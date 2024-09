Monsters sur Netflix : y aura-t-il une saison 3 pour la série ? Intrigue, casting… tout ce qu’on sait

Fans d’épouvante et d’horreur, voici les informations concernant la saison 3 de Monsters que vous ne devez sûrement pas rater !

Après Jeffrey Dahmer et les frères Menendez, il faut croire que Monsters est sur la bonne voie pour une saison 3 ! Comme le public en est friand, la série est renouvelée pour un troisième volet avec Ed Gein au cœur de l’intrigue. Ce sinistre personnage a marqué l’histoire de l’Amérique des années 50, et continue de hanter la mémoire des victimes. Quel secret se cache derrière ce tueur en série du Wisconsin ? Rendez-vous sur Netflix pour découvrir la saison 3 de Monsters concernant le boucher de Plainfield !

Monsters : une saison 3 confirmée et un sujet glaçant

Netflix n’a pas perdu de temps pour renouveler Monster pour une troisième saison. Quelques jours seulement avant la sortie de la saison 2, Monsters : The Lyle and Erik Menendez Story en septembre 2024, la plateforme de streaming a confirmé que la série reviendrait pour une nouvelle saison. Cette fois, l’intrigue se concentrera sur Ed Gein, un tueur en série tristement célèbre, connu pour avoir exhumé des cadavres et utilisé les restes humains pour fabriquer des objets morbides.

Si les deux premières saisons de Monster ont revisité des affaires criminelles de la fin du XXe siècle, cette saison trois remontera dans le temps pour retracer les crimes de Gein qui ont débuté dans les années 50. Sa trajectoire criminelle inclut des meurtres, mais aussi la profanation de tombes, une pratique qui a profondément choqué l’Amérique de l’époque.

Qui sera à la tête d’affiche dans Monsters saison 3 ?

Charlie Hunnam will star in “Monster” Season 3 at Netflix as notorious serial killer Ed Gein. https://t.co/Yq19ZxxuOE — Variety (@Variety) September 17, 2024

Le casting de la saison 3 de Monsters a été révélé. Ce sera Charlie Hunnam, connu pour son rôle dans Sons of Anarchy, qui prêtera ses traits à Ed Gein. Ce choix marque une nouvelle collaboration de Ryan Murphy avec des stars établies. Cela est le cas d’Evan Peters qui a incarné Dahmer dans la première saison. Le rôle de Gein, qui est l’un des tueurs en série les plus dérangeants de l’histoire américaine, représente un véritable défi pour Hunnam. Il devra incarner la folie et la monstruosité de ce criminel tout en traitant un personnage complexe et perturbé.

Aucun autre membre du casting n’a encore été confirmé pour cette série dédiée au meurtre en série. Les crimes de Gein s’étendent sur plusieurs décennies. Cela nécessitera certainement faudra peut-être un ensemble d’acteurs pour dépeindre les événements.

Une intrigue teintée de faits réels et d’imaginations ?

L’histoire d’Ed Gein présente de nombreuses zones d’ombre. Cette absence laisse une grande marge de manœuvre à la série pour jouer entre réalité et fiction. Il faut reconnautre que les crimes de Gein n’ont pas été aussi largement couverts par les médias à l’époque. Ce qui n’est pas le cas avec les affaires Dahmer ou Menendez. Cela permettrait à à Ryan Murphy et son équipe d’explorer différents aspects de l’affaire sous un angle plus dramatique.

Cependant, l’adaptation de ce genre de fait divers présente aussi des défis éthiques. Déjà, la série Netflix Monsters a fait l’objet de critiques pour avoir glorifié des tueurs en série comme Dahmer. La saison 3 pourrait bien susciter les mêmes débats. Ces critiques toucheront certainement la manière dont la série représentera la violence et les traumatismes subis par les victimes de Gein. Cela est d’autant plus vrai avec l’embellissement des détails sur l’histoire de ce tueur en série. Il sera donc intéressant de voir comment la série choisira de traiter ces éléments.

Quand est-ce que la suite de Monsters sortira sur Netflix ?

Bien que la saison 3 de Monsters soit confirmée, aucune date de sortie précise n’a été annoncée pour le moment. En effet, la saison centrée sur les frères Menendez, a été retardée en raison des grèves à Hollywood en 2023. En même temps, la production de la saison 3 pourra suivre un calendrier similaire. Il est possible que la nouvelle saison de Monsters ne sortira pas avant la fin de 2025.

Il faut croire que les adeptes du genre devront prendre leur mal en patience. D’ici là, les deux autres saisons de Monsters sont disponibles sur Netflix et promettent de nombreuses surprises. Quoi qu’il en soit, cette nouvelle saison promet de plonger les fans dans l’un des chapitres les plus troublants de l’histoire des tueurs en série, tout en jonglant avec les réalités historiques.

