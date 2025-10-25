Omoda 4 : Le SUV familial au design audacieux qui arrive bientôt en Europe

Préparez-vous à voir débarquer un véhicule qui ose le style sur les routes européennes ! L’Omoda 4, nouveau fleuron du chinois Chery, combine un design coupé aux inspirations mecha et c’est un SUV familial pratique.

Avec son intérieur high-tech et ses motorisations électrifiées, il vise directement les jeunes familles européennes. Son arrivée fin 2026 pourrait bien secouer le marché des SUV compacts. Attention Captur et Yaris Cross, un concurrent audacieux se profile à l’horizon !

Omoda 4 : Le SUV chinois qui veut bousculer l’Europe

Le constructeur chinois Chery a dévoilé son nouveau fer de lance pour séduire l’Europe : l’Omoda 4. Après l’Omoda 3 ce SUV compact, présenté lors du Chery User Summit près de Shanghai, mesure environ 4,40 mètres. Selon la marque, il cible explicitement une clientèle jeune et urbaine.

Son arrivée sur le vieux continent, notamment en France, est programmée pour fin 2026. C’est le timing parfait pour l’offensive commerciale du groupe. Il devra alors se frotter à des valeurs sûres comme le Toyota Yaris Cross ou le Renault Captur dans un segment ultra-concurrentiel.

Un design « mecha » pour se démarquer

Le SUV Omoda 4 mise résolument sur le style pour se faire remarquer. Sa silhouette est trapue et athlétique. Elle s’inspire des robots japonais avec des ailes étirées, une calandre imposante et des feux LED effilés. Une signature lumineuse en forme d’éclair à l’avant et une barre lumineuse transversale à l’arrière complètent cette allure dynamique. Son profil bas et ses passages de roues affirmés lui donnent des airs de coupé-SUV, une silhouette taillée pour les villes européennes.

Un intérieur connecté et généreux

À bord, l’habitacle ne déroge pas aux codes actuels. Avec son double écran incurvé de 12,3 pouces formant un tableau de bord numérique et un système multimédia, il en jette. L’ambiance se veut premium et jeune. Elle mêle similicuir, inserts aluminium et éclairages ambiants RGB, le tout sonorisé par un système audio Sony 14 haut-parleurs. L’espace est judicieusement pensé pour quatre adultes, avec un coffre de 450 litres pouvant grimper à 1 500 litres grâce aux sièges rabattables.

Deux motorisations pour l’ère électrifiée

Pour répondre aux normes européennes, le SUV Omoda 4 proposera deux motorisations électrifiées. Une version hybride non rechargeable allie un moteur thermique 1.5L à un électrique, développant 225 chevaux pour une consommation WLTP de 4,5 L/100 km.

La variante 100% électrique, dotée d’une batterie LFP, affiche plus de 400 km d’autonomie et une recharge rapide permettant de récupérer 80% de batterie en 30 minutes. Des performances qui visent directement la Peugeot 2008 EV ou la Kia Niro.

Une offensive commerciale à prix serrés

Le positionnement tarifaire devrait être agressif, avec un prix estimé autour de 25 000 € pour l’hybride et 30 000 € pour l’électrique. Chery vise 20 000 unités annuelles en France pour le groupe. Ce sera soutenu par un déploiement de showrooms dans les grandes villes comme Paris et Lyon. Ce lancement s’inscrit dans la stratégie d’expansion européenne de Chery, qui compte bien utiliser l’Omoda 4 comme un tremplin pour s’implanter durablement face aux constructeurs historiques, malgré les défis que représentent la construction d’un réseau et la perception de la qualité.

