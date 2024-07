Vous êtes un adepte de comédies romantiques, surtout lorsqu'il y a des secrets, des intrigues hilarantes et une bonne dose de rire ? Voici 5 films comme « Les Dessous de Famille » que vous allez carrément adorer !

Malgré une petite note de 44% sur Rotten Tomatoes, « Les Dessous de Famille », fait l'unanimité auprès des adeptes du genre ! Avec la performance de Nicole Kidman, de Zac Efron et de Joey King, cette comédie romantique ne cesse de gagner en notoriété, surtout auprès des friands de potins et de secrets de famille. Si vous faites du partie de ce fandom et que vous êtes à la recherche d'autres films avec cette même essence, sans oublier la touche dramatique, voici cinq films qui feront certainement votre bonheur !

À tous les garçons que j'ai aimés

Basé sur la trilogie de livres de Jenny Han, « À tous les garçons que j'ai aimé » suit la vie tranquille de Lara Jean Covey (Lana Condor), une jeune lycéenne qui a pleins de rêves dans la tête, surtout en matière d'amour ! Sauf que sa petite vie tranquille va être bouleversée lorsque ses lettres d'amour secrètes ont été envoyées à ses cinq béguins par sa petite sœur. Si vous souhaitez revivre les hauts et les bas de la vie adolescente, ce film romantique avec ces scènes attendrissantes comme dans « Les Dessous de Famille » va vous captiver !

The Edge of Seventeen

Pendant une heure et demie, laissez-vous embarquer dans la vie de Nadine, cette adolescente mal dans sa peau qui a du mal à se socialiser. Alors qu'elle essaie de nager entre les vagues de ses sentiments d'incertitudes, elle va se sentir encore plus trahie en découvrant l'histoire d'amour entre son frère et sa meilleure amie. Et oui, le passage à l'âge adulte n'est facile pour personne, surtout pour une adolescente cynique ! The Edge of Seventeen nous permettra de découvrir les insécurités et les difficultés liés à l'adolescence. Il apporte une touche d'honnêteté, un regard hilarant et une note candide sur le fait de grandir !

Petits Coups Montés

Charlie (Glen Powell) et Harper (Zoey Deutch) sont deux assistants qui se sentent exploiter et opprimer par leurs patrons respectifs. Les deux compères vont donc se mettre d'accord pour piéger leurs bourreaux afin de les débarrasser de ce stress liés à leur travail. Comment ils vont faire ? La réponse dans ce film avec ses dialogues piquants et son charme contagieux comme « Les Dessous de Famille » !

Des films comme Les Dessous de Famille : Sans complexe

Avant que Taye Diggs ne devienne une icône, il a fait ses débuts dans « Sans Complexe » aux côtés d'Angela Bassett. Stella est une femme qui a du mal à s'épanouir en dehors de sa carrière et de son rôle de mère. Au cours de ses vacances, elle décide de s'ouvrir à l'amour et se retrouve dans les bras Winston. Le seul hic c'est que cet homme en question est beaucoup plus jeune qu'elle. Cela représente un gros dilemme pour une femme comme Stella… Dans ce film, vous allez découvrir les hauts et les bas d'une histoire d'amour complexe où l'émotion est à son comble !

L'idée d'être avec toi

« L'idée d'être avec toi » raconte l'histoire de Solène (Anne Hathaway) qui souhaite renouer avec sa sexualité à 40 ans ! Elle tombera sous le charme d'un chanteur célèbre, Hayes Campbell (Nicholas Galitzine). Tout semble aller pour le mieux jusqu'à ce que la romance prenne un autre tournant. « L'idée d'être avec toi » traite des sujets de la vie réelle. C'est pourquoi il fait partie des films avec une histoire similaire à « Les Dessous de Famille ». De quoi vous embarquer dans un tourbillon d'émotions du début jusqu'à la fin sur Netflix !

