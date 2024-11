Les voitures électriques coûtent trop cher à réparer : Les assureurs disent NON !

L’essor des voitures électriques transforme l’industrie automobile, mais l’assurance des VE en est un imprévu majeur. Effectivement, malgré la croissance des ventes, un défi énorme se profile. De plus en plus d’assureurs auto refusent de couvrir certains modèles ou appliquent des hausses tarifaires vertigineuses. Ceci place les propriétaires dans une situation délicate.

Voitures électriques et assurances, un casse-tête financier

Un des principaux facteurs de cette hausse des coûts chez les assureurs est la complexité des batteries. Dans le cas où la batterie d’une voiture est défectueuse, elle peut avoir besoin d’un remplacement. Cette opération peut atteindre des dizaines de milliers d’euros, un coût difficile à absorber.

On compte également la spécificité des matériaux utilisés pour les carrosseries. Prenons comme exemple les carrosseries en aluminium. Bien que légères, elles sont beaucoup plus chères à réparer que les structures métalliques traditionnelles. Cela entraîne des frais supplémentaires pour l’assurance des voitures électriques.

Des délais de livraison interminables pour les pièces détachées augmentent davantage ces coûts. Les réparations deviennent alors encore plus onéreuses et l’immobilisation des véhicules plus longue. Par conséquent, certaines compagnies d’assurance augmentent drastiquement leurs tarifs. D’autres refusent carrément de couvrir certains modèles. C’est ce qu’a vécu un propriétaire de Tesla, dont la prime annuelle a bondi de 70 %.

Résoudre cette crise en repensant la conception des autos

Face à cette situation, les compagnies d’assurance pointent du doigt la politique des constructeurs de voitures électriques. Ils critiquent particulièrement le remplacement systématique de certaines pièces. Par exemple, on doit changer les batteries après un choc, même si les dommages sont moindres. Certes, cette mesure est motivée par des considérations de sécurité. Elle crée néanmoins un gouffre financier pour les assureurs. Ce système soulève également des questions écologiques, en raison du gaspillage qu’il engendre.

En outre, pour les assurances, la situation se complique avec l’arrivée sur le marché de voitures électriques chinoises. L’insuffisance des pièces détachées et l’absence de support technique local rendent encore plus difficiles les réparations. Si la situation n’évolue pas rapidement, elle pourrait mettre en péril le modèle de la voiture électrique. Les solutions passent par une refonte des méthodes de fabrication, une meilleure gestion du recyclage des batteries, et une formation plus poussée des techniciens.

Restez toujours informé avec TECHNPLAY.COM ! Abonnez-vous à notre chaîne YouTube et suivez-nous sur Google Actualités pour ne rien rater.