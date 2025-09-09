Batterie solide : QuantumScape et PowerCo innovent une Ducati électrique

Le futur de la moto électrique vient de prendre un coup d’accélérateur : le partenariat entre QuantumScape et PowerCo a donné naissance à une Ducati équipée de batteries solides nouvelle génération.

Plus légères, plus denses énergétiquement et rechargeables ultra-rapides, ces cellules promettent autonomie record et sensations intactes. La course à l’électrique n’a jamais été aussi… solide !

QuantumScape et PowerCo Electrisent Ducati avec une Batterie Solide Révolutionnaire

C’est une première mondiale qui pourrait bien marquer l’histoire de la mobilité électrique : QuantumScape, le leader californien des batteries solides, et PowerCo, la filiale du groupe Volkswagen, ont dévoilé à l’IAA de Munich une Ducati électrique.

Elle est propulsée par leurs cellules lithium-métal nouvelle génération. Ce démonstrateur live, fruit d’un partenariat stratégique, offre un aperçu concret de la future commercialisation de cette technologie prometteuse.

Un Partenariat Stratégique et Ambitieux

Volkswagen et PowerCo misent depuis des années sur QuantumScape, au point d’injecter 131 millions de dollars supplémentaires sur deux ans pour accélérer le développement des cellules QSE-5.

Cette collaboration exclusive vise à prioriser la production de batteries sur la ligne pilote de San Jose, avec un objectif clair : passer du prototype à la production de masse. La confiance est totale, et les essais en laboratoire ont déjà convaincu les experts.

Une Ducati Électrique comme Vitrine Technologique

Sur scène, les dirigeants de QuantumScape, Volkswagen et PowerCo ont dévoilé une Ducati V21L modifiée. Elle intégre les cellules solides Cobra de QuantumScape. C’est la première fois que ces cellules « sans anode » quittent les lignes d’assemblage pour alimenter un véhicule réel. Une démonstration symbolique, qui marque le passage de la théorie à la pratique.

Performances et Avantages Concrets

Les batteries solides offrent une densité énergétique supérieure. On a aussi droit à une recharge ultra-rapide (10 à 80 % en 12 minutes) et une sécurité améliorée. Pour Ducati, réputée pour son engagement envers la performance, cette technologie ouvre la voie à des motos électriques plus légères, plus autonomes et plus fun. De quoi séduire les puristes comme les écologistes.

Vers une Industrialisation à Grande Échelle

Pour Siva Sivaram, PDG de QuantumScape, cette démonstration n’est qu’un début. L’objectif est désormais de passer à une production en gigawattheures, combinant l’expertise scientifique de QS et le savoir-faire industriel de PowerCo. Frank Blome, CEO de PowerCo, y voit même une « révolution » pour les véhicules haut de gamme. La course à la batterie solide est lancée – et elle roule déjà sur deux roues.

