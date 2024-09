Un couple parfait : la fin à rebondissement de la série Netflix avec Nicole Kidman expliquée !

Découvrez l’identité du meurtrier(ère) à la fin de la série « Un couple parfait ». Trop la flemme de regarder la fin de la série Netflix qui cartonne en ce moment tout en étant friand de potins et de petit meurtre entre famille, voici la fin d’Un couple parfait décryptée de fond en large, spécialement pour vous !

Attention, cet article contient des spoilers de l’épisode 6 si vous avez envie de découvrir la fin par vous-même.

Nicole Kidman est de retour dans la série phare de Netflix « Un couple parfait » dans le rôle de Greer Winbury, une matriarche glaciale. Pour les fans de potins et de secrets de famille, cette mini-série va leur embarquer dans l’univers extravagant et trouble des super-riches. Intrigues complexes et secrets en tout genre affluent de chaque coin de la propriété familiale de Nantucket pour nos plaisirs !

Alors que l’histoire s’ouvre sur la préparation d’un mariage opulent, tous virent au drame après la découverte d’un cadavre. L’événement mondain va vite se transformer en une enquête criminelle captivante à la Sherlock Holmes ! Quelle est la fin de la série « Un couple parfait » ? Voici ce que vous devez savoir sur le sujet !

Un meurtre mystérieux : que s’est-il passé ?

Au cœur de l’intrigue, la mort suspecte de Merritt Monaco, interprétée par Meghann Fahy, est découverte dès la fin du premier épisode. Demoiselle d’honneur de la future mariée Amelia (Eve Hewson) et influenceuse Instagram en quête de célébrité, Merritt est retrouvée noyée dans les eaux qui bordent la propriété des Winbury. Rapidement, l’idée d’un accident est écartée, et une enquête débute pour élucider la véritable cause de sa mort. Avec des traces de barbituriques dans son organisme, l’hypothèse du meurtre semble évidente.

Ce mystère met en lumière les dessous troubles de cette famille aisée. Merritt n’était pas simplement une invitée de plus, elle avait un secret explosif. Elle avait une liaison avec Tag Winbury (Liev Schreiber), le mari de Greer, et elle portait même son enfant. Un motif qui fait rapidement de Tag et de Greer les premiers suspects dans cette sombre affaire.

Il y a également Benji et Amelia, le couple qui aurait dû se marier. Sans oublier Tom, un coureur de jupon en faillite et son épouse Abby. Cette dernière est prête à tout pour conserver son statut dans la haute société. Mais lequel d’entre eux est le meurtrier présumé et pour quelle raison ce dernier ou cette dernière a-t-il ou elle assassiné Merritt ?

Un couple parfait : la fin pour mettre en lumière le mobile du crime

La série Netflix, en six épisodes, nous mène à travers une multitude de fausses pistes avant de révéler la vérité. Alors que plusieurs indices laissent croire à l’implication de Tag ou même de Greer dans ce meurtre, c’est finalement Abby, l’épouse de Tom, qui a tué Merritt. En effet, la famille Winbury dispose d’un fond commun que les membres ne peuvent toucher que lorsque le plus jeune des enfants atteigne sa majorité. Sauf qu’en étant enceinte de Tag, Merritt risquerait de repousser le partage de ce fond.

Comme Tom est en faillite, Abby a décidé de prendre le devant. Elle tue Merritt afin que chacun puisse accéder à son dû. Des indices tout au long de la série avaient préparé cette révélation, notamment le fait qu’Abby ait lavé un verre suspect à la hâte. Il faut aussi noter ses propos provocateurs sur le fait qu’elle ne serait jamais arrêtée parce qu’elle est une femme enceinte et blanche. C’est elle qui a administré les barbituriques à Merritt, et l’a noyée sous prétexte d’une baignade nocturne.

Bien que la série s’achève avec l’arrestation d’Abby, plusieurs intrigues secondaires restent en suspens. Les relations compliquées entre les membres de la famille Winbury laissent la porte ouverte à d’autres développements. De plus, la complexité de ses personnages fait du Couple Parfait une série à la fois fascinante et que déconcertante. Et si c’était le prochain Desperate Housewives ? L’avenir nous le dira si Netflix veut bien remettre le couvert, bien évidemment !

