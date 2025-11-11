Plus d’1 million de Toyota rappelées dans le monde pour un problème critique

Imaginez : vous êtes tranquillement installé au volant de votre fidèle Toyota, quand soudain… l’airbag décide d’avoir un problème critique. C’est le scénario catastrophe qui pousse le géant Toyota à faire le rappel de plus d’un million de véhicules à travers la planète.

La cause ? Un petit composant électronique qui pourrait transformer votre coussin de sécurité en véritable surprise explosive. De quoi donner des sueurs froides aux conducteurs et aux actionnaires ! Heureusement, la marque promet une réparation express. Mais en attendant, on se croise les doigts pour que l’airbag ne nous fasse pas une fleur… imprévue !

Un million de Toyota et Lexus rappelées : la caméra de recul fait des siennes

C’est un rappel massif qui vient de tomber chez Toyota. Plus d’un million de véhicules des marques Toyota, Lexus et même Subaru (modèle Solterra) sont concernés par un problème fâcheux. Leur caméra de recul pourrait subitement décider de faire la grève de l’écran. Selon l’administration américaine de la sécurité routière, le système Panoramic View Monitor (PVM) des modèles 2022 à 2026 serait victime d’un bug logiciel. Il serait capable de geler l’image ou d’afficher un écran noir au moment crucial où vous tentez de faire une manoeuvre.

Un bug logiciel qui tombe mal

Imaginez la scène : vous vous garez tranquillement lorsque soudain, votre écran central affiche un beau bleu électrique au lieu de vous montrer ce qu’il y a derrière vous. Le problème ne vient pas d’une caméra défectueuse, mais bien d’un simple souci de logiciel dans le système d’aide au stationnement. De quoi transformer une banale manœuvre en moment de stress inattendu, surtout si vous comptez essentiellement sur cette technologie pour vous garer en toute sérénité.

Les modèles phares dans la tourmente

Parmi les véhicules concernés, on retrouve certaines des stars de la gamme Toyota. Les célèbres Prius (2023-2025) et Prius Plug-in Hybrid (2025) sont sur la liste. Il y a aussi les très populaires RAV4 (2023-2025) et les Lexus RX (2023-2026). Au total, ce sont plus de cent modèles différents qui sont touchés par ce rappel annoncé le 30 octobre, selon USA Today. Un sacré effectif pour un simple problème de mise à jour logicielle.

La solution : une mise à jour gratuite

Heureusement, la solution est simple et indolore pour le portefeuille. Les concessionnaires Toyota procéderont gratuitement à la mise à jour du logiciel d’aide au stationnement sur tous les véhicules concernés. Les propriétaires recevront un courrier officiel avant le 16 décembre 2025 les invitant à prendre rendez-vous dans leur garage agréé. Une opération qui devrait normalement être rapide, mais qui n’en reste pas moins essentielle pour rouler en toute sécurité.

Si vous possédez l’un de ces modèles, plusieurs solutions s’offrent à vous. Vous pouvez contacter le service client Toyota au 1-800-331-4331 (numéros de rappel 25TB13 et 25LB06) ou Subaru au 1-800-782-2783 (référence WRE25). Une autre option consiste à saisir les informations de votre véhicule dans la base de données des rappels du NHTSA. De quoi avoir l’esprit tranquille avant votre prochaine séance de créneau !

