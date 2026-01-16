LG x Razer : une manette conçue pour le Gaming Portal

LG lance « Designed for LG Gaming Portal », sa certification dédiée aux manettes de jeu. Avec Razer, la marque présente une manette Bluetooth à faible latence pour le cloud gaming.

LG accélère sur le cloud gaming avec le lancement de sa certification « Designed for LG Gaming Portal ». Présentée au CES 2026, cette initiative débute avec une collaboration de taille : la manette Wolverine V3 Bluetooth conçue par Razer. Pensée pour une compatibilité optimale avec les téléviseurs LG sous webOS, elle promet une expérience de jeu fluide, sans console ni fil.

Une manette pensée pour le cloud gaming

Présentée lors du CES 2026, la manette Razer Wolverine V3 Bluetooth est la première à être certifiée pour le LG Gaming Portal. Derrière cette annonce se cache une volonté claire : optimiser l’expérience de jeu sans fil sur les téléviseurs LG. Conçue pour tirer parti des performances de webOS, cette manette affiche une latence inférieure à 3 millisecondes. C’est un chiffre significatif pour les joueurs à la recherche de fluidité et de réactivité.

Elle embarque également des commandes TV intégrées pour une navigation simplifiée, et des fonctionnalités avancées pour répondre aux standards du jeu compétitif. Avec un acteur reconnu du gaming comme Razer, LG entend démontrer que ses téléviseurs peuvent être le cœur d’une installation gaming de haut niveau, sans console ni câbles.

Un programme de certification taillé pour l’interopérabilité

Avec « Designed for LG Gaming Portal », LG crée un nouveau standard dans l’univers des accessoires gaming. L’objectif : garantir une compatibilité sans faille entre les périphériques certifiés et l’environnement LG Gaming Portal, qui regroupe les services de cloud gaming comme GeForce Now ou Boosteroid.

Chris Jo, responsable du webOS Platform Business Center, résume l’ambition de la marque : « Cette manette permettra aux joueurs de bénéficier d’une réponse rapide et d’un contrôle précis, adaptés aux usages du cloud gaming sur LG Gaming Portal. » Un discours qui laisse entrevoir une ouverture progressive du programme à d’autres accessoires, au-delà des manettes.

LG, pionnier du cloud gaming sur TV

Cette initiative s’inscrit dans la continuité des avancées technologiques menées par LG ces dernières années. En 2025 déjà, certains téléviseurs OLED haut de gamme de la marque permettaient de jouer en 4K HDR à 120 Hz via GeForce Now, une première sur le marché. Avec cette certification, LG structure son offre cloud gaming et se positionne face à des concurrents comme Samsung. Elle renforce ainsi son image auprès des amateurs de jeu vidéo.

Une stratégie qui repose sur un triptyque : qualité d’image, connectivité optimisée et écosystème ouvert. Les démonstrations de la manette Wolverine V3 Bluetooth étaient visibles sur les stands LG et Razer du CES, ainsi que dans l’espace The Preview. Un lancement discret mais solide, qui pourrait marquer un tournant dans la convergence entre TV et jeu vidéo.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

