Les skis électriques qui dévalent le bitume à 80 km/h, c’est possible !

Vous rêvez de skier toute l’année sans attendre la neige ? Grâce aux Skwheel, c’est désormais possible. Avec ces skis électriques tout-terrain, vous pourrez dévaler le bitume, le sable ou encore les chemins forestiers à votre guise. Développée après huit ans de recherche, cette innovation française va bientôt révolutionner la micromobilité urbaine.

Des skis électriques pour le bitume, une mobilité novatrice

Les Skwheel sont bien plus que de simples gadgets. Ils sont bel et bien une alternative innovante aux moyens de transport traditionnels et fournissent une expérience immersive. Ces skis sollicitent d’ailleurs les mêmes muscles que le ski alpin et, en même temps, ils procurent une stabilité optimale. Avec un centre de gravité bas et une platine motorisée, les Skwheel offrent une prise en main intuitive. En seulement 20 minutes, un débutant peut déjà se sentir à l’aise.

Une poignée ergonomique contrôle l’accélération de ces skis électriques pour le bitume. Elle permet de réguler la vitesse, mais aussi d’activer les phares pour une meilleure visibilité. Sur route, ces skis à mi-chemin entre une trottinette électrique et des rollers sont, par ailleurs, limités à 25 km/h. Ils ont néanmoins la capacité d’atteindre 80 km/h sur terrain privé. Ainsi, ils s’adaptent aussi bien aux amateurs de sensations fortes qu’à ceux qui cherchent un moyen de transport alternatif et ludique.

Une innovation que l’on doit à des entrepreneurs français

Derrière ces skis électriques pour le bitume se cachent en outre trois entrepreneurs passionnés. On a Antoine et Romain Massebeuf, qui sont accompagnés de Joseph Dahirel. Leur objectif est que chacun puisse vivre la sensation unique du ski en pleine ville ou en bord de mer. Après des années de prototypage et d’ajustements, ils ont mis au point un produit performant et accessible.

La fabrication des Skwheel se déroule en partie en France. Ces skis électriques pour le bitume allient technologie et ingénierie de pointe. Leur châssis en fibre de carbone et aluminium leur confère légèreté ainsi que robustesse. En précommande à 2 990 euros, ces skis électriques devraient conquérir les amateurs de sports extrêmes et de nouvelles mobilités. Si vous êtes plutôt un fan des sports d’hiver, je vous conseille aussi le skate électrique Sternboard.

Est-ce qu'avec les Skwheel on peut carver autant qu'en ski ? Réponse de Romain, notre cofondateur ⛷️ pic.twitter.com/o07gPlv843 — Skwheel (@Skwheel_) September 23, 2024

