Nouvelle Ducati Scrambler Nightshift : plongez dans l’élégance urbaine et rebelle d’une moto

La nouvelle Ducati Scrambler Nightshift débarque en ville, et elle n’a pas froid aux yeux ! Avec son nouveau vert émeraude qui rappelle les icônes des années 70, cette moto allie élégance rétro et caractère rebelle.

Son style Café Racer épuré, sa selle en cuir brun et son bicylindre en L de 803 cc en font la compagne idéale pour briller sur le bitume. Prêt à vivre l’aventure ? La Nightshift vous attend.

Une robe verte Émeraude pour séduire la ville

La Ducati Scrambler Nightshift, déjà célèbre pour incarner « l’âme la plus élégante et classique » de la gamme, revient pour 2026 ! Elle a une arme de séduction massive. C’est une nouvelle robe Vert Emeraude. Inspirée par les icônes des courses automobiles des années 70, cette teinte vibrante n’est pas qu’un simple coup de peinture. C’est un véritable voyage dans le temps.

Elle habille le réservoir aux lignes iconiques en « larme » et contraste avec des jantes à rayons noires et une selle en cuir brun. Cela crée un look à la fois rétro et résolument premium qui ne passe pas inaperçu dans le paysage urbain .

Un style café racer assumé

La Nightshift ne mise pas que sur sa couleur. Son design est une déclaration de style assumée. C’est aussi un hommage au monde du Café Racer . Elle se pare de détails soignés qui font toute la différence. Elle a un guidon plat, des rétroviseurs embout de guidon, des plaques latérales et une selle plate et galbée au style authentique.

L’ensemble est épuré, avec un garde-boue avant minimaliste et l’absence d’un garde-boue arrière. Cela lui donne un caractère léger et dépouillé . Même l’éclairage passe à la technologie LED, modernisant son allure classique sans la trahir .

La beauté ne néglige pas la performance

Sous ses atours élégants, la Ducati Scrambler Nightshift cache une mécanique vivante. Son cœur bat au rythme d’un bicylindre en L air-coolé de 803 cm³. Elle délivre une puissance de 73 chevaux et un couple de 65,2 Nm . Pour 2026, Ducati a introduit un nouvel embrayage à huit plaques. Il est plus compact et plus doux dans son fonctionnement.

Cela libère également un peu d’espace pour les pieds du pilote et contribue à réduire le poids total de la machine . Le châssis treillis en acier, associé à une fourche inversée de 41 mm et un amortisseur arrière réglable, promet une conduite aussi agile qu’agréable .

La sérénité de la connexion et de la sécurité

Ducati n’a pas oublié les avancées technologiques. Le poste de pilotage est dominé par un écran TFT couleur de 4,3 pouces, à la fois moderne et dans l’esprit « rétro » . La Nightshift est équipée de série d’une panoplie d’aides à la conduite de pointe pour rouler l’esprit tranquille.

Le Cornering ABS Bosch et le Ducati Traction Control (DTC) veillent à la stabilité lors des freinages et des accélérations, même en virage . Avec ses deux modes de conduite (Route et Sport) gérés par un système Ride-by-Wire, elle s’adapte à l’humeur du pilote .

Disponibilité et conclusion : L’élégance a un prix

La nouvelle Ducati Scrambler Nightshift 2026 en Vert Emeraude devrait commencer à arriver chez les concessionnaires à partir du mois d’octobre 2025 . Si le prix officiel n’a pas été communiqué pour cette nouvelle colorisation, la Nightshift est traditionnellement positionnée comme le modèle le plus haut de gamme de la famille Scrambler.

Avec un prix de base affiché aux alentours de 12 995 $ US (MSRP) . Elle incarne ainsi un choix de cœur pour ceux qui souhaitent allier l’authenticité d’une machine au caractère vintage à la performance et à la sécurité d’une moto moderne. Un mélange détonant d’élégance et de plaisir, prêt à briller dans la nuit urbaine.

