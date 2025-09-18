Innovation remise en question : Quand la technologie des poignées Tesla fait défaut à ses clients !

Qui aurait cru qu’une simple poignée de porte deviendrait le défaut ou talon d’Achille de la Tesla Model Y ? Promesse d’innovation, ces éléments rétractables séduisent… jusqu’à ce qu’un froid polaire ou un bug logiciel les transforme en casse-tête.

Le futur aurait-il des ratés ? Entre design épuré et galère assurée, les propriétaires racontent. Alors, génie ou fausse bonne idée ? On ouvre le débat, et surtout, on espère pouvoir ouvrir sa portière !

Tesla dans l’impasse : 174 000 Model Y sous enquête pour des poignées de porte défaillantes

Aux États-Unis, la sécurité routière (NHTSA) a ouvert une enquête préliminaire sur 174 000 Tesla Model Y de l’année modèle 2021, suite à des signalements inquiétants : les poignées de porte électroniques refusent parfois de s’ouvrir. Dans plusieurs cas, des parents ont dû briser une vitre pour libérer leur enfant coincé à l’intérieur. Un comble pour un véhicule qui incarne la modernité automobile.

Tesla Model Y Owners Forced to Smash Windows After Door Handles Fail – Autoblog $tsla $tslaq https://t.co/vdrhhqHULA — Commentator (@Commuternyc) September 17, 2025

Quand la technologie tourne au cauchemar

Le problème viendrait de la batterie basse tension du véhicule. Lorsqu’elle faiblit, les poignées, qui dépendent intégralement d’un signal électrique, restent bloquées. Aucun avertissement ne précède la panne : la poignée devient simplement inerte.

Contrairement aux mécanismes manuels traditionnels, ces systèmes « intelligents » transforment alors l’accès au véhicule en véritable parcours du combattant.

Un risque d’enfermement pris très au sérieux

Bien que les Tesla Model Y disposent de déverrouillages manuels à l’intérieur, ceux-ci ne sont pas toujours accessibles. C’est le cas en particulier pour des enfants attachés sur les sièges arrière. Les autorités s’inquiètent donc d’un « risque d’enfermement » en situation d’urgence. Une mauvaise publicité pour une marque qui a construit son image sur l’innovation sécuritaire.

Une ombre de plus au tableau Tesla

Cette enquête s’ajoute à une longue liste de déconvenues réglementaires et judiciaires pour le constructeur, entre les procédures concernant l’Autopilot et les rappels à répétition. Dans un contexte où Tesla a vu sa part de marché chuter et où son dirigeant, Elon Musk, est engagé dans de multiples projets, chaque nouvelle investigation ajoute une pression supplémentaire.

Que peuvent faire les propriétaires face à cela ?

Pour l’instant, il ne s’agit que d’une enquête préliminaire. Mais si la NHTSA estime que le défaut présente un risque réel, un rappel massif pourrait être ordonné. En attendant, les propriétaires de Model Y 2021 sont invités à surveiller de près l’état de leur batterie 12V. Moralité : même chez Tesla, il est parfois prudent de garder un pied dans la vieille école… et un marteau de sécurité à portée de main.

