillip Island, nous avons vu des moments de bravoure. Mais cette année, c’est une guerre psychologique autant que physique. Qui aura le mental d’acier pour dompter ce circuit capricieux et imprévisible ? La réponse ce dimanche 20 octobre !

Comment regarder le Grand Prix d'Australie 2024 gratuitement ? Qui sera le maître du circuit de Phillip Island ? Découvrez-le en direct sur RTBF Auvio ! Suivez les courses MotoGP et soyez aux premières loges pour assister à des duels palpitants.

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Savourez chaque instant sur https://www.rtbf.be/ Essayer NordVPN gratuitement 30 j

Grand Prix d’Australie 2024 : sous la pluie ou sous le soleil, le spectacle sera au rendez-vous

Le Grand Prix d’Australie, c’est l’épreuve reine de la saison MotoGP. Phillip Island, c’est plus qu’un circuit. C’est une légende. Avec ses virages techniques et ses longues lignes droites, offre un terrain de jeu parfait pour des dépassements risqués et des stratégies audacieuses. Nous avons déjà vu par le passé des rebondissements de dernière minute ici.

La météo capricieuse australienne pourrait ajouter encore plus de piment à la course. Le vent, les conditions météorologiques changeantes, les virages en épingle : tout cela crée une alchimie redoutable. Chaque tour est un défi. Une stratégie mal calculée et c’est la sortie de piste assurée. Et nous savons que les meilleures courses se jouent dans ces moments d’incertitude.

Alors que Jorge Martin mène de justesse au classement, il est conscient que tout peut basculer. Son avance est infime face à Francesco Bagnaia, un adversaire aussi redoutable que déterminé. Bagnaia, qui a déjà prouvé qu’il était capable de tout sur ce type de circuit, attend son heure de gloire.

Mais attention à ne pas sous-estimer les autres prétendants. Johann Zarco, vainqueur en 2023, connaît ce circuit par cœur. Sa stratégie est claire : capitaliser sur son expérience pour surprendre les leaders. Marc Marquez, qui, malgré ses blessures passées, reste également une menace redoutable. Et n’oublions pas Enea Bastianini, qui rêve lui aussi de jouer les trouble-fêtes.

Nous le sentons, ce Grand Prix sera celui des grandes décisions, des moments décisifs qui resteront gravés dans l’histoire du MotoGP.

Le MotoGP à portée de clic : plongez au cœur de la course avec les chaînes étrangères

Il y a des moments dans le sport qui transcendent les frontières et le Grand Prix MotoGP d’Australie 2024 en fait partie. Cette course est bien plus qu’un simple événement sportif. C’est un véritable duel entre l’homme et la machine, une bataille pour la suprématie sur l’un des circuits les plus redoutables au monde. Et le meilleur dans tout cela ? Nous allons pouvoir assister à chaque instant, gratuitement, sans avoir à quitter notre salon.

La RTBF nous offre une chance unique de vivre ce spectacle épique en direct. Avec des commentaires experts en français, nous serons immergés dans l’action. Ressentir chaque moment, chaque tension, chaque dépassement haletant… le rugissement des moteurs résonnera dans nos oreilles.

Et si nous souhaitons élargir notre expérience, pourquoi ne pas jeter un œil aux diffusions autrichiennes sur ORF (https://orf.at/) et ServusTV (https://www.servustv.com/) ? Ces chaînes savent parfaitement capturer l’essence des courses. Sur ORF, les analyses détaillées nous donneront un aperçu précieux des performances des pilotes. ServusTV nous fera ressentir chaque instant comme si nous étions sur la moto.

Et si nous souhaitons élargir notre expérience, pourquoi ne pas jeter un œil aux diffusions autrichiennes sur ORF (https://orf.at/) et ServusTV (https://www.servustv.com/) ? Ces chaînes savent parfaitement capturer l'essence des courses. Sur ORF, les analyses détaillées nous donneront un aperçu précieux des performances des pilotes. ServusTV nous fera ressentir chaque instant comme si nous étions sur la moto.

Mais NordVPN, c’est aussi une promesse de sécurité. Pendant que nous nous connectons à ces chaînes internationales, notre navigation est protégée par un bouclier virtuel.

Regarder Grand Prix d’Australie gratuitement : FAQ

Quand et où se déroule le Grand Prix MotoGP d’Australie 2024 ?

Le Grand Prix MotoGP d’Australie 2024 se déroule du 17 au 20 octobre 2024 sur le circuit de Phillip Island, situé au sud-est de Melbourne.

Quels sont les horaires des courses ?

Les principales courses se dérouleront le 20 octobre 2024 aux horaires suivants :

Moto3 : Course à 03:00

Moto2 : Course à 04:15

MotoGP : Course à 06:00

Le calendrier complet inclut également des séances d’essais et des qualifications réparties sur les trois jours précédents.

À quoi correspond la course de Sprint en MotoGP ?

La course de Sprint est une course plus courte et plus intense qui permet aux pilotes de gagner des points supplémentaires avant la course principale. Elle se déroule le 19 octobre à 07:00.

