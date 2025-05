Un épilogue électrisant : que devient Joe Goldberg à la fin de la saison 5 de You sur Netflix ?

Diffusée pour la toute première fois sur la plateforme de streaming Netflix en 2018, la série You a d’abord été bien vue par le public. Mais depuis, son succès s’est un peu estompé jusqu’à la saison 5, toujours diffusée par Netflix, où Joe Goldberg revient, plus charmant et dangereux que jamais for “You”.

La bande-annonce montre en effet une partie de ce qui se passe. Joe Goldberg a fondé une famille en apparence heureuse avec une femme célébre. Seulement, Comment sera-t-il puni ? On sait qu’il a commis des crimes tout aussi horribles les uns que les autres. Mais, attention spoiler, voici ce qui s’est passé.

You (Netflix) : la fin de la saison 5 est ultime

Ne soyez pas déçu, il n’y a pas de mort mélodramatique en vue. La fin de la saison 5 de la série You disponible sur Netflix convient parfaitement au personnage selon l’acteur Penn Badgley. Pourtant, c’est lui qui l’incarne. Il explique cela à Entertainment Weekly lors d’une interview.

Excepté les scènes d’action, Bronte (Madeline Brewer) neutralise finalement Joe en lui tirant dans les boules. Joe Goldberg se retrouve donc amputé de ces dernières, et c’est le final. Il finit en prison après cela.

Selon Penn Badgley, “le final boucle alors la série de la manière la plus satisfaisante possible sans tuer Joe. Même si en général, aucune conclusion n’est jamais 100% satisfaisante, c’est ainsi qu’il fini. Même si la justice ne saurait accepter la fin réservée à un homme comme cet agresseur, ce tueur, bref, cette mauvaise personne. C’est la fin appropriée.”

Saison 5 de You : qui sont les 22 victimes de Joe Goldberg dans la série de Netflix

Retour sur l’ensemble de You diffusée sur Netflix

Depuis son arrivée sur les petits écrans, la saga You a connu autant de hauts que de bas lors de la diffusion de toutes ses saisons. Si au départ le charme de Joe Goldberg était saisissant en 2018, ses aventures ont connu des temps morts au fil des ans. Et c’est à la saison 3 que les abonnés de Netflix l’ont lâchée, la qualifiant de redondante et ennuyante.

Mais la saison 5 de You sur Netflix a fait remonter l’audience de cette série. Son intrigue est la plus tordue même si au bout de ces 10 épisodes, Joe Goldberg tire sa révérence.

Une saison 5 bien clôturée

Inspirée des romans de Caroline Kepnes, la saison 5 de la série You permet de mettre un terme aux conséquences des actes de Joe.

Après avoir vécu à Los Angeles et Londres, Joe Goldberg rentre à New York, pour rouvrir la librairie dans laquelle il travaillait jadis. Il a épousé une dénommée Kate Lockwood, a eu un fils et semble vivre un bonheur sans nuages.

Cependant, l’arrivée d’une jeune femme rousse dans sa librairie réveille ses pulsions et son passé refait surface. On va alors de rebondissements en rebondissements. L’intrigue est très bien ficelée puisqu’on a droit à de l’action, du suspens et des scènes d’émotion pure. Ce qui au final se termine par un dénouement assez imprévu, étant donné toutes les machinations diaboliques que le personnage principal a perpétré.

