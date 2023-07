Découvrez pourquoi les épisodes de The Mandalorian sont si courts et comment cela impacte la série. Malgré les attentes des fans, les épisodes de The Mandalorian sont de durée réduite. Cette approche favorise l’intensité et la précision de l’intrigue, offrant ainsi une expérience immersive et captivante. Plus simplement, explorez les raisons derrière ces choix narratifs uniques.

The Mandalorian : Une Révolution dans le paysage télévisuel

Au cours des trois dernières saisons, Star Wars : The Mandalorian a révolutionné le paysage télévisuel. Cette série Star Wars en prise de vues réelles a enchanté et diverti les fans. De plus, elle a expérimenté le format et la durée des épisodes.

La raison des courts épisodes pour The Mandalorian

Selon une conversation récente entre le casting et l’équipe de The Mandalorian, certains épisodes ont été plus courts pour une raison précise. Katee Sackhoff, qui incarne Bo-Katan Kryze, a discuté avec le réalisateur Bryce Dallas Howard. C’était lors d’un épisode de son podcast, Blah Blah Blah, à propos de la production peu conventionnelle de The Mandalorian.

« C’est amusant de participer à des histoires comme ‘Spider-Man’. C’est important pour les gens, mais cela nécessite également la collaboration de nombreux talents. L’animatronique, les effets visuels, les effets pratiques, le cinéma, la performance… C’est incroyable quand tout fonctionne ensemble, avec des ingénieurs, des artistes et tant d’autres. Et ça fonctionne. C’est pourquoi les épisodes de ‘Mando’ peuvent sembler courts et le tournage si long. Il y a tellement de pièces en mouvement que vous ne pouvez pas imaginer. »

Si on résume cela, The Mandalorian présente des épisodes courts puisque beaucoup d’actions sont à faire. Par ailleurs, elles demandent la participation de nombreux intervenants avant d’atteindre les résultats présentées par la série. Sinon, la production prendrait sans aucun doute beaucoup plus de temps avant d’arriver sur nos écrans.

L’Attente de la Saison 4

La saison 4 de The Mandalorian est-elle renouvelée ? Bien que Disney+ et Lucasfilm n’aient pas encore confirmé officiellement une quatrième saison, les commentaires de Famuyiwa et de l’équipe suggèrent que les travaux sont bien avancés.

« Beaucoup de choses doivent être réfléchies, construites, conçues et préparées… Cela prend du temps. Jon [Favreau] a écrit les scénarios a déclaré Famuyiwa à Deadline. Il est enthousiaste à l’idée de continuer à raconter des histoires dans cet univers. Nous verrons quand et comment cela se fera. Cette saison était une belle culmination, mais je suis enthousiaste pour la saison 4. Elle arrive, mais je ne sais pas quand précisément. »

Les Aventures de la Saison 3

Dans la saison 3 de The Mandalorian, les aventures du Mandalorien se poursuivent à travers la galaxie Star Wars. Din Djarin, autrefois chasseur de primes solitaire, est désormais avec Grogu. Pendant ce temps, la Nouvelle République tente d’éloigner la galaxie de son sombre passé.

Le Mandalorien rencontre d’anciens alliés et de nouveaux ennemis dans son voyage avec Grogu. Pedro Pascal revient dans le rôle de Din Djarin / Le Mandalorien. Il est accompagné de Carl Weathers dans le rôle de Greef Karga. Katee Sackhoff incarne Bo-Katan Kryze. Giancarlo Esposito joue le rôle de Moff Gideon. « La narration de Jon [Favreau] nous a guidés progressivement vers cette saison 3. Chaque saison, chaque projet nous a menés à ce point culminant. C’est un troisième acte, mais il reste encore beaucoup d’histoires à raconter. »