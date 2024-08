Elite : qui a tué Joel ? La fin de la saison 8 expliquée

Envie de connaître la fin de la saison 8 d'Elite ? Découvrez notre décryptage de la finale de cette série espagnole dans ce qui. Vous découvrirez des réponses à vos questions, notamment, sur celui qui a tué Joel ainsi que le mobile du crime ! Attention, cet article contient des spoilers, alors âmes sensibles, veuillez-vous abstenir.

Le final de la saison 8 a clôturé en beauté la série espagnole Elite. Après avoir captivé les téléspectateurs depuis un bon bout de temps déjà, Netflix a décidé de frappé fort avec ce dernier volet. Des secrets ont été révélés bien que des questions sont restées en suspens. Le final est rempli de rebondissements, tout en étant dramatique, à la manière d'Elite. Voici le décryptage de la fin de cette saison, avec les événements majeurs mis en avant notamment le meurtre de Joel.

Elite : qui a tué Joel à la fin de la saison 8 ?

Nous pouvons voir à la fin de la saison 8 d'Elite que Joel a été assassiné par Luis Marin, un policier véreux sous couverture pour infiltrer le lycée. Et comme nous sommes dans Elite, les petits meurtres entre copains restent inaperçus ou presque. En effet Luis avait été conscient des activités illégales du Club des Anciens. Il décida de faire chanter Isadora et voyait en Joel une menace pour arriver à ses fins. L'idée de l'éliminer a germé dans sa tête, chose qu'il a bien concrétisé.

Quel rôle Chloé a joué dans la fin de cette saison ?

Alors que Chloé voulait intimider Joel avec l'aide de son petit ami Eric, son plan a mal tourné. Bien qu'elle ait configuré son téléphone pour enregistrer cette rencontre, son enregistrement est devenu la pièce maîtresse du meurtre de Joel. La police va s'en servir pour retrouver le coupable. Quant à Chloé, elle va quitter la ville avec sa mère, qui a aussi les mains tachées. Elle est en effet impliquée dans le meurtre de Raul.

Luis, une mort bien méritée au style Elite !

Nous pouvons également assister à la fin de la saison 8 d'Elite la mort de Luis. Comme il harcelait Isadora depuis le début de la saison 7 et la faisait chanter, cette dernière a vu une opportunité pour se venger. Elle voulait le faire payer pour les différents chantages mais aussi pour le meurtre de Joel. Isadora l'invita donc dans sa chambre afin de le droguer et le laisser mourir par overdose.

Sauf que Luis a compris son stratagème et voulait retourner la situation à son avantage, mais la police est arrivée à temps. Isadora va reprendre conscience et finira par lui planter une seringue empoisonnée au ventre avant que la police l'embarque. Dans Elite, la vengeance est un plat qui se mange froid !

Le clap de la fin de Las Encinas dans la saison 8 d'Elite

Le meurtre de Joel et la vérité sur Le Club des Anciens ont entaché la réputation de la prestigieuse Las Encinas. La directrice, Virginia, a pris des mesures drastiques en fermant l'école et en transférant les élèves dans une école publique. Ces étudiants, habitués à une vie de privilèges, doivent maintenant s'adapter à une nouvelle réalité, marquant ainsi la fin de la série sur une note de réflexion et d'humilité. On se demande si la prochaine série Netflix qui aborde sexe, drogue et uniforme sera à la hauteur d'Elite !

