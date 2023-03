MotoGP : Comment regarder le Grand Prix du Portugal gratuitement ?

Depuis 1949, les pilotes des deux roues nous font vibrer à des vitesses hallucinantes dépassant les 300 km/h. Moto GP n’a jamais déçu ses supporters depuis John Surtees jusqu’à Fabio Quartararo. Encore cette année, les pilotes vont nous prouver leurs valeurs durant le Grand Prix du Portugal qui se déroulera ce dimanche 26 mars. Suivez le guide pour regarder le Grand Prix du Portugal gratuitement.

Dans l’univers du sport mécanique, les stars de la motoGP ont su placer leur notoriété à un tout autre niveau. Marc Marquez avec Honda, Fabio Quartararo portant la marque Suzuki et bien d’autres nous ont épaté à plusieurs reprises.

Aujourd’hui, tous les pilotes de chaque marque souhaitent faire honneur à leur blason et veulent, à tout prix, graver leur nom sur le bitume. Si l’année dernière Francesco Bagnaia, pilote de Ducati avait arraché la victoire à El Diablo et pris la première place sur le podium, Quartararo a annoncé au média qu’il nous réserve une sacrée surprise pour cette année. Pour ne rien rater de ce spectacle qui promet des heures d’adrénaline, découvrez comment regarder le Grand Prix du Portugal gratuitement.

Comment regarder le Grand Prix du Portugal gratuitement? La chaîne belge RTBF prévoit de diffuser l’ensemble des rencontres du motoGP en direct, y compris le Grand Prix du Portugal que vous pourrez regarder gratuitement et en clair sur le canal. Voici comment suivre cet évènement sans aucune restriction : Installer un VPN comme NordVPN

comme NordVPN Lancer le VPN

Sélectionner un serveur situé en Belgique

Visionner librement le match sur https://rtbf.be Essayer NordVPN gratuitement

Grand Prix du Portugal : une rencontre qui nous réserve de nouvelles surprises

Une seconde de décalage entre deux pilotes est décisive lors d’une course. C’est sur ce fait que se base chaque écurie. C’est également cette réalité qui les motive à se préparer pour le Grand Prix du Portugal.

Ainsi, les préparateurs passent au peigne fin chaque détail de chaque moto. Le but étant d’avoir une meilleure performance, maniabilité, équilibre et vitesse de pointe. D’ailleurs, comme Ducati détient la victoire de la saison dernière, les autres marques ne comptent pas limiter les moyens pour améliorer la puissance de leurs machines. Bien sûr, si les performances de la moto sont cruciales en MotoGP, la condition physique du pilote l’est encore plus. En ce sens, tous les pilotes s’entraînent également à un rythme effréné. Ils se donnent ainsi corps et âme pour être au taquet pour le grand jour.

Entre autres, le vice champion Quartararo déclare qu’il a comme objectif de dépasser ses limites pour cette année. De son côté, Bagnaia annonce que la course sera rude et qu’il compte beaucoup sur la bonne adhérence de sa Ducati pour la suite de la compétition. Pour Bastianini, ses techniciens travaillent surtout sur les pneus pour éviter les mêmes problèmes de chauffe de l’année dernière. En tout cas, celui qui pourra prédire l’issue de cette course est incroyablement fort.

Où regarder le GP du Portugal gratuitement en direct ?

Les amateurs de sports mécaniques se réjouissent chaque année de la saison de MotoGP qui débute en mars. Cette année encore, les plus grands noms du milieu s’affronteront sur des circuits à travers le monde, jusqu’en novembre. Malheureusement, en France, il n’est pas possible de regarder le motoGP en direct et gratuitement.

En revanche, dans nos pays voisins, les habitués de cette compétition auront plus de chance. Ils pourront en effet suivre l’intégralité des courses depuis leur chaîne nationale. C’est notamment le cas en Belgique avec la chaîne TV RTBF (rtbf.be), la chaîne Suisse RTS (https://www.rts.ch/sport/). Notons que les deux chaînes proposent des commentaires en français. Grâce à ces chaînes, les fans de MotoGP peuvent ainsi profiter de tous les grands prix sans nécessiter d’abonnement.

À noter toutefois que ces canaux sont géolocalisés et interdisent l’accès aux adresses IP étrangères.

Ainsi, si vous souhaitez regarder le MotoGP Portugal depuis la France, vous aurez besoin d’un VPN pour le streaming pour débloquer les contenus géo-restreints de la chaîne de télévision ou de l’opérateur de streaming qui diffuse le championnat. Un VPN est un outil qui permet de masquer votre adresse IP réelle et de vous connecter à un serveur situé dans un autre pays. De cette manière, vous pouvez contourner les restrictions géographiques et accéder au contenu que vous souhaitez regarder.

Grand Prix du Portugal FAQ de la compétition

Quand aura lieu le Grand Prix du Portugal de MotoGP ?

Le Grand Prix du Portugal de MotoGP aura lieu ce dimanche 26 mars à 15h.

Où se déroule la compétition ?

La course se détiendra à l’Autódromo Internacional do Algarve aussi connu sous le nom de circuit Portimao.