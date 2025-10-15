NordVPN Black Friday : la puissance du streaming et de la cybersécurité à prix mini

Le Black Friday NordVPN est enfin là ! Une période courte, intense et à ne pas manquer : l’occasion rêvée de sécuriser vos données et de débloquer le monde du streaming, tout en économisant jusqu’à –74 %. Pendant cette offre exclusive, profitez d’une navigation illimitée, rapide et sans géorestriction, sans jamais compromettre votre confidentialité.

Cette année, NordVPN redéfinit le Black Friday. Du 15 octobre au début décembre, profitez d’une promotion inédite : 3 mois gratuits pour tout abonnement de 24 mois.

Basique (24 mois + 3 mois offerts) : 2,99 €/mois (80,73 €) → –74 %

Plus (NordVPN + NordPass) : 3,89 €/mois (105,03 €) → –74 %

Ultime (NordVPN + NordPass + NordLocker + Cyber Assurance) : 6,39 €/mois (172,53 €) → –74 %

Et si vous souhaitez aller encore plus loin, NordPass seul est disponible à 1,29 €/mois sur 27 mois (–56 %). Des formules calibrées pour garantir vitesse, sécurité et confort, que ce soit pour le travail, le streaming ou la protection de vos données sensibles.

Attention : ces prix Black Friday s’évaporent vite. En novembre, chaque jour compte — et les meilleures offres partent toujours les premières.

NordVPN : la liberté du streaming sans frontières

Avec plus de 8000 serveurs dans 126 pays, NordVPN vous ouvre les portes du web mondial. Netflix US, Prime Video UK, Disney+, Hulu, ou les chaînes sportives étrangères : accédez à tous vos contenus favoris sans blocage ni restriction.

Peu importe où vous êtes, le streaming devient fluide, rapide et sans buffering.

La technologie Protection Anti-Menaces Pro™ bloque publicités, traqueurs et virus avant qu’ils n’interfèrent. Résultat : des connexions plus propres, plus rapides, et un streaming sans coupure. Et ce n’est pas tout ! Grâce au Réseau Mesh, partagez vos fichiers ou jouez en LAN en toute sécurité. Avec la Surveillance Dark Web, recevez des alertes instantanées si vos identifiants circulent sur des sites douteux.



Ajoutez à cela les outils Kill Switch, Split Tunneling, Double VPN, SmartPlay et DNS privé, et vous obtenez une protection complète sur jusqu’à 10 appareils — sans perte de performance. NordVPN, c’est la promesse d’un streaming libre, ultra-rapide et totalement sécurisé, où que vous soyez dans le monde.

NordPass : le gardien silencieux de vos identifiants

Chaque compte, chaque mot de passe est une porte d’entrée vers votre vie numérique. Et un seul mot de passe faible peut suffire à tout compromettre.

Avec NordPass, vous verrouillez vos données derrière un chiffrement impénétrable. Le gestionnaire détecte les failles, surveille vos comptes et vous alerte au moindre risque.

En un clic, NordPass génère des mots de passe uniques, solides et impossibles à deviner. Oubliez les “azerty123” et les doublons : chaque accès devient une forteresse.

Et peu importe l’endroit : au bureau, à l’aéroport ou dans un café, vos informations restent hors de portée. Simple, puissant, indispensable — NordPass fait de la sécurité numérique un réflexe naturel.

Saisissez l’offre NordVPN Black Friday avant qu’elle ne disparaisse

Les remises jusqu’à –74 % et les 3 mois gratuits sont en ligne, mais pour peu de temps. Pendant que d’autres hésitent, leurs connexions restent exposées et leurs plateformes de streaming verrouillées.

Agissez maintenant : débloquez vos contenus préférés, sécurisez vos données et profitez d’une vitesse inégalée. Souscrivez à votre VPN pour le streaming dès aujourd’hui — et redécouvrez un internet sans frontières, sans ralentissements et sans surveillance

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn