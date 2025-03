Une batterie qui se répare toute seule pour des voitures électriques plus durables

Une nouvelle technologie s’apprête à révolutionner le domaine des batteries des voitures électriques. Les chercheurs de l’institut norvégien SINTEF ont développé une batterie qui se répare toute seule. Cette innovation pourrait à la fois prolonger la vie des batteries et réduire l’impact environnemental des véhicules électriques (VE).

Cette batterie auto-réparante de SINTEF est destinée à résoudre les problèmes de dégradation des batteries au fil du temps. Grâce à un liant spécial qui maintient la structure des cellules intacte, elle peut se réparer après des dommages internes. Ce mécanisme aide à conserver une autonomie optimale sur le long terme. Il réduit ainsi la nécessité de remplacer la batterie prématurément. En plus de sa durabilité, cette innovation pourrait considérablement diminuer les coûts d’entretien des voitures électriques.

La composition chimique de cette batterie qui se répare toute seule est également un atout majeur. Elle intègre une cathode sans cobalt, qui se compose de lithium-nickel-manganèse. Ce choix diminue la dépendance aux matériaux rares et minimise l’impact environnemental. Cette technologie contribue en outre à maximiser la densité énergétique, ce qui se traduit par une autonomie accrue et une baisse des temps de charge.

Des matériaux durables pour une meilleure performance

Outre le fait qu’elle se répare toute seule, la performance de cette batterie repose sur des matériaux avancés. Grâce à l’anode, qui contient du silicium et du graphite, on obtient une meilleure absorption des ions lithium. Cela augmente ainsi la capacité énergétique. Bien sûr, le silicium est sujet à un gonflement durant les cycles de charge et de décharge. Cela dit, le graphite aide à stabiliser sa structure. Cette combinaison améliore la durabilité des batteries ainsi que l’efficacité énergétique.

Un autre aspect fascinant de cette batterie qui se répare toute seule est l’utilisation de superglue dans sa construction. Les liants et séparateurs qu’ils utilisent dans la structure de l’engin maintiennent d’abord la stabilité. Ils aident également à réparer les petites dégradations au fil du temps. Ces composants actifs contribuent alors à prolonger la durée de vie de la batterie. Ils assurent en même temps une performance constante au gré des années.

