Regarder la Ligue Saoudienne en direct : accès gratuit, sans CB, 0€ dès maintenant

La Ligue Saoudienne revient pour une nouvelle saison qui promet de brûler les écrans. Al-Ittihad défend son trône. De leur côté, les nouveaux promus frappent à la porte. Entre stars planétaires et clubs historiques, le suspense est total et les surprises, inévitables.

Le football saoudien n’a plus rien d’anodin. La Saudi Pro League ou Roshn Saudi League, s’impose comme un laboratoire d’excès : salaires faramineux, recrutements XXL et duels titanesques à chaque journée.

Al-Ittihad, champion en titre, compte bien imposer sa loi, mais derrière, Al-Hilal et Al-Nassr, dopés par des recrues de classe mondiale, ne sont pas venus pour faire de la figuration. Chaque match sera un bras de fer où les statistiques s’entrechoquent : 19 titres pour Al-Hilal, 10 pour Al-Ittihad et un Cristiano Ronaldo qui continue d’électriser les tribunes et les timelines.

Les promus, Neom, Al-Najma et Al-Hazem, ajoutent un parfum d’incertitude et de chaos. Ici, le moindre but peut basculer un destin et la moindre erreur se paie cash.

Saudi Pro League 2025-2026 : Al-Ittihad en ligne de mire, le trône saoudien sous tension

Pour cette saison 2025-2025, Al-Ittihad part avec un léger avantage : champion sortant, solide défensivement, capable de frapper fort et vite. Mais attention, Al-Hilal et Al-Nassr n’ont pas l’intention de se laisser faire sans se battre ! Les Riyadistes affichent un recrutement de rêve et une attaque tranchante comme un rasoir.

Statistiquement, Al-Hilal reste le club le plus titré, avec 19 couronnes. De plus, son mental forgé dans l’adversité est un atout imparable. Le rythme imposé par les clubs du trio de tête sera étouffant pour les promus. Neom SC, Al-Najma et Al-Hazem pourraient souffrir dès les premières journées. Ils devront encaisser la brutalité tactique et physique du championnat. Les matchs aller-retour ne pardonnent rien. Sans oublier les confrontations directes qui détermineront souvent le sort du podium.

Sur la balance, Al-Ittihad a cette constance meurtrière qui tranche avec la flamboyance parfois irrégulière d’Al-Hilal. Le mental de champion, combiné à des statistiques offensives solides, pourrait bien faire la différence dans les fins de matchs serrés.

Notre pronostic pour ce nouveau chapitre ? Al-Ittihad va défendre son titre avec audace et flair, mais la bataille avec Al-Hilal sera à couteaux tirés. Les promus auront le rôle de victimes expiatoires, mais quelques surprises tactiques sont toujours possibles.

Saudi Pro League : suivez chaque match gratuitement sur Twitch et YouTube avec Zack Nani

Après avoir disparu des écrans français, il est désormais possible de suivre le championnat saoudien directement en ligne, gratuitement et en live, grâce à l’initiative du créateur de contenu Zack Nani. Principalement actif sur Twitch, le streameur a annoncé avoir obtenu les droits de diffusion pour la France. Il offre ainsi une alternative aux chaînes traditionnelles et aux modèles de diffusion classiques.

Dès aujourd’hui, jusqu’à trois matchs seront proposés chaque semaine sur ses chaînes Twitch et YouTube. De ce fait, les fans pourront suivre en direct les exploits d’Al-Ittihad, Al-Hilal, Al-Nassr et des autres clubs, sans passer par des abonnements payants ou des services câblés. Ce choix de diffusion sur des plateformes accessibles à tous reflète la volonté de rendre le football saoudien plus proche de son public, en misant sur l’interactivité et la proximité offertes par le streaming.

Pour ne rien manquer, il suffira de se rendre sur la chaîne Twitch de Zack Nani ou de consulter sa chaîne YouTube au moment des matchs. Les horaires de diffusion sont communiqués en avance. Les spectateurs pourront ainsi s’organiser pour ne rater aucune rencontre.

Cette formule gratuite, souple et accessible, permet à un public plus large de découvrir un championnat en plein essor, notamment depuis l’arrivée de stars internationales comme Cristiano Ronaldo, Sadio Mané ou Karim Benzema.

FAQ – Saudi Pro League 2025-2026

Qu’est-ce que la Saudi Pro League ?

La Saudi Pro League (Roshn Saudi League) est le championnat de première division saoudien, fondé en 1976. L’édition 2025-2026 est la 51ᵉ saison et la 3ᵉ avec 18 clubs.

Tenant du titre : Al-Ittihad (10 championnats).

Promus : Neom SC, Al-Najma SC et Al-Hazem SC.

Format : 34 journées, matchs aller-retour.

Quel est le calendrier des premières journées ?

Matchday 1 (28-30 août 2025)

28/08 – 19:05 : Damac VS Al-Hazm

28/08 – 21:00 : Al-Ettifaq VS Al-Kholood

28/08 – 21:00 : Al-Ahli VS Neom

29/08 – 18:50 : Al-Hilal VS Al-Riyadh

29/08 – 21:00 : Al-Shabab VS Al-Khaleej

29/08 – 21:00 : Al-Taawoun VS Al-Nassr

30/08 – 18:55 : Al-Fateh VS Al-Feiha

30/08 – 21:00 : Al-Qadisiyah VS Al-Najma

30/08 – 21:00 : Al-Okhdoud VS Al-Ittihad

Matchday 2 (12-14 septembre 2025)

12/09 – 18:25 : Al-Ettifaq VS Al-Ahli

12/09 – 18:35 : Al-Shabab VS Al-Hazm

12/09 – 21:00 : Al-Ittihad VS Al-Fateh

13/09 – 18:25 : Al-Khaleej VS Al-Feiha

13/09 – 18:45 : Al-Okhdoud VS Al-Taawoun

13/09 – 21:00 : Al-Hilal VS Al-Qadisiyah

14/09 – 18:35 : Al-Riyadh VS Al-Najma

14/09 – 18:50 : Damac VS Neom

14/09 – 21:00 : Al-Nassr VS Al-Kholood

Quels sont les clubs et leurs stades ?

Al-Ettifaq FC (Dammam) : Stade Prince Mohamed bin Fahd

Al-Taawoun FC (Buraydah) : Stade Al-Taawoun

Al-Kholood Club (Ar Rass) : Stade Al-Azem Club

Al-Fateh SC (Al-Hasa) : Stade Prince Abdullah bin Jalawi

Al-Khaleej FC (Saihat) : Stade Prince Nayef bin Abdulaziz

Al-Riyadh FC (Riyad) : Stade Prince Turki bin Abdulaziz

Al-Fayha FC (Al-Majma’ah) : Stade du Roi-Salmane

Damac FC (Khamis Mushait) : Prince Sultan bin Abdul Aziz Stadium

Al-Okhdoud Club (Najran) : Prince Hathloul bin Abdul Aziz Sports City

Al-Qadisiyah FC (Khobar) : Stade du Prince Saud bin Jalawi

Neom SC (Neom) : Roi Khalid Sport City

Al-Najma SC (Unaizah) : Stade Al-Najma Club

Al-Hazem SC (Ar Rass) : Stade Al-Hazem Club

