Voir Novak Djokovic vs  Carlos Alcaraz gratuitement  : la solution pour suivre la demi-finale de New York

Carlos Alcaraz vs Novak Djokovic, demi-finale de l’US Open 2025 : un choc générationnel, une revanche brûlante et une tension de haut vol vont faire vibrer chaque centimètre d’Arthur Ash. Le jeune prodige espagnol, invaincu depuis des mois, semble prêt à dévorer la légende serbe.

Djokovic VS Alcaraz : le guide pour voir gratuitement la demi-finale

À 21 h, tous les regards convergeront vers l’Arthur Ashe Stadium : Novak Djokovic, monstre sacré aux 24 Grands Chelems, défie Carlos Alcaraz, le prodige espagnol affamé de revanche. Et le meilleur dans tout ça ? Il existe une astuce simple pour suivre le match en direct, gratuitement, sans passer par les chaînes payantes :

Ce soir, Flushing Meadows ne sera pas qu’un stade : ce sera une arène. D’un côté, Novak Djokovic, 24 Grands Chelems au compteur, machine à records, qui continue de défier l’âge et le temps. De l’autre, Carlos Alcaraz, numéro 2 mondial, cinq Grands Chelems, invaincu à New York, prêt à venger deux humiliations cuisantes : l’Australian Open 2025 et la finale olympique de Paris 2024.

16 ans séparent ces deux monstres du tennis . Djokovic, 38 ans, mise sur l’expérience et la maîtrise. Alcaraz, 22 ans, incarne la jeunesse, la vitesse et la puissance pure. Invincible depuis le début du tournoi, il a remporté 15 sets consécutifs et éliminé deux têtes de série comme si elles n’existaient pas. Le Serbe est une légende, mais l’espagnol a la faim, l’audace et la folie nécessaires pour réécrire l’histoire.

Novak Djokovic vs Carlos Alcaraz : une demi-finale digne des plus grands

Alcaraz est en feu ! Et ce n’est pas une simple expression : depuis cinq mois, il n’a perdu qu’une seule fois hors Wimbledon et Barcelone. Djokovic, malgré sa science du jeu, montre des signes de fragilité. Ses quarts ont été un combat : douleur, assistance médicale, sets arrachés. Alcaraz, lui, est une machine : 15 sets gagnés d’affilée, aucune défaite depuis des mois sauf contre Sinner à Wimbledon et Rune à Barcelone et aucune faiblesse visible.

Le prodige de 22 ans ne laisse rien au hasard : coups droits foudroyants, revers précis, anticipation de folie. Son état de forme est irréel : il n’a perdu aucun set, a sorti deux têtes de série et marche vers la finale avec un aplomb insolent. Djokovic peut compter sur son instinct, sa lecture de jeu et son mental de champion, mais soir, il devra courir après Alcaraz, contrôler son corps fatigué et trouver des solutions face à une machine.

Rappelons-le : l’an dernier, l’espagnol a goûté à la défaite deux fois face au Serbe, à l’Australian Open 2025 et à Paris 2024 aux Jeux Olympiques. La légende peut encore frapper, mais face à l’espagnol, elle risque d’être dépassée par l’énergie et la vitesse. Cette fois, Alcaraz arrive à Flushing Meadows avec une rage de revanche et l’envie de tout écraser sur son passage.

Sur dur, la surface favorite du Serbe, Djokovic reste favori… sur le papier. Dans la réalité, Alcaraz impose le rythme, dicte le jeu et ne compte pas ralentir pour laisser respirer la légende.

Sur dur, surface reine de Djokovic, le Serbe reste théoriquement favori… sur le papier. Dans la réalité, Alcaraz impose le rythme, dicte le jeu et ne compte pas ralentir pour laisser respirer la légende. S’il maintient ce niveau, la logique est implacable : victoire en trois ou quatre sets, avec des moments de pure domination. Djokovic tentera de résister, de sauver l’honneur, mais l’énergie et l’agressivité d’Alcaraz risquent de le submerger.

US Open 2025 : Djokovic vs Alcaraz en direct, gratuitement et sans limite

La demi-finale tant attendue à Flushing Meadows oppose Novak Djokovic, légende vivante du tennis, à Carlos Alcaraz, jeune prodige espagnol. Sur le papier, l’expérience du serbe fait trembler, mais la forme actuelle et la faim de revanche d’Alcaraz font pencher la balance. Le meilleur dans tout ça ? Vous pouvez suivre ce duel en streaming gratuit, sans payer le moindre centime.

Depuis la Suisse, la RTS (Radio Télévision Suisse) propose une couverture complète de l’US Open, avec des commentaires en français, pour vivre le match comme si vous étiez sur le court central. Aucun abonnement requis, aucun frais caché : l’adrénaline de Flushing Meadows à portée de clic.

FAQ – Djokovic vs Alcaraz, US Open 2025

Quand a lieu la demi-finale Djokovic VS Alcaraz ?

Le match se joue ce soir à 21 h à Flushing Meadows, sur le mythique Arthur Ashe Stadium. Une affiche de feu à ne surtout pas manquer.

Où regarder Djokovic vs Alcaraz en direct et gratuitement ?

Depuis la Suisse, la RTS (Radio Télévision Suisse) diffuse l’US Open gratuitement, avec des commentaires en français.

Et si je suis en France (ou ailleurs) ?

Quel VPN utiliser pour suivre le match ?

Qui est favori entre Djokovic et Alcaraz ?

Sur le papier, Djokovic a l’expérience et 24 Grands Chelems dans la poche. Mais Alcaraz arrive invaincu depuis 15 sets, porté par une énergie insolente et une soif de revanche brûlante. Le suspense est total.

