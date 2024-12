Mobilité électrique : fini l’attente aux bornes avec DRIVECO !

DRIVECO propose une nouveauté pour permettre aux conducteurs de véhicules électriques de réserver une borne de recharge jusqu’à une semaine à l’avance. Cette première nationale facilite la planification des trajets. Selon DRIVECO, elle élimine l’attente et offre plus de sérénité. Ce service, déjà disponible dans 200 stations Carrefour Market, amorce une nouvelle ère de mobilité électrique plus fluide, sans frais supplémentaires, pour tous.

Une première nationale qui facilite la vie des conducteurs

J’ai lu que DRIVECO, entreprise française pionnière, introduit une fonctionnalité inédite dans le domaine de la recharge électrique. Réserver une borne à l’avance devient possible une semaine avant l’utilisation. L’accès se fait via l’application dédiée, sans surcoût. Cette approche répond à un problème concret : les conducteurs cherchent souvent une borne libre en urgence. Désormais, ils assurent leur approvisionnement sans perdre de temps, car une borne les attend. Selon l’entreprise, c’est une première en France. La solution est déjà opérationnelle dans 200 stations DRIVECO présentes dans des Carrefour Market. Je constate que cette évolution reflète une volonté de rendre la mobilité électrique plus simple. Elle aide les utilisateurs à mieux anticiper leurs déplacements, sans contrainte particulière.

Une réponse à des attentes bien réelles

J’ai constaté que selon une étude DRIVECO-Toluna Harris Interactive, 79 % des Français ont déjà patienté pour accéder à une borne. Pour 52 %, l’attente est fréquente. Cette nouvelle option élimine ce désagrément. Les usagers maîtrisent ainsi leur trajet. Le parcours devient plus fluide, moins stressant. DRIVECO entend apporter une solution concrète. Ion Leahu-Aluas, CEO de DRIVECO, déclare : « En tant que leader des infrastructures de recharge, notre responsabilité est multiple : rendre la mobilité électrique accessible au plus grand nombre, être pédagogues et fournir une expérience utilisateur fluide. Avec la réservation anticipée, DRIVECO facilite la planification des trajets en permettant aux utilisateurs de réserver leur borne jusqu’à une semaine à l’avance, garantissant ainsi une expérience de recharge sans tracas. » J’y vois un engagement clair. Avec cette fonctionnalité, l’expérience s’améliore, l’incertitude disparaît et le conducteur se sent accompagné.

Une gestion pratique, sans contraintes supplémentaires

J’ai découvert que pour utiliser cette fonctionnalité, il suffit de réserver la borne souhaitée via l’application. Le conducteur peut activer la session jusqu’à 15 minutes avant l’heure choisie. Pour lancer la charge, un simple scan du QR code sur la borne suffit. Si l’utilisateur ne se présente pas dans les 10 minutes suivant le créneau, la session s’annule sans frais. Je comprends que cette méthode facilite la rotation et limite les immobilisations injustifiées. L’ensemble vise un équilibre plus sain entre disponibilité et flexibilité.

J’ai noté que DRIVECO possède un vaste réseau de plus de 10 000 points de charge en service ou en cours d’installation, avec une fiabilité reconnue. Depuis sa création, la société a permis de recharger l’équivalent de 180 millions de kilomètres parcourus, soit 4 500 tours de la Terre. Elle a évité plus de 35 000 tonnes de CO2 et fourni plus de 30 millions de kWh. Ce bilan illustre l’impact positif sur l’environnement. Je constate que la réservation anticipée complète une offre déjà solide. Elle conforte la transition vers une mobilité plus propre. J’y vois un signal encourageant pour l’avenir, une étape concrète dans l’évolution des déplacements plus durables.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.



Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.