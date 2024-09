F1 : Comment regarder le Grand Prix d’Azerbaïdjan (Bakou) 2024 gratuitement ?

Qui succédera à Sergio Pérez ? Les feux vont bientôt s’éteindre à Bakou. Les pilotes, prêts à en découdre, ignorent encore quel scénario la course leur réserve. Un seul mot d’ordre : s’adapter et saisir les opportunités. Les surprises seront au rendez-vous ! Les prétendants au titre sont nombreux et les stratégies complexes. Un seul objectif : franchir la ligne d’arrivée en tête. Ne manquez pas une miette de cette course ! On vous dit tout pour regarder le Grand Prix d’Azerbaïdjan (Bakou) 2024 gratuitement.

Bakou, le 15 septembre : une explosion de puissance vous attend ! Les murs de la vieille ville vibreront au rythme des moteurs rugissants.

Qui osera tenter le tout pour le tout dans les virages les plus serrés ? Les surprises seront au rendez-vous et les émotions à leur comble. Une explosion de sensations fortes garantie ! Les virages serrés, la ligne droite la plus rapide de la Formule 1… vous attendent.

Comment regarder le Grand Prix d’Azerbaïdjan (Bakou) 2024 gratuitement ? Les regards sont tournés vers le podium. Mais qui y accédera ? Les prétendants au titre sont plus motivés que jamais. Chaque milliseconde compte, chaque erreur peut être fatale. Et le meilleur dans tout ça ? Vous pouvez vivre cette expérience unique depuis votre canapé sur la chaîne RTBF. Voici comment suivre l’événement sans aucune restriction : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Profiter à 100 % de la course sur https://www.rtbf.be/ Essayer NordVPN gratuitement 30 j

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan : LE rendez-vous à ne pas manquer sur les chaînes étrangères

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan, c’est plus qu’une course. C’est une épreuve où seuls les meilleurs survivent. Vous pensez connaître la F1 ? Détrompez-vous. Bakou change tout. Ici, les murs sont impitoyables, les lignes droites vertigineuses, et les erreurs… fatales. C’est un jeu dangereux, mais c’est aussi là que réside la beauté de cette compétition.

Les 13, 14 et 15 septembre, les pilotes se lanceront à l’assaut de ce tracé urbain, un véritable défi pour leurs nerfs et leurs machines. Bakou a cette réputation d’offrir des courses imprévisibles et cette année ne fera pas exception. Rien n’est jamais acquis. Un virage mal négocié et les rêves de victoire s’évaporent. Mais pour ceux qui maîtrisent le parcours, la gloire est à portée de main.

L’an passé, Sergio Perez a dominé. Cependant, cette saison est différente. Verstappen, Leclerc, Hamilton… tous ont soif de victoire. Et dans un circuit aussi technique que celui de Bakou, il ne suffit pas d’être rapide, il faut être précis, patient et prêt à prendre des risques calculés.

Vous entendez déjà le rugissement des moteurs ? La tension qui monte à l’approche du départ ? Vous pouvez suivre toute l’action, sans dépenser un seul centime, directement depuis chez vous. Comment ? Grâce à nos voisins belges et suisses qui, eux, vous ouvrent grand les portes de la Formule 1 en direct. Vous êtes prêt ? Alors installez-vous confortablement, vous allez vivre une course inoubliable.

Commençons par la Belgique et plus précisément la RTBF. Si vous êtes un inconditionnel des commentaires en français et que vous aimez l’expertise de nos amis belges, la plateforme Auvio (rtbf.be/auvio/f1) est votre porte d’entrée.

Gratuitement, sans complication, vous pouvez accéder au direct de la course avec une analyse fouillée, des invités spéciaux et cette petite touche belge qui fait toute la différence. Le tout en HD, bien sûr, pour que vous ne ratiez aucun détail.

Si vous préférez l’accent suisse, la RTS est là pour vous. Avec RTS Sport et RTS 2 (rts.ch/sports/programmes), vous avez aussi accès à une diffusion en direct, des analyses précises et le tout en français, évidemment. Gratuitement ! C’est l’occasion parfaite de profiter d’une retransmission de haute qualité, sans frais, tout en savourant la rigueur et l’expertise suisse.

Profitez des commentaires avisés des experts suisses, qui décortiquent chaque stratégie, anticipent les mouvements des pilotes. Chaque virage, chaque accélération vous maintient en haleine. Et cette montée d’adrénaline lorsque le leader est rattrapé dans la dernière ligne droite… Quelle intensité !

Le VPN : votre passeport pour Bakou depuis n’importe où

Depuis la France, accéder à ces chaînes étrangères peut s’avérer compliqué. Les diffuseurs belges et suisses ne sont pas aussi ouverts que leurs portes virtuelles pourraient le laisser croire. Pour les contourner, il existe une solution simple : un VPN comme NordVPN

NordVPN, c’est votre billet virtuel pour Bakou. Grâce à lui, vous pouvez faire croire à Internet que vous êtes en Belgique ou en Suisse. En quelques clics, vous vous retrouvez plongé au cœur de la course, avec un accès sans restrictions à la RTBF ou à la RTS. Plus de géoblocage, plus d’obstacles : juste vous et la magie du Grand Prix d’Azerbaïdjan.

Par ailleurs, avec cette solution, pas de place pour les lenteurs ou les bugs. Vous regardez la course en streaming avec une fluidité comparable aux performances de Max Verstappen sur le circuit de Bakou. Chaque dépassement, chaque duel vous sera servi sans aucune interruption.

Et niveau sécurité ? Vos informations personnelles sont imbriquées derrière des pare-feux infranchissables. Vous pourrez suivre la course en toute tranquillité, sans craindre que vos données ne fuient.

Et si vous changez d’appareil ? Pas de souci ! Que vous soyez sur votre télé, votre tablette, ou même votre smartphone pendant une pause rapide au boulot (chut !), NordVPN vous suit partout. C’est comme avoir une voiture de course, mais dans votre poche.

Alors, qu’attendez-vous ? Avec NordVPN, vous pouvez non seulement regarder le Grand Prix d’Azerbaïdjan en direct, mais vous y vivrez aussi chaque virage, chaque dépassement comme si vous y étiez. C’est gratuit pendant 30 jours, alors, prêt à vivre cette course mythique depuis votre canapé ?

Regarder le Grand Prix d’Azerbaïdjan (Bakou) 2024 gratuitement : FAQ

Quand et où se déroule l’évènement ?

Le Grand Prix d’Azerbaïdjan prendra place ce dimanche 15 septembre 2024 sur le Circuit de Baku (Bakou).

Quelle sera la programmation ?

Voici le programme complet de l’évènement :

Vendredi 13 septembre 2024

A partir de 11 h 30 : Essais Libres 1

Départ à 15 h : Essais Libres 2

Samedi 14 septembre 2024

A partir de 10 h 30 : Essais Libres 3

Départ à 14 h : Qualifications

Dimanche 15 septembre 2024

13 h 00 : la course principale

