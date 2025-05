Nonnas : un film Netflix touchant pour la fête des Mères avec Vince Vaughn

Ça fait un bon moment que l’on a plus vu Vince Vaughn au cinéma. Connu pour ses rôles dans des comédies à succès comme Wedding Crashers et Dodgeball, cette fois il revient de nouveau à l’écran dans le rôle de Joe dans Nonnas, un film Netflix.

C’est sa première réapparition dans un film depuis Freaky en 2020. Et ce film tombe bien puisque c’est bientôt la fête des mères, et c’est justement la thématique de ce long métrage. Il apportera sans conteste une dose de bonne humeur et d’émotion, pour célébrer cette occasion spéciale.

Nonnas, un film Netflix émouvant avec Vince Vaughn

Nonnas est un film Netflix dont l’histoire est vraie et suit Joe Scaravella, interprété par Vince Vaughn. Il joue le rôle d’un italo-américain de Brooklyn qui pleure la perte de sa mère.

En proie à un emploi sans avenir et à une vie personnelle stagnante, Joe décide de changer les choses en investissant tout son héritage dans l’ouverture d’un restaurant italien à Staten Island.

Ce qui rend ce projet unique, c’est que tous les chefs du restaurant sont des grands-mères. Et en italien ce mot est désigné par le terme « nonnas », comme les appelle Joe. Avec l’aide des amies de sa mère et des femmes de son entourage, il espère créer un lieu chaleureux et accueillant.

Une distribution qui regroupe de nombreux acteurs talentueux

Aux côtés de Vince Vaughn, le film Nonnas met en vedette des légendes d’Hollywood telles que Susan Sarandon, Lorraine Bracco, Talia Shire et Brenda Vaccaro. Chacune de ces actrices apporte sa propre personnalité et son charme au film.

Elles rendent les interactions entre les personnages à la fois drôles et touchantes. Les nonnas, avec leurs querelles et leurs conseils romantiques, volent souvent la vedette à Vaughn. Sans spoiler, cela permet de voir qu’il a une facette plus vulnérable de lui-même dans ce rôle.

Un film familial à regarder à la fête des mères

Réalisé par Stephen Chbosky, connu pour ses films précédents comme The Perks of Being a Wallflower, Nonnas est conçu pour être un film familial.

Bien qu’il aborde des thèmes de deuil et de perte, il le fait avec une légèreté qui le rend accessible à un large public. Les scènes de cuisine, en particulier, sont un régal pour les yeux. Elles ajoutent une dimension sensorielle au film, rendant l’expérience encore plus agréable.

Les moments émotionnels dans Nonnas

Ensuite, bien que l’intrigue du film Netflix Nonnas est assez standard, le film parvient à toucher le cœur des spectateurs. Des moments poignants, comme une scène où Teresa, interprétée par Talia Shire, partage son histoire personnelle, ajoutent de la profondeur au récit.

Cependant, certaines intrigues ne sont pas pleinement explorées, ce qui peut laisser les spectateurs sur leur faim. Malgré cela, le film réussit à créer une atmosphère chaleureuse et réconfortante, idéale pour une soirée en famille.

Un bon choix de film pour la Fête des Mères

Nonnas n’est peut-être pas le film le plus acclamé de l’année. Mais il est parfait pour une soirée de fête des mères. Avec son mélange de comédie, de drame et de moments touchants, il offre une superbe expérience cinématographique.

C’est parfaitement le genre de film agréable à partager avec les êtres chers. Les performances des actrices, associées à la sensibilité de Vaughn, font de ce film un choix idéal pour célébrer les mères et les grands-mères.

