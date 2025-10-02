NordVPN -73 % : une protection complète à prix réduit, mais pour quelques jours seulement

Vos données, vos connexions et vos sessions de streaming méritent une protection maximale. Avec NordVPN, naviguer en toute sécurité devient simple, rapide et abordable. Jusqu’au 15 octobre, profitez de NordVPN à -73 % sur les abonnements longue durée. Mais ne traînez pas : cette offre exceptionnelle disparaît rapidement.

Du 1er au 15 octobre inclus, NordVPN propose une remise inédite qui place la cybersécurité à la portée de tous. Trois formules sont disponibles, selon vos besoins :

Basique : NordVPN seul à 3,09 €/mois pendant 27 mois, soit 83,43 € au total (-73 %).

Avancé : NordVPN + NordPass + Protection Pro à 3,99 €/mois, soit 107,73 € (-73 %).

Avancé : NordVPN + NordPass + Protection Pro à 3,99 €/mois, soit 107,73 € (-73 %). Ultime : NordVPN + Pass + Protection Pro + NordLocker + Assurance cyber à 6,49 €/mois, soit 175,23 € (-73 %).

Ces offres couvrent jusqu’à 10 appareils en simultané, sans limite de bande passante, avec un chiffrement de dernière génération. En pratique, cela signifie une navigation plus fluide, des téléchargements torrent sécurisés, une connexion privée même sur les réseaux Wi-Fi publics, et un accès illimité aux contenus streaming où que vous soyez.

Les atouts qui font de NordVPN un incontournable en 2025

Aujourd’hui, protéger ses données ne suffit plus : il faut un réseau puissant, fiable et évolutif. Avec plus de 8 000 serveurs dans 126 pays, le VPN pour le streaming garantit une connexion rapide et stable, que vous soyez en voyage, chez vous ou au bureau.

Mais le vrai bond en avant, c’est l’IP dédiée. La demande explose (+ trois chiffres de croissance trimestre après trimestre). Pourquoi ? Parce qu’elle permet de contourner les blocages, préserver votre réputation en ligne et garder une adresse propre, rien qu’à vous.

Et ce n’est que le début :

Protection Anti-menaces Pro™ : bloque traqueurs, pubs, logiciels malveillants.

Surveillance Dark Web : soyez alerté si vos comptes apparaissent dans des fuites de données.

Kill Switch : vos données restent protégées même en cas de coupure de connexion.

Double VPN : un second niveau de chiffrement pour une confidentialité renforcée.

SmartPlay : accédez à vos contenus en streaming, où que vous soyez, sans manipulation.

En clair : vos connexions restent privées, vos données chiffrées, votre expérience fluide.

Les protections supplémentaires qui font la différence : NordPass, NordLocker et assurance cyber

Si vous choisissez la formule Avancée ou Ultime, vous franchissez un cap dans la cybersécurité du quotidien. Parce qu’un VPN ne suffit pas toujours, NordVPN intègre des outils complémentaires conçus pour renforcer votre sérénité :

NordPass : un gestionnaire de mots de passe sécurisé, pour que vos identifiants restent stockés dans un coffre-fort chiffré, accessibles uniquement à vous. Plus de mots de passe oubliés ou vulnérables.

: un gestionnaire de mots de passe sécurisé, pour que vos identifiants restent stockés dans un coffre-fort chiffré, accessibles uniquement à vous. Plus de mots de passe oubliés ou vulnérables. NordLocker : un espace de stockage chiffré pour vos fichiers sensibles. Documents personnels, contrats, photos ou archives professionnelles : tout reste protégé derrière une sécurité de niveau militaire.

: un espace de stockage chiffré pour vos fichiers sensibles. Documents personnels, contrats, photos ou archives professionnelles : tout reste protégé derrière une sécurité de niveau militaire. Assurance cyber (incluse dans la formule Ultime) : un filet de sécurité inédit. Disponible en Europe (France incluse) et aux États-Unis, elle couvre les cas d’arnaques en ligne et d’usurpation d’identité. Victime d’une fraude ? Vous pouvez bénéficier d’un remboursement ou d’une prise en charge des frais liés à la récupération de votre identité.



Ces services répondent à une réalité : les cybermenaces évoluent et nous devons évoluer avec elles. Avec un seul abonnement, vous combinez VPN, gestion des mots de passe, stockage sécurisé et assurance contre la cybercriminalité.

NordVPN à – 73 % : une offre qui ne se répète pas

Nous parlons d’une promotion qui s’arrête le 15 octobre à minuit. Ensuite, les prix retrouvent leur niveau habituel. Si vous tenez à vos données, à vos connexions, à votre liberté en ligne, c’est le moment d’agir. Profitez de NordVPN -73 % dès maintenant. Rejoignez les millions d’utilisateurs qui naviguent chaque jour avec plus de sécurité et de liberté grâce au meilleur bouclier numérique du marché.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.

Partager l'article :



LinkedIn