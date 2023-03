Real Madrid/Liverpool : Comment regarder le match gratuitement ?

Les supporters du Real Madrid et de Liverpool FC attendent avec impatience le match retour des 1/8e de finale de la Ligue des Champions qui se déroulera ce mercredi 15 mars. Cette affiche entre les deux grands clubs européens promet d’être spectaculaire et passionnante. Suivez le guide pour regarder Real Madrid/Liverpool gratuitement en direct.

Avec des joueurs talentueux, des entraîneurs expérimentés et des supporters passionnés, le match Real Madrid/Liverpool est une rencontre à ne manquer sous aucun prétexte. Si on se rappelle bien depuis sa victoire en 2019 sous la direction de Jurgen Klopp, le Liverpool FC a ajouté une sixième Ligue des Champions à son palmarès.

Cependant, c’est le Real Madrid qui possède la dynamique la plus favorable à l’approche de ce match. En effet, après avoir encaissé deux buts en moins d’un quart d’heure à Anfield, les espagnols ont réussi à renverser la rencontre avec un excellent 5-2. Alors, qui va se hisser en quarts de finale ?

Comment regarder le match Real Madrid/Liverpool gratuitement ? Vous pouvez regarder l’intégralité des matchs de l’UEFA Champions League ainsi que la rencontre entre Real Madrid/Liverpool sur RTLplay.be. Voici comment y accéder sans aucune restriction : Installez un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancez le VPN

Sélectionnez un serveur situé en Belgique

Visionner librement le match sur https://www.rtlplay.be/ Essayer NordVPN gratuitement

Real Mardid/Liverpool : le choc des titans

En extase, les amateurs de football à la recherche d’un match excitant ont été servi le soir du 21 février 2023 lors du face à face entre le Real Madrid et Liverpool. Il faut dire que ce classique européen n’a pas déçu avec un maximum d’intensité, de jeu et de suspense. En fin de match, c’est le Real Madrid qui remporte la victoire avec un score de 5-2. Ce qui a permis à la sélection de Carlo Ancelotti de faire un grand pas vers les quarts de finale.

En effet, les Reds se sont retrouvés déstabilisés par le doublé de l’exceptionnel Vinicius Junior qui a changé l’atmosphère à Anfield. Face au quadrillage parfait de l’équipe espagnole, dominante dans tous les secteurs avec un Luka Modric royal, Liverpool a commencé à bégayer techniquement. Les Merengues ont été très efficaces, mettant en grande difficulté la défense des Reds. Ainsi, après une période de jeu relativement équilibrée, Eder Militao a donné l’avantage aux Madrilènes juste avant la mi-temps (47e). Karim Benzema a ensuite mis fin aux espoirs de victoire du Liverpool avec un doublé à la 55e et 67e minutes de jeu.

Malgré tout, rien n’est encore joué ! Le match retour de la Ligue des Champions entre le Real Madrid et Liverpool réserve encore de belles surprises. D’autant plus que les deux équipes vont donner le tout pour le tout pour remporter la victoire et se qualifier pour les quarts de finale.

Quelles sont les chaînes étrangères qui diffusent le match gratuitement ?

Si vous êtes un amateur de football et que vous vous demandez comment regarder le match entre le Real Madrid et le Liverpool gratuitement, direction la Belgique ! En effet, vous pouvez visionner cette rencontre en direct avec des commentaires en français la plateforme RTLPlay.be. Comme cette chaîne est géobloquée, il faudra vous connecter à un VPN comme NordVPN disposer d’une adresse IP belge.

Outre la Belgique, vous pouvez également visionner l’intégralité des matchs de l’UEFA Champions League sur la chaîne autrichienne Servus TV (https://www.servustv.com/), la chaîne grecque Mega TV (https://www.megatv.com/) ainsi que la chaîne russe MatchTV (Match.ru). En revanche, il est important de noter qu’à la différence de la chaîne belge, les commentaires seront en langue étrangère.

Par ailleurs, si vous souhaitez suivre le match via ces chaînes, vous aurez également de vous armer VPN pour le streaming.

Les raisons pour lesquelles il faut utiliser un VPN

Si vous souhaitez regarder Real Madrid/Liverpool gratuitement, vous devrez souscrire à un VPN gratuit ou payant. De fait, cette solution vous permet de contourner les restrictions géographiques et de vous connecter à un serveur dans un autre pays où les matchs sont diffusés gratuitement.

Un réseau privé virtuel vous permet également de sécuriser votre connexion et d’assurer votre confidentialité en ligne. Bien sûr, pour profiter au maximum des avantages offerts par cette solution, il est important de bien choisir son fournisseur. Le nombre de serveurs, la vitesse de connexion, les options de sécurité avancées ne sont que quelques unes des critères à prendre en compte.

NordVPN se présente aujourd’hui comme la solution la plus sûre et la plus fiable du marché. Avec ce service VPN, vous avez la possibilité de profiter de la Ligue des champions en toute sécurité. Avec NordVPN, votre trafic web est protégé par des protocoles de chiffrement et des algorithmes de niveau militaire pour vous assurer que vos données restent confidentielles. En plus de cela, cette solution panaméenne propose une politique no-logs qui garantit que vos données ne seront pas enregistrées.

Cerise sur le gâteau : NordVPN propose à ses nouveaux abonnés 30 jours d’essai gratuits sans engagement.

Real Mardid/Liverpool : FAQ sur le match

Quand aura lieu le match Real Madrid/Liverpool ?

Le match Real Madrid/Liverpool aura lieu le mercredi 15 mars à 21 h.

Où se jouera la rencontre entre Real Madrid/Liverpool ?

La rencontre se déroulera au stade Santiago-Bernabéu.