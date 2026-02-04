Au-delà du casque : quelles solutions pour vraiment améliorer la sécurité des vélos et trottinettes en France ?

Le casque, c’est bien. Mais c’est loin d’être l’unique rempart contre les nids-de-poule et les imprévus de la ville. Pour vraiment faire du vélo ou de la trottinette en sécurité, il faut sortir des sentiers battus et ces solutions sont à appliquer !

Entre innovations technologiques futées, aménagements urbains astucieux et bonnes vieilles règles de bon sens, les solutions fourmillent. Enfilez votre gilet réfléchissant, on part à la découverte des pistes pour rouler l’esprit (presque) léger. Spoiler : la réponse n’est pas qu’une question de style.

La liberté à deux roues a-t-elle un prix trop lourd ?

Les chiffres viennent de tomber, et ils donnent le tournis. En 2025, une personne tuée sur quatre sur les routes françaises était un piéton, un cycliste ou un utilisateur de trottinette électrique. Une statistique d’autant plus frappante que ces « mobilités douces » ne représentent qu’environ 2% de notre temps de déplacement. Autrement dit, choisir le vélo ou la trottinette pour un petit trajet expose à un risque individuel bien plus élevé qu’un voyage en voiture, surtout en ville. La hausse spectaculaire des accidents met les pouvoirs publics dans une position délicate : comment protéger sans décourager ?

Cyclistes et trottinettes : qui sont les nouvelles victimes de la route ?

Le bilan est sans appel, et particulièrement sombre pour deux catégories d’usagers. En 2025, 234 cyclistes ont perdu la vie, soit 10 de plus que l’année précédente. La moitié d’entre eux avaient 65 ans ou plus, et la mortalité explose surtout en rase campagne, avec 141 décès, en hausse de 22%. Un signal encore plus inquiétant provient des trottinettes et autres engins de déplacement personnel motorisés (EDPM). Les décès y ont littéralement bondi : 80 utilisateurs tués, soit 35 de plus qu’en 2024, et environ 1 100 blessés graves.

En ville, les forces de l’ordre pointent une responsabilité majoritaire des utilisateurs dans plus de 70% des accidents, citant des refus de priorité, des circulations à contresens ou de simples distractions. Combiné à des vitesses parfois sous-estimées et un faible port d’équipements de protection, ce cocktail de risques dessine une nouvelle fracture dans le paysage de la sécurité routière.

Le casque obligatoire : une solution miracle ou un frein à la pratique ?

Face à cette vague, l’État marche sur une corde raide. Faut-il rendre le casque obligatoire pour tous les cyclistes et trottinettistes ? Pour l’instant, la doctrine nationale reste prudente. Seuls les enfants de moins de 12 ans à vélo et les usagers de « speed bikes » sont contraints de le porter. Une première tentative de généralisation avait été écartée, par crainte de casser la dynamique vertueuse du « vélo utilitaire » et de nuire aux objectifs écologiques.

Mais le débat est rouvert. Une proposition de loi déposée à l’Assemblée nationale lors de l’automne 2025 vise à imposer le casque pour tous les conducteurs de cycles et d’EDPM. En attendant une éventuelle décision au printemps 2026, l’État mise sur d’autres leviers : généraliser les catadioptres sur les vélos neufs, renforcer les exigences d’éclairage, ou étendre le marquage des cycles pour mieux suivre le parc. Certaines villes, comme Nice, ont déjà pris les devants en rendant le casque obligatoire en trottinette.

Pourquoi les comportements à risque persistent-ils ?

Les statistiques révèlent un profil type : 9 tués sur 10 à vélo ou en trottinette sont des hommes, souvent jeunes. Dans les grandes agglomérations, les comportements périlleux sont fréquents : franchissement de feux, circulation sur les trottoirs, usage du téléphone. Cette culture de la « liberté totale », héritée parfois d’une pratique sportive ou de loisir, se heurte frontalement à la réalité d’un espace public partagé et souvent mal adapté. Près de 40% des décès de cyclistes surviennent d’ailleurs sans tiers impliqué, mettant en cause une perte de contrôle ou une vitesse inadaptée.

Les marques de sport peuvent-elles devenir des acteurs de la sécurité ?

L’enjeu dépasse largement le cadre réglementaire. Il ouvre un nouveau terrain de jeu et de responsabilité pour toute la filière du sport et du marketing. Les marques d’outdoor, de cycle ou d’équipement de protection ont ici une opportunité unique : faire évoluer leur discours du pur « loisir performance » vers la « sécurité du quotidien ». Imaginez des casques urbains connectés, des textiles haute visibilité stylés ou des capteurs de chute discrets.

Les collectivités et les opérateurs de mobilité partagée pourraient, quant à eux, s’inspirer du monde sportif pour lancer des campagnes de pédagogie grand public. Pourquoi pas des challenges d’entreprises ou des programmes d’accompagnement des nouveaux usagers, sur le modèle des écoles de vélo ? À l’heure où la mortalité progresse plus vite que la pratique, l’objectif est clair : concilier enfin la liberté de mouvement, la transition écologique et le droit à la sécurité. Un défi de taille qui nous concerne tous, à chaque coin de rue.

