Regarder la Ligue Saoudienne en direct : accès gratuit, sans CB, 0€ dès maintenant

La Ligue Saoudienne revient pour une nouvelle saison qui promet de brûler les écrans. Al-Ittihad défend son trône. De leur côté, les nouveaux promus frappent à la porte. Entre stars planétaires et clubs historiques, le suspense est total et les surprises, inévitables.
Si vous êtes à l’étranger et que les droits de diffusion ne vous permettent pas de suivre les matchs en direct, il existe une solution simple et efficace :
- Installer un VPN comme NordVPN
- Lancer le VPN
- Sélectionner un serveur situé en France
- Retrouver l’accès aux streams via https://www.twitch.tv/zacknani?lang=fr
Le football saoudien n’a plus rien d’anodin. La Saudi Pro League ou Roshn Saudi League, s’impose comme un laboratoire d’excès : salaires faramineux, recrutements XXL et duels titanesques à chaque journée.
Al-Ittihad, champion en titre, compte bien imposer sa loi, mais derrière, Al-Hilal et Al-Nassr, dopés par des recrues de classe mondiale, ne sont pas venus pour faire de la figuration. Chaque match sera un bras de fer où les statistiques s’entrechoquent : 19 titres pour Al-Hilal, 10 pour Al-Ittihad et un Cristiano Ronaldo qui continue d’électriser les tribunes et les timelines.
Les promus, Neom, Al-Najma et Al-Hazem, ajoutent un parfum d’incertitude et de chaos. Ici, le moindre but peut basculer un destin et la moindre erreur se paie cash.
Saudi Pro League 2025-2026 : Al-Ittihad en ligne de mire, le trône saoudien sous tension
Pour cette saison 2025-2025, Al-Ittihad part avec un léger avantage : champion sortant, solide défensivement, capable de frapper fort et vite. Mais attention, Al-Hilal et Al-Nassr n’ont pas l’intention de se laisser faire sans se battre ! Les Riyadistes affichent un recrutement de rêve et une attaque tranchante comme un rasoir.
Statistiquement, Al-Hilal reste le club le plus titré, avec 19 couronnes. De plus, son mental forgé dans l’adversité est un atout imparable. Le rythme imposé par les clubs du trio de tête sera étouffant pour les promus. Neom SC, Al-Najma et Al-Hazem pourraient souffrir dès les premières journées. Ils devront encaisser la brutalité tactique et physique du championnat. Les matchs aller-retour ne pardonnent rien. Sans oublier les confrontations directes qui détermineront souvent le sort du podium.
Sur la balance, Al-Ittihad a cette constance meurtrière qui tranche avec la flamboyance parfois irrégulière d’Al-Hilal. Le mental de champion, combiné à des statistiques offensives solides, pourrait bien faire la différence dans les fins de matchs serrés.
Notre pronostic pour ce nouveau chapitre ? Al-Ittihad va défendre son titre avec audace et flair, mais la bataille avec Al-Hilal sera à couteaux tirés. Les promus auront le rôle de victimes expiatoires, mais quelques surprises tactiques sont toujours possibles.
Saudi Pro League : suivez chaque match gratuitement sur Twitch et YouTube avec Zack Nani
Après avoir disparu des écrans français, il est désormais possible de suivre le championnat saoudien directement en ligne, gratuitement et en live, grâce à l’initiative du créateur de contenu Zack Nani. Principalement actif sur Twitch, le streameur a annoncé avoir obtenu les droits de diffusion pour la France. Il offre ainsi une alternative aux chaînes traditionnelles et aux modèles de diffusion classiques.
Dès aujourd’hui, jusqu’à trois matchs seront proposés chaque semaine sur ses chaînes Twitch et YouTube. De ce fait, les fans pourront suivre en direct les exploits d’Al-Ittihad, Al-Hilal, Al-Nassr et des autres clubs, sans passer par des abonnements payants ou des services câblés. Ce choix de diffusion sur des plateformes accessibles à tous reflète la volonté de rendre le football saoudien plus proche de son public, en misant sur l’interactivité et la proximité offertes par le streaming.
Pour ne rien manquer, il suffira de se rendre sur la chaîne Twitch de Zack Nani ou de consulter sa chaîne YouTube au moment des matchs. Les horaires de diffusion sont communiqués en avance. Les spectateurs pourront ainsi s’organiser pour ne rater aucune rencontre.
Cette formule gratuite, souple et accessible, permet à un public plus large de découvrir un championnat en plein essor, notamment depuis l’arrivée de stars internationales comme Cristiano Ronaldo, Sadio Mané ou Karim Benzema.
Ligue Saoudienne depuis l’étranger : regardez tous les matchs grâce à NordVPN
Suivre la Saudi Pro League depuis la France est simple grâce à Zack Nani, mais qu’en est-il si vous êtes à l’étranger ? Sans les droits de diffusion locaux, les matchs peuvent rapidement devenir inaccessibles. Heureusement, il existe une solution fiable et rapide : utiliser un VPN. Parmi eux, NordVPN s’impose comme un choix incontournable.
