La Toyota GR Yaris est prête à brûler les circuits avec son nouveau kit !

Préparez-vous à voir la Toyota GR Yaris comme vous ne l’avez jamais vue ! La voilà qui débarque avec un kit de modifications officiel, prête à mettre le feu aux circuits.

Plus agressive, plus performante et plus audacieuse, elle n’a clairement pas comme but de passer inaperçue. Les amateurs de sensations fortes, attachez vos ceintures : la folie mécanique est de retour, et elle porte un nom… GR Yaris.

La GR Yaris passe en mode course avec un kit aérodynamique explosif !

Toyota vient de donner le coup d’envoi, la GR Yaris se pare désormais d’un kit aérodynamique développé par les ingénieurs de Gazoo Racing. Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’elle assume son côté piste. Disponible dès le 1er octobre sur le marché japonais, cette « Aero Performance Package » promet de transformer la compacte sportive en une véritable bête de course, sans sacrifier son âme de rallye.

Un kit signé par les as du volant

Conçu avec l’expertise de pilotes professionnels issus du Super Taikyu et du championnat du Japon de rallye, ce pack aérodynamique inclut six éléments distincts. Au programme : un capot aluminium aéré, un splitter avant, des entrées d’air sur les ailes, un bouclier plat sous le réservoir.

Puis, on a des extracteurs arrière et — le clou du spectacle — un immense aileron arrière réglable. Il y a de quoi améliorer à la fois le refroidissement, l’appui aérodynamique et la stabilité à haute vitesse.

Du sérieux sous le capot… et sous les roues

Sous ce nouveau look agressif, la mécanique reste fidèle à la recette qui a séduit les puristes. Le trois-cylindres turbo de 1,6 litre délivre toujours 300 chevaux et 400 Nm de couple. Le choix entre boîte manuelle six rapports ou automatique huit rapports est maintenu.

Et la transmission intégrale GR-Four, héritée directe de l’univers du rallye, assure la motricité. Sur la finition RZ « High Performance », s’ajoutent des différentiels à glissement limité Torsen et des jantes forgées BBS.

Combien coûte la transformation ?

Au Japon, le pack aérodynamique coûte prêt de 495 000 yens (soit environ 3 100 euros). Cela vient s’ajouter au prix de base de la Toyota GR Yaris qui démarre à 4 055 000 yens (25 400 euros) pour la version RC manuelle. Et cela peut atteindre 5 825 000 yens (36 500 euros) pour la RZ automatique. Sinon, un surcoût peut arriver vu les performances aérodynamiques et les modifications.

Et en Europe, c’est pour quand ?

Puis, bonne nouvelle pour les fans européens : Toyota a confirmé que le kit sera proposé sur le Vieux Continent dans le courant de la fin de l’année. La GR Yaris aérée a déjà été présentée lors de salons automobiles et ne manquera pas de faire parler d’elle sur nos routes… et peut-être même sur certains circuits.

Conclusion : bien plus qu’un simple lifting

Avec ce kit, la Toyota GR Yaris confirme sa place parmi les sportives les plus engageantes du marché. Elle prouve que la marque mise résolument sur l’héritage course de sa compacte, sans pour autant la rendre inaccessible. Prêts à brûler le bitume ?

