NordVPN Black Friday : vitesse, sécurité et liberté à prix fracassé ! (-74 % jusqu’à minuit)

La dernière ligne droite du NordVPN Black Friday est lancée. Dans quelques heures, les prix bondiront, les serveurs se rempliront et la sécurité numérique reprendra son prix fort. Mais tant que l’horloge tourne encore, vous pouvez saisir l’essentiel : la vitesse, la puissance et la protection.

NordVPN ne se contente pas de chiffrer vos données. Il redéfinit votre expérience : vitesse, stabilité, puissance et confiance. C’est l’outil des gamers, des streamers, des télétravailleurs et de tous ceux qui refusent les limites.

Et bonne nouvelle ! Jusqu’à ce soir, 31 octobre à minuit, le meilleur VPN du marché déploie ses meilleures performances à prix cassés : jusqu’à -74 % de réduction et 3 mois gratuits.

Trois abonnements, trois niveaux de puissance :

Formule Basique : l’essentiel du VPN haut débit 2,99 €/mois

Formule Plus : rapidité et gestion de mots de passe intégrées 3,89 €/mois

Formule Ultime : la totale — NordVPN, NordPass, NordLocker et l’Assurance Cyber — pour 6,39 €/mois

Et pour ceux qui veulent protéger uniquement leurs identifiants, NordPass seul tombe à 1,29 €/mois (-56 %). Les tarifs remonteront dès minuit. Après ça, fini les 3 mois offerts.

La vitesse n’est pas un luxe, c’est une arme

Chaque seconde de latence coûte plus qu’on ne croit. Un film qui charge, une réunion qui saute, un téléchargement interrompu : tout ça, c’est du temps perdu. Et quand la cybersécurité vient souvent au détriment de la vitesse, NordVPN fait exactement l’inverse : il accélère tout.

Plus de 8 000 serveurs dans 126 pays, conçus pour la bande passante maximale. Peu importe où vous êtes, vous obtenez un ping minimal, une stabilité constante et une connexion fluide. Le résultat : streaming 4K sans coupure, gaming sans lag, transferts instantanés.

NordVPN ne se contente pas de protéger : il propulse. Les protocoles NordLynx et WireGuard optimisent la vitesse sans sacrifier la sécurité. Chaque paquet de données file à la vitesse de l’éclair, tout en restant chiffré à un niveau militaire.

Sous le capot, la Protection Anti-menaces Pro™ élimine le superflu : pubs, traqueurs, malwares. Résultat : moins de scripts, moins de ralentissements, plus de performance. Votre navigateur devient une piste libre. Le Réseau Mesh relie vos appareils comme une équipe : transfert de fichiers à pleine vitesse, sans cloud, sans serveur externe. Et même si une menace pointe le bout de son nez sur le Dark Web, la Surveillance Dark Web vous alerte immédiatement avant qu’elle ne vous atteigne.

NordVPN, c’est aussi une stabilité record. Les serveurs sont mis à jour en continu, capables d’absorber des millions de connexions simultanées sans faiblir. Que vous streamiez sur cinq appareils ou jouiez en ligne, la vitesse reste intacte. De son côté, e Kill Switch agit en garde du corps ! Si la connexion VPN pour le streaming chute, Internet se coupe pour éviter toute fuite.

Enfin, pour les utilisateurs exigeants, le Split Tunneling et le Double VPN permettent d’aller encore plus loin, en équilibrant sécurité et performance.

NordPass : la rapidité, même dans la sécurité

La sécurité ne doit jamais ralentir le quotidien. C’est tout le principe de NordPass : protéger vos identifiants sans vous ralentir d’une seconde. Fini les recherches interminables ou les mots de passe oubliés. Chaque compte, chaque carte, chaque clé d’accès est chiffré en XChaCha20, l’un des protocoles les plus rapides et sûrs au monde. De plus, grâce à son architecture zéro connaissance, même NordPass ne peut pas voir ce que vous stockez.

Vous accédez à tout en un clic et vos mots de passe se synchronisent sur tous vos appareils instantanément. C’est la sécurité à la vitesse du réflexe.

Nordvpn Black Friday : performance totale, sécurité absolue, prix éphémère

Le Black Friday NordVPN, c’est l’unique moment de l’année où la performance haut de gamme devient accessible à tous. Dans quelques heures, la fenêtre se refermera. Les prix reviendront à la normale et les serveurs redeviendront pleins.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn