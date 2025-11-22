Paris-SG VS Le Havre – Ligue 1 : l’affiche des extrêmes à suivre en HD, 0€, sans CB

Entre un Paris-SG VS Le Havre qui s’annonce déséquilibré et presque impitoyable, le ton est donné. Le PSG, sûr de sa force, déroule et vise l’invincibilité. En face, le HAC s’accroche, prêt à souffrir pour exister. Ce samedi au Parc, David défie Goliath… sans fronde, mais avec courage.

Le Parc des Princes s’apprête à avaler une autre victime. Paris, champion officiel et machine sans pitié, reçoit un Havre Athletic Club en apnée. Deux mondes, deux réalités. D’un côté, un PSG impérial. De l’autre, un promu essoufflé, scotché en zone rouge après un 1-5 sans appel face à Rennes et qui a rangé ses rêves au vestiaire.

Luis Enrique veut une saison sans tache. Luka Elsner, lui, voudrait juste une soirée sans naufrage. Le Havre vient pour défendre l’honneur. Paris, pour entretenir la peur. Et entre les deux, un match qui s’annonce moins comme une rencontre que comme une démonstration.

PSG VS Le Havre : le choc des chiffres et la démonstration parisienne

Les chiffres sont impitoyables : neuf succès consécutifs pour Paris, à peine 27 points pour Le Havre et un écart de buts qui tient du K.-O. technique (+45 contre -19). Le PSG trace sa route en TGV, pendant que le HAC tente de suivre à vélo… avec une roue voilée. Les Parisiens n’ont encaissé que 18 buts cette saison — le HAC en a pris 47.

Dembélé et Vitinha jouent les artificiers, Gonalons et Touré tenteront d’éteindre l’incendie avec un verre d’eau. Sans Ramos blessé ni Marquinhos incertain, le PSG devra bricoler derrière, mais l’écart de niveau reste abyssal. Le Havre, courageux mais limité, pourra s’appuyer sur Alioui et Kuzyaev pour jouer les contres désespérés. Mais face à un Donnarumma en muraille et un milieu parisien qui monopolise la balle à 70 % de possession moyenne, la survie passe par le miracle. Et les miracles, au Parc, sont rares.

La dynamique parle d’elle-même : Paris carbure à la sérénité, Le Havre vacille entre courage et résignation. Les Normands ont beau afficher une mentalité de tranchée, chaque minute dans ce stade peut tourner à la démonstration. Alors oui, on veut bien croire au coup de théâtre. Mais soyons honnêtes : Le Havre affronte un PSG qui ne joue plus contre ses adversaires… mais contre les records.

Pronostic : PSG 4 – 1 Le Havre. Paris impose son rythme. Le Havre tente de riposter, mais se heurte à un mur parisien. Une victoire nette pour la capitale, avec un petit éclair normand pour sauver l’honneur.

FAQ – Paris-SG VS Le Havre : Infos pratiques du match

Quand a lieu le match ?

Le samedi 22 novembre 2025, avec un coup d’envoi prévu à 21h05.

Où se déroulera la rencontre ?

Parc des Princes, à Paris.

À quelle heure faut-il se connecter pour ne rien rater ?

Au moins 15 à 20 minutes avant le coup d’envoi pour éviter les files d’attente sur les sites de streaming et profiter de l’avant-match.

