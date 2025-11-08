Mazda Vision X Coupé : l’hybride rechargeable avec la résurrection du moteur rotatif Wankel

Le légendaire Wankel fait son grand retour, mais cette fois, il s’est mis au goût du jour. Mazda dévoile son Vision X Coupé, un concept audacieux qui associe la magie mécanique du rotatif à une hybridation rechargeable moderne.

Résultat ? Une sportive de 503 chevaux, propre et performante, qui promet de concilier plaisir de conduire et sobriété énergétique. Le passé rencontre brillamment l’avenir.

Mazda ressuscite le moteur rotatif avec le concept Vision X-Coupe

Le Japan Mobility Show 2025 a réservé une surprise de taille : Mazda y a dévoilé le Vision X-Coupe, un concept-car qui marque le grand retour du mythique moteur rotatif. Cette berline quatre portes électrifiée apparaît comme une renaissance moderne de l’esprit RX-8, disparue en 2012, mais revisitée grâce à une technologie hybride rechargeable résolument tournée vers l’avenir.

Un design qui honore le passé en regardant vers l’avenir

Avec ses 5,05 mètres de long, le Vision X-Coupe affiche une silhouette élancée qui dépasse l’ancienne Mazda6. Le concept abandonne les demi-portes caractéristiques de la RX-8 au profit de quatre portières complètes.

Et la marque conserve la configuration quatre places individuelles qui faisait le charme de son illustre prédécesseur. La robe argentée met en valeur les courbes sculpturales du langage Kodo, tandis que ses optiques agressives et ses feux arrière intégrés témoignent d’une recherche esthétique aboutie.

Le Wankel nouvelle génération : propre et électrifié

La véritable révolution réside sous le capot. Mazda associe un moteur électrique à un bloc rotatif bi-rotor Wankel dans une configuration hybride rechargeable. Le constructeur japonais promet une puissance impressionnante de 503 chevaux, propulsant ce concept dans la cour des véhicules performance. L’autonomie électrique de 160 km le rend pratique en ville, tandis que l’autonomie totale de 800 km lui permet de rivaliser avec les plus grandes berlines de tourisme.

Le biocarburant : l’innovation inattendue

L’approche écologique de Mazda surprend par son originalité. Le moteur thermique fonctionne avec un carburant neutre en carbone produit à partir de microalgues. Si le procédé reste expérimental – un litre de carburant nécessite actuellement 11 000 litres de culture sur deux semaines – cette piste ouvre des perspectives fascinantes pour les biocarburants de demain. Cela offre une alternative crédible aux énergies fossiles.

Un intérieur entre tradition et modernité

L’habitacle marie habilement nostalgie et innovation. L’écran panoramique côtoie une instrumentation à trois cadrans rappelant la RX-8, tandis que le sélecteur de vitesses rond sur la console centrale inclut un mode manuel pour les amateurs de conduite sportive. Les sièges arrière individuels confirment l’orientation grand tourisme du concept, privilégiant le confort de chaque passager.

Quel avenir pour cette vision ?

Mazda a présenté simultanément le Vision X-Compact, démontrant sa volonté d’explorer différentes déclinaisons de sa technologie hybride rechargeable. Si le statut de concept-car laisse planer le doute sur une production en l’état. L’exemple récent de Renault avec sa R5 prouve que les constructeurs n’hésitent plus à concrétiser rapidement leurs visions les plus audacieuses.

Ce Vision X-Coupe incarne parfaitement la philosophie de Mazda : préserver son identité technique distinctive tout en s’adaptant aux défis environnementaux. Le moteur rotatif électrique pourrait bien devenir la signature technologique du constructeur. Il offre une alternative séduisante et originale face aux solutions hybrides conventionnelles de la concurrence.

