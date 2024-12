Pourquoi Denis Villeneuve refuse de réaliser un film Star Wars ou Star Trek ?

Denis Villeneuve est un cinéaste reconnu pour ses films ambitieux en science-fiction (SF). Pourtant, il a clairement exprimé son désintérêt pour deux des franchises les plus populaires du genre : Star Wars et Star Trek. Alors qu’il travaille sur la conclusion de la saga Dune, il révèle qu’il n’avait aucun désir de s’impliquer dans ces univers pourtant emblématiques. Mais quelles sont les raisons de ce rejet ?

Denis Villeneuve, un grand nom des films SF sans intérêt pour Star Wars

Le créateur de Star Wars a reconnu qu’une partie de son œuvre s’inspire du roman de Frank Herbert. Pourtant, le réalisateur de Dune n’a jamais nourri une grande admiration pour l’évolution de la saga. Lors d’une interview sur le podcast The Town, il a confié qu’il n’avait « aucun rêve de réaliser un film Star Wars ».

Le désenchantement de Denis Villeneuve, pourtant reconnu dans le domaine des films SF, est profond. C’est particulièrement le cas après 1983, année de la sortie de Return of the Jedi. À ses yeux, ce film marque un tournant décisif et est devenu une « comédie pour enfants ». Il critique notamment l’introduction des Ewoks, qu’il considère comme une déviation de l’esprit initial de la saga. Selon Villeneuve, Star Wars s’est enfermé dans une formule dogmatique et manque désormais de surprise et d’originalité.

Un réalisateur qui éprouve un désintérêt total pour Star Trek

Le cas de Star Trek n’est guère différent. Denis Villeneuve a été très clair sur sa position : « Je ne suis pas un Trekkie ». Cette franchise, qui a marqué plusieurs générations de fans, ne suscite pas son intérêt. Il a découvert Star Wars quand il était enfant et a adoré la saga dans ses premiers temps. En ce qui concerne Star Trek, il ne ressent aucun besoin de s’impliquer. Il considère cette aventure comme déjà bien définie. Pour Villeneuve, ces univers sont devenus trop codifiés pour lui offrir un terrain de jeu suffisamment stimulant.

Somme toute, Denis Villeneuve éprouve de l’affection et du respect pour certains films et œuvres de SF. Malgré cela, il préfère explorer de nouveaux horizons. Alors que l’univers de Star Wars et celui de Star Trek se préparent à de nouvelles aventures, le réalisateur continue de s’épanouir dans d’autres projets. Citons comme exemple Dune, où il a toute liberté de recréer des mondes originaux.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.