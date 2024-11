Woah ! La future berline électrique de BYD est à couper le souffle !

BYD continue de révolutionner le marché avec sa nouvelle berline électrique, la Denza Z9. La marque a récemment révélé les croquis de ce modèle haut de gamme sur Weibo. Son intérieur commence à se dévoiler. Le design promet une expérience technologique riche. Cela accentue la stratégie de BYD pour rivaliser avec des marques comme Tesla.

BYD Z9, une berline électrique innovante et technologique

L’intérieur de la Denza Z9 est conçu pour impressionner. Le premier croquis montre un grand écran central horizontal, flanqué d’un tableau de bord numérique étendu derrière le volant. Ce choix de design met l’accent sur la modernité et l’ergonomie. Il offre une interface utilisateur fluide et intuitive. De plus, les sièges arrière possèdent de larges repose-jambes qui ajoutent au confort des passagers.

Avec la Denza Z9, BYD propose une berline électrique avec une expérience de conduite immersive. Les technologies embarquées dans ce nouveau modèle sont au cœur de son attrait. En attendant des précisions sur les fonctionnalités, la marque a déjà laissé entendre que la berline sera disponible en versions PHEV et BEV. La longueur de 5220 mm et un empattement de 3125 mm promettent une conduite stable et confortable.

Un lancement attendu et une stratégie de marché audacieuse

En plus de la BYZ Z9, le constructeur chinois prévoit le lancement d’autres voitures électriques, dont le SUV hybride Tang DM-i en 2025. Ces lancements visent à étoffer l’offre de BYD sur le marché européen, bien que la commercialisation de la Z9 reste incertaine. Zhao Changjiang, responsable des ventes chez Denza, a annoncé que la présentation officielle aurait lieu en novembre. Ils prévoient les livraisons d’ici la fin de l’année 2024.

Avec ces annonces, la marque montre qu’elle est déterminée à se faire une place sur le marché haut de gamme des véhicules électriques. Les premières livraisons de la berline électrique BYD Z9 s’accompagneront probablement d’essais routiers. Ils révéleront si les attentes suscitées par ce modèle sont à la hauteur des promesses faites.

