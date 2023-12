Top 10 des idées de cadeaux de Noël pour un geek

Trouver une idée de cadeau de Noël pour un geek peut ne pas être facile, notamment quand on n’appartient pas à cet univers de l’imaginaire. Cette année, découvrez notre top 10 et choisissez ce dont vous avez besoin pour faire la surprise à votre proche.

A l’approche de Noël, tout le monde recherche le cadeau idéal pour époustoufler quelqu’un. Mais cette tâche peut devenir un véritable casse-tête si la personne à qui l’offrir développe un penchant particulier pour les animes et jeux vidéo. On a alors décidé de vous aider en vous proposant notre sélection pour cette fin d’année. Vous y trouverez de quoi ravir votre fils/fille, frère/sœur, conjoint, etc. et lui montrer qu’il/elle compte énormément pour vous.

Etui de transport Nintendo : un transport plus facile pour la console Nintendo

Pour commencer avec notre liste, voici l’étui de transport Nintendo pour transporter la console en toute sécurité n’importe où et n’importe quand. Son revêtement semi-rigide le protège contre tout choc et permet de le ranger aisément dans un sac.

Par ailleurs, Konix l’a conçu avec une poignée à la fois solide et rigide. Ce qui facilite son port pendant les divers déplacements. A l’intérieur, on trouve 8 compartiments pour ranger les accessoires et les cartouches de jeux. Mais il y a aussi une poche réservée à la console Switch. En tout, ce magnifique étui est une idée de cadeau de Noël géniale va stupéfier le geek de la maison.

Merveilleuse housse de protection pour ceux qui aiment trimbaler leur console Switch partout

Ouvre bouteille mjolnir : une idée de cadeau parfait pour Noël où le geek va faire appel au fils d’Odin pour se rafraichir

Vous voulez que votre partenaire fasse une fête digne d’un geek ? Ne cherchez pas loin, cet ouvre bouteille MJOLNIR est un excellent cadeau pour cela. Avant de se rafraîchir, il doit utiliser le marteau de Thor pour décapsuler la bouteille. C’est amusant, non ?

De plus, ce petit gadget est fabriqué en alliage solide, avec une finition en aluminium. Ainsi, les fans de Thor pourront bien l’imiter et devenir dieux du rafraîchissement pendant quelque temps. Vous remarquerez sans doute son poids qui est un peu lourd. Ce qui renvoie à leur idole, le dieu des tonnerres.

Cadeau parfait pour les amoureux d’Avengers films et dessins animés

Ouvre-bouteille extraordinaire pour ceux qui se prennent pour le dieu de l’apéro

pCloud : une solution tout-en-un pour les nerds du cloud gaming

On vous propose également pCloud, cette plateforme de stockage en nuage pour exprimer à un proche votre attention à ses égards. Ce sera une idée de cadeau de Noël très pratique, lui rappelant qu’un geek peut aussi trouver sa place au sein de la famille. S’il/elle est fan de jeux vidéo, il pourra tout simplement l’utiliser pour le Cloud Gaming.

Sinon, pCloud peut aussi sauvegarder des données via les réseaux sociaux et les sites Web divers. En outre, il est disponible en version pour mobile, en téléchargeant l’appli sur Google Play ou App Store. A rappeler que le service utilise le cryptage SSL/TLS, ce qui offre une sécurité accrue pour les données stockées sur la plateforme.

Parfait pour ceux qui souhaitent libérer de l’espace dans leur disque dur

Excellent cadeau de Noël pour les accros au cloud gaming

Lampe décorative Baby Yoda Paladone : une idée de cadeau de Noël innovante pour décorer la chambre de votre enfant geek

A l’approche de Noël, les enfants reçoivent souvent des jouets. Pour cette année, on vous suggère cette jolie lampe décorative multicolore de chez Paladone. A la place du Père Noël, c’est Baby Yoda qui s’est incarné en prenant la forme d’une lampe pour veiller sur son petit protégé. Il suffit d’appuyer sur son interrupteur quand il fait sombre, et la lampe s’allume.

Ultra léger et portable, elle se transporte dans le jardin ou sur le balcon pour jouer à The Mandalorian avant d’aller se coucher. Le jour, il fera office de simple figurine et peut s’ajouter à la collection Star Wars de votre enfant.

Superbe lampe décorative pour illuminer la chambre d’un enfant geek

Très belle figurine qu’une maman geek peut acheter pour décorer le salon

Pot de fleurs Baby Groot : Je s’appelle Groot … et je porte des fleurs

Aucune idée de cadeau de Noël pour votre sœur geek ? Pourquoi ne pas lui offrir ce pot de fleurs Baby Groot ? Conçue pour durer, cette figurine 2 en 1 reflète bien le film sur Les gardiens de la galaxie, tout en arborant les effets du personnage. Avec une petite taille de 16 cm, il sera aussi discret que décoratif sur son bureau.

