Faites briller Noël avec le WowCube : le cadeau interactif pour petits et grands

A l’approche des fêtes de fin d’année on se demande toujours quel super cadeau offrir. Une fois que le paquet est ouvert la surprise est grande sauf qu’elle s’estompe peu à peu à mesure qu’on utilise son cadeau. C’est pourquoi le Wowcube est le cadeau de Noël parfait !

Le Wowcube est un jouet innovant qui redéfinit notre manière d’interagir avec les jeux et les puzzles. Voici ce qu’il en est.

Le Wowcube un jouet pour Noël inspiré par le célèbre Rubik’s Cube

Pour ce Noël 2024, le Wowcube est un appareil unique qui combine l’expérience tactile d’un puzzle physique avec les capacités immersives de la technologie moderne. Avec son design et sa fonctionnalité, ce jouet offre une nouvelle dimension aux divertissements. Il convient parfaitement aux joueurs occasionnels et aux gamers sérieux.

Un concept unique

Le Wowcube n’est pas un nouveau jouet de Noël contrairement à ce que j’ai pensé au départ. Non, il a été conçu à la fin de 2016 par un dénommé Savva Osipov. Il a imaginé un dispositif permettant aux personnages de jeu de se déplacer de manière fluide sur plusieurs écrans.

C’est son père, Ilya Osipov, un inventeur professionnel qui a concrétisé son idée. Ensemble, ils ont cherché à créer un appareil non seulement visuellement attrayant, mais offrant une expérience de jeu captivante. Puis, le premier prototype a été développé à l’aide d’un Arduino et de la technologie d’impression 3D. Cela a marqué le début d’un long parcours d’innovation et de perfectionnement.

Un design qui sort du commun

Le Wowcube se compose de huit cubes individuels. Chacun a trois écrans OLED. Ce qui fait un total de 24 écrans. Ce design permet aux joueurs d’interagir avec les jeux d’une manière que les consoles traditionnelles ne peuvent pas offrir.

Les cubes peuvent pivoter sur différents axes. Cela crée un environnement de jeu dynamique où les joueurs peuvent incliner, tourner et secouer l’appareil pour contrôler le gameplay. Cette interaction tactile ajoute de l’interactivité, ce qui est souvent absent des Rubik’s Cube standard.

Le Wowcube, un super cadeau de Noël

Au fil des ans, le Wowcube a subi plusieurs itérations. Chacune a amélioré la précédente. L’appareil dispose d’une technologie avancée, y compris des accéléromètres, des gyroscopes et une connectivité Bluetooth, qui améliorent l’expérience utilisateur.

Le système d’exploitation permet des transitions fluides entre les jeux et les applications. À ce jour, plus de 40 jeux sont disponibles. Et les développeurs travaillent continuellement sur de nouveaux contenus et fonctionnalités. Mais vu son prix d’environ 300 €, c’est sans doute pourquoi il est passé inaperçu depuis tout ce temps. Mais là, vu qu’il a été amélioré, ce serait le cadeau idéal pour petits ou grands.

Un jouet amusant et éducatif

Au-delà du divertissement, le Wowcube est également reconnu pour son potentiel éducatif. En novembre 2019, il a été authentifié en tant que gadget éducatif par STEM.org. C’est un bon jeu pour le développement cognitif et moteur des enfants.

La nature interactive du Wowcube que vous pouvez offrir à Noel encourage la résolution de problèmes et la pensée critique. C’est donc un excellent outil pour les enfants et les adultes cherchant à améliorer leur agilité mentale.

