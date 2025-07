En route pour les vacances : voici les consoles portables indispensables pour vos évasions !

L’été est là, et avec lui, l’envie de s’évader et de profiter de moments de détente. Que vous soyez en voyage, à la plage ou simplement dans votre jardin, les consoles portables deviennent des compagnons de choix pour agrémenter vos vacances.

Dans cet article, nous vous présenterons une sélection des consoles portables indispensables qui sauront divertir petits et grands.

La nouvelle génération de Nintendo, la Switch 2 !

Actuellement, les gamers nouvelles génération ont adopté la Nintendo Switch 2 comme l’une des consoles portables tendance à emmener en vacances. Elle allie simplicité et accessibilité. Évoluant à partir de son prédécesseur, cette nouvelle version bénéficie d’une puissance accrue grâce à l’architecture graphique Nvidia Ampere.

Cela permet de faire tourner des titres exigeants comme Cyberpunk 2077. Avec un écran LCD de 8 pouces Full HD à 120 Hz et une compatibilité 4K via un dock amélioré, la Switch 2 offre une expérience visuelle enrichie.

Sauf que la luminosité limitée peut affecter le rendu HDR en mode portable. Sinon, son design sobre et ses finitions de qualité, accompagnés de nouveaux Joy-Con magnétiques offrant des vibrations plus précises.

Cependant, l’autonomie reste un point faible. En mode intense, elle ne dure que 1h30 à 2h de temps et son catalogue de jeux est limité. Sinon, la rétrocompatibilité avec les jeux Switch et les améliorations apportées promettent de belles heures de divertissement.

Le meilleur produit de chez Asus, la ROG Ally X (2024)

Par la suite, la nouvelle console Asus ROG Ally X (2024) est un produit portable qui est le numéro deux des consoles à emmener en vacances, car elle est super puissante. Avec un design repensé aux lignes arrondies, elle offre une prise en main agréable.

Tandis que les boutons et joysticks ont été optimisés pour un confort accru. La connectique a également été modernisée. Elle intègre deux ports USB 4 et une compatibilité avec le stockage NVMe M.2.

Son écran LCD de 7 pouces, avec un rafraîchissement de 120 Hz et une luminosité impressionnante de 571 cd/m², demeure l’un des meilleurs du marché. Elle supporte le VRR via FreeSync Premium.

Puis, elle est équipée d’un processeur AMD Ryzen Z1 Extreme et de 24 Go de RAM DDR5. En somme, la ROG Ally X est la console portable la plus puissante disponible. Son prix de 899 euros peut être un frein à son achat. Mais pour ceux qui envisagent de l’acheter, il est conseillé d’attendre une promotion. Et comme c’est les soldes d’été, il est temps de chiner!

En numéro 3, on a la MSI Claw 8 AI+

La MSI Claw 8 AI+ marque une avancée notable par rapport à son prédécesseur, la Claw 7, en tant que console portable de vacances. Dotée d’une dalle IPS LCD de 8 pouces, elle offre un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Elle est compatible avec la technologie VRR, garantissant une expérience de jeu fluide.

Son design agrémenté de LED RGB personnalisables sur les joysticks et les boutons ABXY, ajoute une touche esthétique moderne. À l’intérieur, un processeur Intel Core Ultra de dernière génération rivalise aisément avec l’AMD Ryzen Z1 Extreme de la ROG Ally.

Ensuite,son système de refroidissement innovant maintient des températures optimales même lors de sessions prolongées. C’est pas mal après quelques heures passées à la plage. Puis, la batterie de 80 Wh assure une autonomie améliorée. Et la connectivité est renforcée par deux ports Thunderbolt 4.

Son défaut, c’est l’intégration de l’IA qui n’est pas à la hauteur des attentes. Puis, avec un tarif de lancement élevé, il est conseillé d’attendre des promotions avant d’investir.

Un petit PC gaming portable : le Valve Steam Deck (OLED)

Pour suivre, il est possible de partir en vacances en emportant le Valve Steam Deck (OLED) dans ses valises. C’est la console portable-PC par excellence, et une référence sur le marché. Cette nouvelle version OLED a un écran agrandi à 7,4 pouces avec un taux de rafraîchissement amélioré de 60 à 90 Hz.

Elle offre ainsi une fluidité accrue et des noirs profonds avec des angles de vision larges. Équipé d’un processeur AMD avec un APU gravé en 6 nm et 16 Go de RAM LPDDR5, le Steam Deck limite la chauffe tout en permettant de jouer à des titres récents à 30 fps.

Sa batterie de 50 Wh se distingue par une autonomie impressionnante, variant entre 3 et 8 heures selon l’utilisation. De plus, l’ajout du Wi-Fi 6E et du Bluetooth 5.3 renforce sa connectivité. Elle coûte environ 719 €, mais c’est tout de même un excellent rapport qualité/prix.

Lenovo Legion Go, une console très polyvalente

Enfin, la console portable Lenovo Legion Go est à prendre avec vous pour les vacances, car elle apporte une nouvelle dimension au jeu mobile. Bien qu’elle affiche un poids conséquent de 854 grammes et un design imposant, son écran de 8,8 pouces avec une définition de 2560 x 1600 pixels et un taux de rafraîchissement de 144 Hz en fait un véritable atout.

Inspirée de la Nintendo Switch OLED, elle intègre une béquille au dos et des manettes détachables, offrant une prise en main agréable grâce à une disposition de boutons similaire à celle des manettes Xbox.

Sa polyvalence est l’une de ses grandes forces, avec un mode FPS qui transforme la manette droite en souris; Cela facilite l’utilisation de Windows à distance. De plus, grâce à l’USB-C 4.0, il est possible de brancher un eGPU pour exploiter la puissance d’une carte graphique dédiée.

Cependant, la Legion Go souffre d’un manque d’optimisation logicielle, et son autonomie atteint seulement 3 heures en mode économie d’énergie, ce qui peut décevoir au regard de sa taille d’écran.