Ce pot de fleurs Baby Groot convient à différents types de plantes, y compris les plantes succulentes. Toutefois, il est aussi beau pour accueillir des stylos et des crayons.

Idée géniale qui va ravir les fans des gardiens de la galaxie

Belle décoration pour le bureau des femmes geeks

Figurine Pokémon Salamèche de chez MEGA : pour stimuler la capacité créative dès la petite enfance

Pour continuer avec notre top 10, voici un kit de construction de la figurine de Salamèche auquel votre enfant peut jouer dès 6 ans. Optez pour cette merveilleuse idée de cadeau de Noël pour lui inculquer la culture geek. Non seulement, il est amusant, mais ce jeu de construction permet aussi de stimuler sa créativité dès son plus jeune âge.

S’il se présente comme un véritable casse-tête au début, le petit connaîtra au bout de quelque temps les astuces et techniques d’assemblage de Salamèche. Du coup, il pourra monter facilement son Pokémon favori à l’aide des 180 pièces. Vous verrez, il va créer une multitude de positions de combat et deviendra vite un bon dresseur de Pokémon.

Bonne idée pour développer la créativité chez l’enfant

MEGA coffret de construction Pokémon Léviator en mouvement : quand l’assemblage monte d’un cran

Voici un autre coffret de construction que MEGA a conçu pour les passionnés de Pokémon et des jeux de briques. Il s’agit du coffret de construction Pokémon Léviator en mouvement. Cet excellent jeu de construction composé de 2224 pièces passionne les petits (dès 12 ans), mais aussi les grands.

Fixé sur son support, le Léviator peut effectuer de nombreux mouvements. Il peut, par exemple, ouvrir sa bouche, remuer sa queue, ou tourner son cou. Pour l’activer, il suffit de tourner la manivelle, et hop, voilà le grand serpent légendaire et emblématique de la franchise japonaise qui bouge. Le jeu est généralement destiné aux grands fans de Pokémon. Mais il est également intéressant pour ceux qui ont envie de développer leur capacité créative et leur aptitude à résoudre un problème.

Une idée de cadeau de Noël captivant pour geek et jeune ado souhaitant jouer « dans la cour des grands »

Un jeu intéressant pour les passionnés de Pokémon

Échiquier Bataille de la Terre du Milieu – Le Seigneur des Anneaux – The Noble Collection : une bataille digne de son nom

Ce superbe échiquier de The Noble Collection est animé par les protagonistes de la bataille de la Terre du Milieu dans Seigneur des Anneaux. Le jeu est inspiré de la troisième partie de la saga : Le retour du Roi. Il présente la Bataille des Champs du Pelennor où il y a un affrontement de l’armée de Gondor.

Les 32 pièces du jeu sont en vinyle, dont on voit clairement les différents ornements et la finition est impeccable. Sur son plateau, on remarque l’Anneau du Pouvoir au centre. Ce qui rappelle le film et tous les frissons qu’il apporte.

Idée de cadeau de Noël parfait pour geek ou fans de Seigneur des Anneaux qui adorent jouer aux échecs

Doctor Who Commander Deck – Paradox Power Magic: The Gathering : une occasion en or pour traverser les galaxies

Avec ce Deck Commander de Magic : The Gathering, impossible de ne pas retomber amoureux de la série Doctor Who. Permettez à votre compagnon d’inviter ses amis geeks pour y jouer de temps en temps. En fait, avec le Commander, ils pourront développer diverses stratégies et complots à plusieurs.

On pense qu’il s’agit bien d’une merveilleuse idée de cadeau de Noël intéressant pour un geek ou pour quelqu’un qui adore les jeux de stratégie. Le Commander est composé de 100 cartes, dont 2 d’entre elles sont des cartes Premium. Pour le jeu à proprement parler, Planechase transporte ses joueurs dans différents univers et époques du Doctor Who.

Magnifique cadeau à offrir aux grands geeks

Pyjama Harry Potter Gryffondor Onesie Kids :

Pour terminer avec notre top 10, on vous propose le pyjama Harry Potter qui porte l’insigne de l’école de sorcellerie Gryffondor. Officiellement autorisé, ce magnifique pyjama tout-en-un se porte aussi bien en hiver que pendant les parades diverses. Son tissu en polyester suffit pour blottir votre enfant et le protéger contre le froid. De plus, sa capuche, prenant la forme d’un chapeau de sorcier souligne son appartenance à l’école de Poudlard.

En optant pour cette idée, vous allez offrir un beau cadeau de Noël hors du commun au petit geek de la famille. Pour la taille, aucun souci. Il y en a pour différentes classes d’âge, allant de 7 à 14 ans.

Parfait pour les enfants souhaitant se réchauffer le soir de Noël et pendant l’hiver