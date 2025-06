La valeur d’une voiture électrique s’effondrerait en moins de deux ans

Apparemment, en à peine deux ans, une voiture électrique peut perdre plus de la moitié de sa valeur !

Le marché de la voiture électrique connaît une véritable dégringolade. Ce phénomène inquiète autant les acheteurs que l’industrie. Pire encore, il s’accélère à mesure que les offres se multiplient et que les incitations à l’achat neuf s’intensifient. Comment expliquer cet effondrement de la valeur des voitures électriques ?

Une chute de valeur spectaculaire pour la voiture électrique

Un VE de moins de 24 mois ne conserverait plus que 47 à 49 % de sa valeur d’origine lorsqu’on le revend. Les chiffres s’élèvent pourtant à 70 % pour un modèle diesel ou essence du même âge, comme le rapporte notre confrère britannique The Telegraph. On doit surtout cette chute de la valeur des voitures électriques aux remises massives des constructeurs. Ces derniers y ont recours lorsqu’ils veulent écouler leurs stocks et atteindre les quotas de ventes des nouvelles lois environnementales.

Les consommateurs se tournent donc davantage vers des voitures neuves. Après tout, celles-ci affichent un prix quasi équivalent à un modèle d’occasion récent. Cela fait donc mécaniquement baisser la valeur de ces derniers.

Un autre facteur aggrave par ailleurs la baisse de la valeur des voitures électriques. Je parle ici de l’arrivée rapide sur le marché de modèles toujours plus abordables et high-tech. Ceux-ci ringardisent en un temps record les modèles de première génération. Résultat, les acheteurs potentiels se méfient de la revente des voitures électriques. Ils anticipent alors une perte de valeur quasi inédite dans l’histoire de l’automobile.

Conséquences sur le marché et perspectives pour les acheteurs

Cette énorme dépréciation ne touche pas seulement les particuliers. La perte de la valeur de la voiture électrique met à mal les loueurs et les flottes professionnelles. Elle affecte également certains acteurs du financement automobile. Ils se retrouvent ainsi contraints de revoir leurs modèles économiques. De grandes entreprises ont d’ores et déjà alerté sur les pertes liées à la revente de dizaines de milliers de VE. Voilà un signal alarmant, jamais vu pour le secteur.

À plus long terme, ce contexte pourrait paradoxalement profiter aux consommateurs qui achètent d’occasion. Puisque la valeur de la voiture électrique dégringole, ils jouissent effectivement des prix cassés. Bien sûr, en contrepartie, ils devront accepter une décote rapide s’ils revendront à leur tour. Mais cette situation soulève tout aussi bien la question de la confiance durable dans l’électrique et de la stabilité du marché.