Connectés à un serveur français, vous pouvez contourner toutes les restrictions et retrouver l’accès aux chaînes Twitch et YouTube de Zack Nani comme si vous étiez assis dans votre salon. Peu importe que vous soyez en vacances, en mission à l’autre bout du monde ou juste dans un café à l’étranger : le flux reste limpide, rapide et sans coupure. Le VPN pour le streaming vous assure une expérience fluide et sécurisée.
Et ce n’est pas qu’une question d’accès ! NordVPN vous offre également une protection quotidienne digne de confiance. Anti-menaces Pro™ bloque traqueurs, publicités et logiciels malveillants. Le Réseau Mesh vous permet de créer votre propre réseau chiffré pour partager fichiers, travailler ou jouer en LAN en toute sécurité. Avec la Surveillance Dark Web, vous recevez des alertes instantanées si nos comptes sont compromis. Et grâce à l’IP dédiée, vous préservez votre réputation en ligne et contournez les restrictions IP.
NordVPN assure aussi :
- Sécurité en ligne
- Chiffrement de dernière génération
- Kill Switch
- Split Tunneling
- Double VPN
- SmartPlay pour le streaming,
- DNS privé pour protéger votre confidentialité.
En bonus : jusqu’à 10 appareils peuvent être protégés, avec une couverture mondiale et aucune trace laissée. Les applications mobiles et extensions de navigateur rendent la protection accessible en un clic, partout, à tout moment.
FAQ – Saudi Pro League 2025-2026
Qu’est-ce que la Saudi Pro League ?
La Saudi Pro League (Roshn Saudi League) est le championnat de première division saoudien, fondé en 1976. L’édition 2025-2026 est la 51ᵉ saison et la 3ᵉ avec 18 clubs.
- Tenant du titre : Al-Ittihad (10 championnats).
- Promus : Neom SC, Al-Najma SC et Al-Hazem SC.
- Format : 34 journées, matchs aller-retour.
Quel est le calendrier des premières journées ?
Matchday 1 (28-30 août 2025)
- 28/08 – 19:05 : Damac VS Al-Hazm
- 28/08 – 21:00 : Al-Ettifaq VS Al-Kholood
- 28/08 – 21:00 : Al-Ahli VS Neom
- 29/08 – 18:50 : Al-Hilal VS Al-Riyadh
- 29/08 – 21:00 : Al-Shabab VS Al-Khaleej
- 29/08 – 21:00 : Al-Taawoun VS Al-Nassr
- 30/08 – 18:55 : Al-Fateh VS Al-Feiha
- 30/08 – 21:00 : Al-Qadisiyah VS Al-Najma
- 30/08 – 21:00 : Al-Okhdoud VS Al-Ittihad
Matchday 2 (12-14 septembre 2025)
- 12/09 – 18:25 : Al-Ettifaq VS Al-Ahli
- 12/09 – 18:35 : Al-Shabab VS Al-Hazm
- 12/09 – 21:00 : Al-Ittihad VS Al-Fateh
- 13/09 – 18:25 : Al-Khaleej VS Al-Feiha
- 13/09 – 18:45 : Al-Okhdoud VS Al-Taawoun
- 13/09 – 21:00 : Al-Hilal VS Al-Qadisiyah
- 14/09 – 18:35 : Al-Riyadh VS Al-Najma
- 14/09 – 18:50 : Damac VS Neom
- 14/09 – 21:00 : Al-Nassr VS Al-Kholood
Quels sont les clubs et leurs stades ?
- Al-Ettifaq FC (Dammam) : Stade Prince Mohamed bin Fahd
- Al-Taawoun FC (Buraydah) : Stade Al-Taawoun
- Al-Kholood Club (Ar Rass) : Stade Al-Azem Club
- Al-Fateh SC (Al-Hasa) : Stade Prince Abdullah bin Jalawi
- Al-Khaleej FC (Saihat) : Stade Prince Nayef bin Abdulaziz
- Al-Riyadh FC (Riyad) : Stade Prince Turki bin Abdulaziz
- Al-Fayha FC (Al-Majma’ah) : Stade du Roi-Salmane
- Damac FC (Khamis Mushait) : Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium
- Al-Okhdoud Club (Najran) : Prince Hathloul bin Abdul Aziz Sports City
- Al-Qadisiyah FC (Khobar) : Stade du Prince Saud bin Jalawi
- Neom SC (Neom) : Roi Khalid Sport City
- Al-Najma SC (Unaizah) : Stade Al-Najma Club
- Al-Hazem SC (Ar Rass) : Stade Al-Hazem Club
Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM !
Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.
- Partager l'article :
Qu'il s'agisse d'évènements sportifs majeurs qui captivent des millions de fans à travers le monde ou de la prochaine sortie cinématographique qui promet de nous tenir en haleine, je suis toujours sur le qui-vive. J'adore plonger dans les méandres des scénarios, débattre des performances athlétiques ou encore partager mes prédictions...