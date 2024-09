Monsters sur Netflix : où sont Lyle et Erik maintenant ?

Monsters sur Netflix : découvrez où se trouvent Lyle et Erik Menendez aujourd’hui après qu’ils ont été condamné à perpétuité sans aucune remise de peine possible.

Après le succès fulgurant de la première saison dédiée à Jeffrey Dahmer, Netflix a une nouvelle fois frappé fort avec sa série Monsters, qui cette fois-ci se concentre sur l’affaire des frères Menendez. Ce deuxième opus a exploré le sombre et troublant parcours de Lyle et Erik Menendez, deux frères qui ont brutalement assassiné leurs parents en 1989 à Beverly Hills.

Plus de 30 ans après ce drame, cette histoire continue de fasciner le monde. Cela s’explique non seulement pour la nature des crimes, mais aussi pour l’ampleur médiatique du procès. Si la série Monsters de Netflix n’a pas précisé où se trouvent Lyle et Erik à la fin, nous avons mené notre enquête pour que vous puissiez suivre de près cette affaire.

Qu’est-ce qui s’est passé chez les Menendez durant cette nuit fatidique ?

La nuit du 20 août 1989, Lyle et Erik, alors âgés de 21 et 18 ans respectivement, prennent des fusils de chasse et se dirigent vers la maison familiale. Ils tirent à plusieurs reprises sur leur père José et leur mère Kitty. Cette dernière meurt après dix balles dans le corps. Quant à leur père, il est abattu de six balles, dont une à l’arrière de la tête. Le crime est immédiatement médiatisé à cause de l’ampleur du drame et du cadre hollywoodien dans lequel il se déroule.

Les frères simulent la découverte des corps. Ils appellent la police et pleurent la perte de leurs parents. Cela donne à l’affaire une première dimension de thriller digne des plus grandes fictions. Toutefois, ce n’est qu’après qu’ils commencent à dépenser frénétiquement l’héritage familial que la police commence à soupçonner leur implication.

Le procès des frères Menendez : une saga médiatique

Le procès des frères Menendez devient l’un des premiers grands procès télévisés de l’histoire américaine. De 1993 à 1996, la justice tente de comprendre les véritables motivations derrière ce double meurtre. L’accusation soutient que Lyle et Erik Menendez ont tué leurs parents pour accéder à leur immense fortune.

Toutefois, les frères avancent un autre motif : des années d’abus physiques, émotionnels et sexuels, infligés par leurs parents, en particulier leur père José. Selon eux, ce crime était un acte de légitime défense, une manière de mettre fin à des souffrances insupportables.

Ce procès médiatisé fascine le public non seulement pour son contenu dramatique, mais aussi parce qu’il expose les dessous sordides d’une famille hollywoodienne, habituellement synonyme de richesse et de glamour.

Monsters de Netflix : où sont les frères Menendez aujourd’hui ?

Après avoir été condamnés en 1996 à la prison à perpétuité, Lyle et Erik ont été incarcérés dans des établissements pénitentiaires séparés. En 2018, ils ont finalement été réunis à la prison de RJ Donovan de San Diego. Ils y purgent encore leur peine. Pour les frères, cette réunion a été très attendue après deux décennies de séparation.

Aujourd’hui, Lyle et Erik sont âgés de 56 et 53 ans. Ils continuent de clamer qu’ils ont tué leurs parents pour échapper à des abus insoutenables. Si les deux frères vont passer le reste de leurs vies en prison, leur histoire continue de fasciner le public. Elle alimenter également le débat sur la frontière entre la justice, la vengeance et la légitime défense. Est-ce que vous pensez que les frères Menendez méritent leur sentence ? N’hésitez pas à mettre vos réponses dans les commentaires afin de les partager avec la communauté.

