Opel Mokka GSE, l’éclair allemand veut foudroyer Tesla et la concurrence !

Les SUV électriques se multiplient, mais rares sont ceux qui osent sortir du lot. Opel, lui, ne se contente pas de suivre la vague. Il charge son Mokka à bloc pour frapper fort et vite.

Avec son style agressif, ses ambitions claires et une puissance affûtée, l’Opel Mokka GSE entre sur un terrain de jeu dominé par Tesla. La marque allemande mise sur une formule inédite : du muscle, du style et une touche très personnelle. Et ce n’est pas qu’une histoire d’électrique, c’est aussi une manière de redonner du sens à un blason.

Opel transforme le label GSE en signature électrique sportive

Opel relance le label GSE en l’attachant à sa gamme électrique. La marque veut donner du sens à cette signature en la liant à ses modèles les plus dynamiques. Le Mokka, premier concerné, devient ainsi la vitrine de cette nouvelle philosophie. Voilà pourquoi il adopte un look plus agressif, une assise abaissée et des réglages plus fermes.

Bien que l’Opel Mokka GSE incarne une vision plus nerveuse de l’électrique, il offre du plaisir de conduite, même sans moteur thermique. Et grâce à son châssis raffermi et à son design audacieux, il devient l’ambassadeur de cette nouvelle ère GSE.

Le Mokka adopte 280 ch et un moteur partagé chez Stellantis

Le Mokka ne fait pas les choses à moitié. Il embarque, sous son capot, le nouveau moteur de 280 chevaux, déjà présent sur les Peugeot 308 et DS4. Et grâce à ses deux moteurs, il offre une transmission intégrale. Ainsi, les accélérations deviennent plus franches et la tenue de route plus précise, même sous la pluie.

Avec un tel moteur, l’Opel Mokka GSE entre dans une autre catégorie. Et pour cause, ce n’est plus un simple SUV urbain, mais un modèle plus sportif. Avec un 0 à 100 km/h en 5,8 secondes, il s’approche des performances d’un Model Y. Sa batterie de 54 kWh permet, par ailleurs, 400 km d’autonomie. Et là, Opel frappe vite, fort et sans compromis.

L’Opel Mokka GSE vise Tesla sur le marché du SUV électrique

Ce modèle ne cherche pas seulement à séduire les fans de la marque. Il vise clairement Tesla et ses SUV compacts. Eh oui, Opel mise sur un style affirmé et une conduite dynamique, ce qui casse l’image sage de l’électrique. Cela dit, l’allemand ne joue pas la carte du luxe. Il promet un tarif plus serré que celui des modèles américains.

Par ailleurs, avec son design racé et sa double motorisation, l’Opel Mokka GSE avance de vrais arguments. Il s’adresse à ceux qui trouvent Tesla trop lisse ou trop chère. Et surtout, il redonne du caractère à ce segment très formaté. Opel ne cherche pas à tout révolutionner, mais préfère une recette bien calibrée avec un SUV électrique qui donne envie de rouler.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn