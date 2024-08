Meurtre mode d’emploi : la fin surprise de la série Netflix expliquée si vous n’avez pas compris

Découvrez la fin de Meurtre mode d'emploi, la série Netflix au style Veronica Mars ? Que vous soyez un fan de suspens, un amoureux des œuvres d'Agatha Christie, le dénouement de cette première saison saura certainement assouvir vos envies !

Qui a tué Andie Bell ? C'est cette question que Pippa Fitz-Amobi (Emma Myers), une jeune détective en herbe de dix-sept ans, tente d'élucider. Tout au long des épisodes, nous avons embarqué à bord d'un train rempli de rebondissements et de surprises en tout genre. Pip finira par découvrir la vérité mais jusqu'à quel prix ? Meurtre mode d'emploi, voici la fin choquante de la saison 1 pour une immersion captivante au cœur de ce best-seller de Holly Jackson !

Lorsque le meurtre d'Andie prend une toute autre ampleur

La série se déroule cinq ans après le meurtre présumé d'Andie Bell. La police a classé l'affaire après que son petit ami, Sal Singh, se soit suicidé. Mais Pip ne croit pas que Sal puisse être coupable et décide de prouver son innocence dans le cadre d'un projet scolaire. Aidée par le frère de Sal, Ravi, elle se lance dans une enquête qui révélera bien plus qu'elle ne l'aurait imaginé.

Pip découvre rapidement des incohérences dans les témoignages des amis de Sal et lui trouve un alibi potentiel au moment des faits. Les choses se compliquent lorsque des preuves pointent vers Max Hastings, un homme que beaucoup pensent être lié à Andie avant sa mort. Toutefois, Max révèle qu'Andie vendait de la drogue à un dealer. Le simple meurtre au lycée prend une tournure beaucoup plus sombre !

Lorsque la vérité cachée commence à émerger

L'enquête prend un tournant crucial lorsque Pip et Ravi découvrent un lapin en peluche rempli de drogue dans la chambre d'Andie, ainsi qu'une confession suspecte dans le téléphone de Sal. Pip commence à recevoir des menaces de la part du véritable tueur, ce qui l'amène à suspecter Daniel da Silva, un officier de police qui aurait eu une relation inappropriée avec Andie. Cependant, ce n'est pas lui le meurtrier.

Pip finit par découvrir que le « Secret Older Guy » n'est autre qu'Elliot Ward, son beau-père. Elliot admet avoir violé Andie et lui avoir blessé à la tête après une altercation. Sauf qu'il ne l'a pas tué. Sous son air de détective privé, Pip réalise qu'Elliot n'était pas en ville le jour où son chien Barney a été tué. Le véritable meurtrier d'Andie est donc toujours en liberté.

Fin de Meurtre mode d'emploi : la véritable identité du meurtrier

Pip va découvrir qu'Andie a déjà été blessée à la tête en rentrant chez elle après l'altercation avec Elliot Ward. Sa sœur, Becca lui propose de se rendre à la police pour porter plainte, chose qu'Andie va refuser. Elle a peur de se faire arrêter pour vente de drogue.

Furieuse, Becca va la pousser. Déjà blessée, elle va se cogner à la tête de nouveau. En voyant Andie inconsciente, Becca ne va pas appeler les secours. Elle va la laisser mourir. La véritable tueuse n'est autre que sa sœur.

Après cette révélation, Becca propose à Pip de lui montrer où elle a caché le corps d'Andie. Elle l'entraîne donc dans les grottes situées dans la forêt, lui montre le puits. Une fois sur place, elle avoue que maintenant qu'elle sait tout, elle ne peut pas la laisser repartir. En effet, Becca a mis de la drogue dans le thé de Pip. Désorientée et sans force, elle essaie de se battre tant bien que mal. Heureusement, Ravi et Cara arrive in extremis pour la sauver.

Le meurtre d'Andie Belle a été élucidé. Pip remet en question son avenir et jure de poursuivre la justice pour toutes les personnes blessées par Max Hastings. Si vous êtes à la recherche d'une série qui vous fasse frissonner tout au long de l'été, Meurtre mode d'emploi reste un incontournable sur Netflix. Qui plus est, la plateforme de streaming envisage déjà la sortie d'une deuxième saison, encore plus intense que la première.

