Euro 2024 Espagne vs Croatie : Comment regarder le match gratuitement ?

Outsider crédible, la Croatie vieillissante tentera l'exploit face à l'Espagne. Longtemps incontournable, la Roja de son côté n'est plus la même sans ses glorieux anciens. Néanmoins, son effectif redoutable peut faire craquer n'importe qui lors de ce choc. Le 15 juin, Vatreni et Espagnols s'affrontent pour leur entrée dans cet Euro relevé. Découvrez comment regarder Espagne Croatie gratuitement.

Samedi 15 juin, tous les regards seront braqués sur la rencontre entre l'Espagne et la Croatie. La revanche de la finale 2012 ? Peut-être pas, mais un affrontement à ne surtout pas manquer.

D'un côté, la Roja version Luis de la Fuente, outsider ambitieux. Loin des années dorées, mais avec un effectif talentueux, revancharde après ses derniers échecs. De l'autre, les éternels Vatreni, portés par Luka Modric et compagnie. Éliminés prématurément aux deux derniers Euros, la Croatie vise plus haut cette fois. Dans le groupe B relevé, aucune des deux nations ne peut se permettre un faux pas d'entrée. Quelle équipe frappera la première ? Suivez notre guide pour regarder Espagne Croatie gratuitement.

Comment regarder Espagne Croatie gratuitement ? Le coup d'envoi de la rencontre entre les Espagnols et les Croates sera donné sur les antennes de la RTBF, la télévision nationale belge. Que les amateurs de foot se réjouissent, ils pourront suivre les 90 minutes en direct et sans débourser un sou ! Voici comment y accéder gratuitement : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement les matchs sur https://www.rtbf.be/ Essayer gratuitement NordVPN

Espagne vs Croatie : Une bataille pour la première place

L'Espagne et la Croatie vont ouvrir le bal dans le groupe B de l'Euro 2024. En effet, le samedi 15 juin, la Roja et les Vatreni croiseront le fer dans la course à la première place. Un match à ne rater sous aucun prétexte !

L'Espagne aborde cette compétition avec un statut d'outsider après avoir tourné la page de sa génération dorée. Vainqueurs de l'Euro 2008 et 2012 ainsi que de la Coupe du Monde 2010, les Espagnols ont marqué les esprits d'une empreinte indélébile. Toutefois, les années ont passé, et la Roja peine depuis à retrouver les sommets. Un premier pas a été franchi avec le sacre en Ligue des Nations 2023, acquis aux tirs au but face à… la Croatie. Un exploit à confirmer lors de cet Euro 2024.

Pourtant, les hommes de Luis de la Fuente ont de sérieux arguments à faire valoir. Dominateurs durant les éliminatoires, ils affichent un bilan flatteur de 25 buts inscrits pour seulement 5 encaissés. S'ils ont quelque peu déçu face à la Colombie (0-1) et le Brésil (3-3) en mars dernier, leur succès récent contre Andorre (5-0) a rassuré.

Alors, qui des deux nations sortira vainqueur de ce choc pour prendre une option sur la première place du groupe B ? L'Espagne part avec un léger avantage au vu de sa préparation globalement convaincante. Mais la Croatie ne s'avance jamais en victime expiatoire dans les grands tournois.

Tous les moments forts du match Espagne-Croatie diffusés en direct et gratuitement sur des chaînes étrangères

Que les fans de foot se réjouissent ! Malgré l'immense engouement pour Espagne-Croatie, certaines chaînes étrangères ont décidé de diffuser gratuitement cette affiche de l'Euro 2024. Une aubaine pour les téléspectateurs !

Première option alléchante : direction la Belgique et la RTBF (https://auvio.rtbf.be/). Les francophones seront aux anges avec les commentaires dans la langue de Molière. Cerise sur le gâteau, cette chaîne publique couvrira aussi d'autres disciplines comme la F1, le tout accessible en streaming.

L'Allemagne n'est pas en reste non plus. ARD, RTL Germany et ZDF proposent un triplé gagnant avec la diffusion intégrale du tournoi. Les Belges flamands pourront eux se tourner vers la VRT.

En Espagne, c'est la « Roja » qui aura droit aux honneurs grâce à la télévision nationale TVE. De l'autre côté des Alpes, les tifosi italiens se régaleront sur la RAI.

Les amoureux du foot helvète ne seront pas oubliés avec la chaîne RSI La 2, où qu'ils se trouvent grâce au site web et l'appli mobile. Cependant, gare aux restrictions géographiques ! Un VPN s'imposera pour accéder à ces diffusions légales depuis n'importe quel coin du globe.

Quel VPN pour regarder Espagne Croatie gratuitement ?

Vous rêvez de suivre le choc Espagne-Croatie à l'Euro 2024 sans vous ruiner ? Un VPN sera votre meilleur allié pour contourner les restrictions géographiques. Parmi les nombreuses solutions, NordVPN se démarque comme un excellent choix.

Réputé pour ses performances haut de gamme, ce fournisseur met à disposition un vaste réseau de plus de 6 300 serveurs répartis dans 63 pays. De quoi vous connecter sans sourciller aux diffusions gratuites depuis n'importe quelle destination.

La vitesse de navigation demeure également un atout majeur de NordVPN. Grâce à ses protocoles optimisés, profitez d'un streaming fluide en haute définition sans ralentissements. Les amateurs de sensations fortes ne bouderont pas leur plaisir !

Cerise sur le gâteau, NordVPN brille par sa simplicité d'utilisation avec des applications intuitives disponibles sur la plupart des appareils. Sécurité et respect de la vie privée sont aussi au rendez-vous. Une solution à petit prix pour un grand spectacle : Espagne-Croatie !

Euro 2024 : Espagne vs Croatie FAQ

Quand se déroulera le match entre l'Espagne et la Croatie ?

Le match se déroulera le samedi 15 juin à 18 h.

Où se déroulera le match entre l'Espagne et la Croatie ?

Le match entre l'Espagne contre la Croatie se déroulera à Berlin.

