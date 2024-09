Monsters sur Netflix : les frères Menendez étaient-ils vraiment des amants incestueux ?

Est-ce que les frères Menendez étaient réellement des amants incestueux ? Entre mythe et réalité, découvrez la vérité ci-dessous. Une vérité qui va certainement vous glacer le sang en matière de crime morbide !

Après Jeffrey Dahmer, Ryan Murphy a secoué l’univers de Netflix avec la sortie de la saison 2 de Monsters. En revisitant les crimes les plus choquants de l’histoire américaine, le cinéaste ne cesse de bouleverser les fans. Dans ce deuxième volet, il a choisi les frères Menendez. Pourquoi Lyle et Erik Menendez ont tué leurs parents de manière sordide en 1989 ? Entre parricide et relation incestueuse, cette série d’anthologie explore les personnalités des frères Menendez tout en apportant des réponses aux suppositions les plus improbables. Explication !

Les faits : parricide ou vengeance contre les abus ?

Le 20 août 1989, Lyle et Erik Menendez ont sauvagement assassiné leurs parents, José et Kitty Menendez, à leur domicile de Beverly Hills. Ils ont affirmé lors de leur procès qu’ils avaient agi ainsi en réponse à des années d’abus sexuels infligés par leur père et la peur d’une mort imminente. Cependant, les procureurs ont contre-argumenté que leur véritable motivation était l’argent. En effet, José prévoyait de modifier son testament, les privant de l’immense héritage auquel ils s’attendaient.

De son côté, Murphy a décidé de reprendre cette dualité dans la saison 2 de Monsters en ajoutant une nouvelle théorie. Et si les frères Menendez avaient entretenus une relation incestueuse, les poussant à assassiner leurs parents ? La série de neuf épisodes plonge dans les dédales de cette affaire afin d’éclairer toutes les zones d’ombres pour au final, révéler cette hypothèse.

Est-ce que les frères Menendez étaient réellement des amants incestueux ?

Tout le monde le sait, Ryan Murphy est connue pour ses œuvres visuellement frappants et émotionnellement intenses. Il faut croire qu’avec Monsters, il n’a pas fait exception. Par contre, dans la saison consacrée aux frères Menendez, le ton oscille constamment entre condamnation et empathie.

Lyle et Erik sont présentés comme des jeunes hommes arrogants, aux comportements parfois monstrueux. Ils s’est avéré qu’après le meurtre de leurs parents jusqu’à leur arrestation, les deux frères auraient dilapidé près de 700 000 dollars en vêtements de luxe, montres Rolex et voitures de sport.

Mais d’un autre côté, la série nous fait également découvrir une représentation plus complexe de cette affaire. Outre la souffrance qu’ils auraient pu endurer, cette série invite les téléspectateurs à découvrir une autre théorie. Les frères Menendez auraient été des amants incestueux. Légende urbaine ou vérité, découvrons la réponse ci-dessous.

Relation incestueuse entre les frères Menendez : une théorie controversée mais non prouvée

Kim Kardashian visited the Menendez brothers in prison today along with Cooper Koch, the actor who plays Erik in the ‘Monsters’ series.



She reportedly met with them and other inmates. pic.twitter.com/lDCcXzmPnJ — Pop Base (@PopBase) September 22, 2024

Est-ce que les frères Menendez sont des amants incestueux ? Malgré les rumeurs et les spéculations en tout genre, la réponse est non. Si la série Monsters a exploré cette théorie, c’est surtout en grande partie à cause de faits avancés par le journaliste Dominick Dunne. Ce dernier a couvert l’affaire et a stipulé que le mobile du crime était cette relation incestueuse entre les deux frères.

Cependant, en dehors de ces spéculations et des représentations dramatiques de la série, rien ne prouve que Lyle et Erik étaient des amants. Qui plus est, les deux frères ont toujours nié cette accusation. Leur défense s’est concentrée sur les abus que leur père les a fait subir.

La ligne entre la réalité historique et la fiction semble être flouté bien que les mauvais traitements présumés que José Menendez infligeait à ses fils ont été dépeints avec intensité. Cela n’enlève en aucun cas le fait que certaines scènes ont été embellies ou même inventées pour des besoins scénaristiques.

Quelle que soit la raison qui se cache derrière cet acte, les frères Menendez ont été reconnus coupables de meurtres avec préméditation. Actuellement, ils continuent de purger leur peine. Vous pouvez retrouver l’intégralité de la saison 2 de Monsters sur Netflix pour en apprendre davantage. Cependant, il faut noter que cette série continue de faire couler beaucoup d’encres depuis sa diffusion. Elle pourrait mettre en lumière certaines pratiques, loin des paillettes et du glamour…

