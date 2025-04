Redynamisez votre batterie électrique grâce à ce nouvel élément !

Un nouvel élément qui pourrait redynamiser la batterie électrique existerait-il ? C’est ce qu’ont trouvé ces chercheurs de l’Université de Chicago et de l’Université de Californie à San Diego.

On parle d’un matériau redox actif à base d’oxygène en état métastable. Avec ses propriétés inédites, il semble défier les lois de la physique. Cet élément pourrait ainsi être la solution pour prolonger la durée de vie de la batterie des véhicules électriques vieillissants. Avec cette découverte, on pourrait réduire drastiquement les déchets électroniques.

Un élément utile pour la batterie électrique

Ils ont présenté ce matériau dans une étude publiée par Nature et il possède apparemment des propriétés inédites. Contrairement aux matériaux classiques, il se contracte lorsqu’on le chauffe, au lieu de se dilater. Cet élément, qui peut révolutionner la batterie électrique, s’élargit également sous compression. On qualifie d’ailleurs ce comportement de « compressibilité négative« . Ces caractéristiques repoussent ainsi les limites de la thermodynamique traditionnelle et ouvrent la voie à des applications inédites.

En utilisant ce matériau, les chercheurs ont montré qu’on peut restaurer les composants internes des batteries électriques vieillissantes. En fait, les batteries qui auraient perdu jusqu’à 50 % de leur capacité pourraient retrouver leur état initial. Pour cela, on a seulement besoin d’envoyer un stimulus électrique. Cette méthode qui use de cet élément éviterait de remplacer ou de recycler massivement des batteries électriques usagées. Après tout, le recyclage de batteries reste une étape coûteuse et complexe.

Une avancée pour l’industrie automobile

Au-delà de cet effet de régénération, on pourrait se servir de ce matériau pour concevoir des batteries structurelles. Dans ce cas, une partie d’un véhicule (comme le châssis) servirait également de stockage d’énergie. Utiliser cet élément pour fabriquer la batterie dela voiture électrique pourrait alors rendre le véhicule plus léger. Ils seront également plus efficaces et moins gourmands en ressources.

Si ces avancées sont promises à un avenir commercial, elles constituent aussi un avantage environnemental significatif. La possibilité de prolonger la durée de vie des batteries grâce à cet élément réduirait effectivement leur empreinte écologique. Cela va limiter la production de nouveaux matériaux et les déchets que génère la fin de vie des batteries actuelles. Pour couronner le tout, les coûts baisseront davantage pour les consommateurs. Les véhicules électriques deviendront donc encore plus accessibles.

