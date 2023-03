Baby Yoda vs Gizmo : le héros de Mandalorian copie-t-il vraiment la peluche des Gremlins ?

Le réalisateur des Gremlins accuse Baby Yoda de copier Gizmo, la peluche mignonne de son film. Mais le héros du Mandalorian plagie-t-il vraiment la peluche des Gremlins ?

Les débuts de Baby Yoda sur Disney+ dans la série Star Wars The Mandalorian n’ont pas fait que des heureux. Suite au succès de la production de Lucasfilm, Joe Dante a récemment déclaré au San Francisco Chronicle que Baby Yoda est une copie éhontée de Gizmo, la star de Gremlins. Nous décortiquant la véracité de ses allégations.

Comparaison entre Baby Yoda et Gizmo

Joe Dante a souligné que Baby Yoda et Gizmo ressemblent tous les deux à des bébés. Baby Yoda aussi connu sous le nom de Grogu et L’enfant, est un bébé de 50 ans. Il est sensible à la force. Gizmo quant à lui, est un Mogwai c’est-à-dire qu’il est comme un Gremlin, mais est plus petit et pas vicieux. Son âge n’est pas indiqué, mais sa gentillesse et son cœur pur contribuent à lui offrir son caractère « bébé ».

La ressemblance entre ces deux personnages est aussi flagrante sur des images. Certes, Baby Yoda a une teinte plutôt verdâtre alors que Gizmo arbore une fourrure marron et blanche. Mais ils possèdent tous les deux une petite taille, de grands yeux et des oreilles proéminentes.

Ces deux créatures sont aussi toutes les deux héroïques dans leurs programmes respectifs. Baby Yoda a cependant un avantage certain : celui de posséder des pouvoirs dont la Force, la télékinésie, la longévité. Baby Yoda bénéficie aussi des pouvoirs d’étranglement, de la barrière et de l‘adhérence de la Force. Gizmo a aussi un talent : celui de manipuler les armes et de bricoler des appareils électriques. C’est ce qui lui a d’ailleurs finalement permis de venir à bout des méchants Gremlins dans les films.

Il convient cependant de se rendre à l’évidence. Les intrigues de la série The Mandalorian et des films Gremlins n’ont rien en commun à part le conflit prisé du bien contre le mal. Quant aux accusations de Dante à propos de Baby Yoda et Gizmo, elles restent encore infondées.