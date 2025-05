Lynk & Co dévoile sa berline hybride 10 EM-P dotée de la technologie de Nvidia

La nouvelle berline hybride de Lynk & Co s’apprête à conquérir le marché automobile chinois. Voici tout ce qu’on sait sur ce modèle qui intègre la puce Nvidia Thor-U !

Lynk & Co prépare un grand coup pour le marché chinois avec la sortie prochaine de la berline hybride 10 EM-P. Avec des ambitions haut de gamme, ce modèle combine un design imposant, une motorisation avancée et un arsenal technologique inédit. Focus sur une future berline qui veut bouleverser les standards de la mobilité connectée.

Motorisation hybride performante et plateforme innovante

On attend la sortie de la 10 EM-P pour le second semestre 2025. Elle s’annonce comme une version hybride rechargeable du modèle électrique Z10. Lynk & Co a par ailleurs conçu cette berline hybride sur l’architecture modulaire GEA Evo. Elle embarque une motorisation associant un moteur thermique 2,0 L turbo à des groupes propulseurs électriques. On prévoit déjà cette configuration sur le prochain SUV Geely Galaxy Starship 9. C’est donc un gage de performance et d’efficience

Côté gabarit, la nouvelle berline de Lynk & Co suit les dimensions généreuses de la Z10 électrique. Elle mesure effectivement 5,03 m de long, 1,97 m de large, 1,47 m de haut pour un empattement de 3,01 m. Avec ces proportions, on peut s’attendre à une habitabilité de premier plan à l’arrière. La 10 EM-P répond ainsi aux attentes du public chinois amateur de berlines spacieuses.

La berline de Lynk & Co intègre la puce Nvidia Drive Thor-U

L’un des plus gros arguments de la Lynk & Co 10 EM-P reste l’intégration du tout nouveau Nvidia Drive Thor-U. Pour info, c’est un processeur ultra-puissant exclusif à la conduite intelligente et aux fonctions avancées d’assistance (« smart drive »). Fort de 700 TOPS, ce processeur qui équipera la berline hybride Lynk & Co fournira une expérience utilisateur à la pointe. Cela vaut aussi bien pour la navigation que pour l’aide à la conduite et l’intelligence embarquée.

En complément, la berline reçoit une puce Snapdragon 8295 pour la connectivité. Elle dispose également d’une suspension pneumatique, encore rare à ce niveau de gamme. L’esthétique extérieure de la berline hybride Lynk & Co reprend en outre les codes de la version électrique Z10. Ce choix souligne alors la filiation avec cette nouvelle génération de modèles hautement technologiques signés Geely.

