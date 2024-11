Le film Star Wars avec Mando et Grogu arrive en 2026 !

Les fans de Star Wars peuvent se réjouir ! Après le succès de la série The Mandalorian sur Disney+, le film The Mandalorian & Grogu est en préparation. Bien que de nombreux détails restent secrets, cette annonce a déjà créé une vague d’excitation dans la communauté. Voici ce qu’on sait sur ce nouveau projet de l’univers Star Wars.

The Mandalorian & Grogu, un film entouré de mystère

Pour l’instant, le secret sur l’intrigue du film et la composition complète du casting restent bien gardé. En revanche, une première bande-annonce dévoilée lors de la D23 2024 a suscité un véritable engouement parmi les fans. Ce long-métrage tant attendu fait suite à la troisième saison de The Mandalorian. Elle se conclut sur un moment clé, avec Mando et Baby Yoda s’installant sur la planète Nevarro.

À l’époque, la série semblait arriver à sa fin, au grand regret des aficionados. Pourtant, l’annonce du film The Mandalorian & Grogu a définitivement relancé l’intérêt pour leurs aventures. De plus, on a une confirmation pour la date de sortie. Elle est fixée au 22 mai 2026. Malgré tout, la nature de cette nouvelle histoire reste, pour le moment, enveloppée de mystère.

Un retour imminent sous la direction de Favreau et Filoni

Jon Favreau sera à la direction de ce nouvel opus. Il retrouve ainsi ses deux héros emblématiques, Mando et Grogu. Pour rappel, nous parlons ici du créateur de la série The Mandalorian. À la production, on retrouve également Dave Filoni, créateur d’Ahsoka, et Kathleen Kennedy, présidente de Lucasfilm. Ils travaillent ensemble pour offrir une nouvelle expérience aux fans de l’univers Star Wars à travers le film The Mandalorian & Grogu.

Par ailleurs, la question de l’avenir de la série demeure floue. Naturellement, on avait envisagé une quatrième saison. Ceci dit, des rumeurs suggèrent que l’équipe pourrait mettre la saison 4 de côté pour se concentrer sur le film. Cette supposition laisse place à une certaine incertitude quant à la suite des aventures de Mando et Grogu.

En tout cas, l’attente de la sortie du long-métrage en 2026 se fait de plus en plus insupportable. Ce projet excitant alimente déjà les discussions parmi les passionnés de Star Wars. Le film The Mandalorian & Grogu présentera-t-il de nouveaux alliés et de nouveaux ennemis ? Seul le temps nous le dira, mais une chose est sûre : cette nouvelle aventure promet de nombreuses surprises.

